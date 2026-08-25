Avengers Endgame Encore: Marvel revela tráiler ¿Qué tendrá de nuevo este reestreno?

Marvel Studios lanzó el tráiler oficial de Avengers: Endgame Encore, marcando el regreso de la épica conclusión de 2019. Esta versión extendida y remasterizada llegará a las salas de cine de todo el país el 25 de septiembre de 2026. La compañía diseñó este reestreno como una antesala directa para su próximo gran evento cinematográfico. El avance intercala los momentos icónicos de la saga del infinito con pistas de lo que está por venir.

La superproducción, nuevamente bajo el mando de los directores Joe y Anthony Russo, funcionará como un puente narrativo hacia Avengers: Doomsday. Esta nueva aventura coral de los superhéroes debutará en la pantalla grande el 18 de diciembre. Los creativos idearon esta estrategia para reconectar masivamente a los fanáticos con el Universo Cinematográfico de Marvel antes del cierre de año.

Tony Stark en Avengers: Endgame. Foto: Marvel Studios / Disney

Material inédito y el camino hacia Doomsday

Esta edición especial mantendrá intacta la estructura de la entrega original, pero incorporará metraje inédito altamente anticipado. Los hermanos Russo filmaron este contenido exclusivo directamente durante el rodaje principal de Doomsday. El estudio mantiene los detalles de la trama bajo reserva absoluta para evitar cualquier filtración antes del día del estreno.

Los asistentes que acudan a las funciones experimentarán una introducción especial proyectada antes de los logotipos iniciales. Además, el equipo de edición integró una escena adicional de casi cinco minutos de duración al final de los créditos. Estos agregados buscan premiar la lealtad de los espectadores y justificar el pago de un nuevo boleto en taquilla.

Avengers: Endgame será reestrenada en septiembre. Foto: Marvel

Con la suma de estas secuencias, la cinta proyectará una duración total de 185 minutos, equivalentes a tres horas y cinco minutos. Esto representa un incremento de cuatro minutos respecto al corte que los cines exhibieron hace siete años. Endgame Encore conserva y expande así su título como el largometraje más extenso de toda la franquicia.

El impulso tecnológico de Infinity Vision

El relanzamiento del filme llega de la mano de Infinity Vision, una ambiciosa iniciativa impulsada en conjunto por Disney y Marvel. Las compañías crearon este sello para certificar salas de gran formato que cumplen con los estándares más altos de la industria. Los recintos aprobados garantizan una calibración específica de tamaño de pantalla, potencia de sonido y niveles de brillo.

La propuesta comercial ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva para aquellos complejos que no cuentan con tecnología IMAX o Dolby. Los ejecutivos del estudio apuestan fuertemente por popularizar este formato de cara al estreno invernal de la nueva fase. El material adicional de la película brillará especialmente en estas pantallas de categoría premium.

Nueva imagen de Doctor Doom presentada en la Comic-Con 2026. Foto: Marvel Studios

La historia respalda el movimiento financiero de la empresa productora. Avengers: Endgame rompió todos los esquemas de la taquilla mundial durante su corrida comercial inicial. La película recaudó la monumental cifra de 2 mil 800 millones de dólares a nivel global y estableció el récord del mejor estreno internacional con 1.2 mil millones.

Hoy, la maquinaria del entretenimiento arranca nuevamente para preparar a las audiencias ante la inminente llegada de una nueva amenaza. Los seguidores de la marca abarrotarán los complejos este próximo 25 de septiembre para revivir la leyenda. El espectáculo promete sacudir la industria del cine una vez más.