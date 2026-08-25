Tragedia para la actriz Altair Jarabo: muere su hijastra en un terrible accidente

La actriz Altair Jarabo atraviesa un momento complicado luego de que se diera a conocer la muerte de su hijastra, Paloma García, hija de su esposo, el empresario Frédéric García.

La noticia fue difundida en días recientes dentro de programas de espectáculos y rápidamente generó reacciones entre quienes siguen la trayectoria de la actriz de telenovelas. De acuerdo con la información presentada por el periodista Emilio Morales, la joven murió el pasado 4 de agosto en Suiza, país donde actualmente vivirían Altair Jarabo y su esposo.

¿Qué le pasó a la hijastra de Altair Jarabo?

Según lo informado en medios de comunicación de entretenimiento, Paloma García tenía 23 años y perdió la vida después de sufrir un accidente mientras paseaba en bicicleta.

La joven habría sido atropellada por un automóvil en Suiza. Tras el impacto, fue trasladada con vida a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarla, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La noticia fue dada a conocer por Emilio Morales, quien detalló algunos de los datos relacionados con el accidente y confirmó que la hija de Frédéric García murió el 4 de agosto.

El caso tomó relevancia debido a la relación familiar que Paloma tenía con Altair Jarabo. La joven era hija del empresario francés y, por lo tanto, hijastra de la actriz, quien se casó con él en 2021.

Altair Jarabo y Frédéric García no se han pronunciado

Hasta el momento, Altair Jarabo y Frédéric García no han compartido públicamente un mensaje sobre la muerte de Paloma García.

Esto ha generado todavía más preguntas entre los seguidores de la actriz, aunque la ausencia de declaraciones también podría estar relacionada con el duelo que enfrenta la familia.

En meses anteriores, la pareja había estado en medio de rumores sobre una posible separación. Sin embargo, Altair Jarabo negó que su matrimonio estuviera terminado y ambos han mantenido su vida privada lejos de los reflectores.

Noticia de hijastra de Altair Jarabo Redes sociales

Ahora, la familia vuelve a estar en el centro de la atención por una noticia completamente distinta y mucho más dolorosa.

.¿Quién es Altair Jarabo?

Altair Jarabo es una actriz mexicana reconocida principalmente por su trabajo en telenovelas. A lo largo de su carrera ha participado en producciones como Papás por siempre, Por amar sin ley, Vencer el desamor y Juego de mentiras.

La actriz, de 40 años, contrajo matrimonio con Frédéric García en 2021. El empresario ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en México y Francia, mientras que la pareja ha mantenido una vida relativamente privada.

Altair Jarabo y su esposo IG altairjarabo

Por ahora, los detalles públicos sobre el accidente que sufrió Paloma García son limitados. Lo confirmado hasta el momento es que la joven tenía 23 años, murió el pasado 4 de agosto en Suiza y, según la información difundida, el accidente ocurrió cuando circulaba en bicicleta y fue atropellada por un automóvil.