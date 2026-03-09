Machine Gun Kelly detiene su concierto tras impactante accidente de una fan | VIDEO

Lo que se perfilaba como el momento cumbre del concierto de Machine Gun Kelly el jueves 5 de marzo, se vio empañado por un aparatoso accidente en la plataforma principal. Una fan resultó ileso tras precipitarse por una abertura en la estructura del escenario del O2 Arena, provocando la interrupción inmediata del concierto.

El suceso tuvo lugar mientras el artista estadounidense interpretaba su éxito de 2020, "Bloody Valentine". Como parte de la dinámica del espectáculo, un grupo de seguidores fue invitado a subir a la tarima para acompañar al cantante durante la pieza.

La situación de riesgo se originó cuando la multitud se desplazaba por la pasarela frontal; en ese instante, una fan —cuya identidad no ha sido revelada— dio un paso en falso y se filtró a través de un hueco en el suelo.

Fan de Machine Gun Kelly protagonizó un accidente accidental durante su reciente presentación en el O2 Arena Grosby

El incidente quedó registrado en diversos videos que se viralizaron rápidamente en TikTok, donde se percibe la gravedad del impacto a través de un estruendo metálico que alertó a los asistentes.

Las imágenes muestran a Kelly ejecutando un solo de guitarra rodeado de seguidores; sin embargo, al iniciar el recorrido por la pasarela, una de las invitadas pisó accidentalmente una zona abierta de la estructura, desapareciendo de la superficie de forma abrupta ante la mirada del público.

La reacción del intérprete fue inmediata, deteniendo la ejecución musical de forma súbita para auxiliar a la afectada. "Dios mío, espera. ¿Estás bien?", se escucha decir al cantante en el material audiovisual, en un gesto de preocupación que obligó a suspender momentáneamente la dinámica del concierto hasta confirmar que la joven no presentaba lesiones de gravedad y se encontraba fuera de peligro.

Machine Gun Kelly: un referente del pop-punk moderno

Colson Baker, conocido artísticamente como Machine Gun Kelly (MGK), es un cantante, rapero y actor estadounidense que ha logrado una exitosa transición entre géneros musicales.

Tras consolidarse en la escena del hip-hop con álbumes como Lace Up, Baker dio un giro radical a su carrera en 2020 con el lanzamiento de Tickets to My Downfall, material que lo posicionó como la figura principal del resurgimiento del pop-punk a nivel global.