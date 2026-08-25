¡Elijen a Los muebles! Ellos son los habitantes de La Casa de los Famosos 2026 que se van al Exilio 

La Casa de los Famosos 2026 sorprendió a sus habitantes con una nueva dinámica que permitió al público elegir a los concursantes considerados como los “muebles” de la temporada, es decir, aquellos que han tenido poca participación dentro del reality show.

Como resultado de la votación, tres habitantes de la casa recibieron este título. Los concursantes no solo quedaron expuestos frente a sus compañeros, también tuvieron que abandonar temporalmente la casa para enfrentar una serie de consecuencias.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

¿Quiénes son los “muebles” de La Casa de los Famosos 2026?

El primer nombre anunciado durante la gala fue el de Luis Chaparro. La audiencia consideró que el creador de contenido no se ha involucrado lo suficiente en las actividades, conflictos y estrategias de la competencia.

Después llegó el turno de Yanet García. La llamada “Chica del Clima” apareció entre las habitantes menos participativas, por lo que también tuvo que prepararse para dejar el foro principal.

Para definir al tercer “mueble”, la decisión quedó entre Masad Altamimi y Eze Pérez, dos participantes que han mantenido una fuerte rivalidad en el programa. Finalmente, el público eligió a Eze como uno de los concursantes con menor participación.

Además de recibir este título, Eze perdió su lugar en la semifinal por el liderato de la semana. Su puesto fue entregado a Gema Garoa, quien obtuvo así la oportunidad de continuar en la competencia por este beneficio.

¿Qué les pasó a Luis Chaparro, Yanet García y Eze Pérez?

Una vez revelados los resultados, una camioneta ingresó a La Casa de los Famosos México. Varios hombres enmascarados aparecieron para realizar la inesperada “mudanza” de los tres habitantes elegidos por la audiencia.

Frente a sus compañeros, Luis Chaparro, Yanet García y Eze Pérez subieron al vehículo y fueron trasladados fuera del foro principal. Sin embargo, esto no significó su eliminación del reality show.

El destino de los concursantes fue el Exilio, un espacio pequeño y con pocas comodidades. Anteriormente, este lugar solo había sido ocupado por Mariana Ochoa y Ximena Herrera.

Los “muebles” recibirán más consecuencias

A su llegada al Exilio, los conductores les informaron que su traslado no sería el único castigo. Los tres enfrentarán otras consecuencias por haber sido señalados como los participantes menos activos, aunque la producción no reveló en ese momento cuáles serían.

Esta dinámica llegó para sustituir los posicionamientos, los cuales fueron cancelados debido a que, según la producción, dejaron de resultar atractivos para la audiencia ante la falta de enfrentamientos entre los habitantes.

La intención de elegir a los “muebles” es motivar a los concursantes a participar más, tomar decisiones y generar nuevas rivalidades durante las siguientes semanas del programa.