Ryan Gosling prepara nuevo proyecto de Los Picapiedra que tendría a Bam-Bam como protagonista

El universo de Los Picapiedra podría regresar a la pantalla grande con una propuesta completamente diferente. Warner Bros. trabaja en una nueva película de acción real que tendría como personaje central a Bam-Bam Mármol, pero esta vez en una etapa adulta.

El proyecto estaría siendo desarrollado junto con Open Invite, compañía productora de Ryan Gosling y Jessie Henderson. De acuerdo con información publicada por Deadline, la cinta todavía se encuentra en una fase inicial y el equipo busca a un escritor que pueda desarrollar la historia.

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Por ahora, no se ha confirmado que Gosling vaya a formar parte del elenco. Su participación estaría relacionada principalmente con la producción del proyecto.

¿Por qué Bam-Bam sería el protagonista de esta nueva historia?

La propuesta cambiaría el enfoque tradicional de la franquicia, pues en lugar de volver a colocar a Pedro Picapiedra, Vilma, Pablo Mármol y Betty en el centro de la historia, la película exploraría la vida de Bam-Bam muchos años después de su etapa como el pequeño personaje conocido por su fuerza y su inseparable garrote.

No sería la primera vez que el personaje aparece en una versión más grande. En 1971 y 1972, El show de Pebbles y Bam-Bam mostró a ambos personajes como adolescentes, mientras asistían a la preparatoria de Bedrock, comenzaban a trabajar y hasta formaban una banda musical.

La nueva producción podría recuperar precisamente esa idea de mostrar cómo evolucionó Bam-Bam, aunque ahora desde una perspectiva adulta.¿Los Picapiedra ya habían llegado al cine en acción real?

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La franquicia creada por Hanna-Barbera ya tuvo dos adaptaciones cinematográficas en acción real.

La primera fue "Los Picapiedra", estrenada en 1994, con John Goodman como Pedro, Rick Moranis como Pablo, Elizabeth Perkins como Vilma y Rosie O'Donnell como Betty.

Seis años después llegó "Los Picapiedra en Viva Rock Vegas", una nueva versión con Mark Addy, Stephen Baldwin, Kristen Johnston y Jane Krakowski en los papeles principales.

Entre ambas producciones consiguieron una recaudación mundial de aproximadamente 401 millones de dólares.

¿Qué papel tendría Ryan Gosling en el regreso de la franquicia?

Aunque todavía no se sabe si Ryan Gosling aparecerá frente a las cámaras, el actor participa en el desarrollo del proyecto a través de Open Invite, su compañía de producción.

El nuevo proyecto llega mientras Gosling mantiene una agenda profesional bastante activa. Además de sus trabajos como actor, continúa involucrándose en producciones cinematográficas y tiene otros proyectos importantes en desarrollo.

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Entre ellos se encuentra su colaboración con Shawn Levy en "Ghost Rider", después de trabajar juntos en "Star Wars: Starfighter". También mantiene conversaciones relacionadas con una posible continuación de Barbie, nuevamente vinculada con Warner Bros.

Por ahora, Warner Bros. no ha anunciado una fecha de estreno ni un calendario oficial para la producción. Tampoco se conocen el director, el reparto o la fecha en la que comenzaría el rodaje.

El proyecto apenas se encuentra en desarrollo, por lo que todavía podrían surgir cambios en la historia y en el equipo creativo. De concretarse, esta nueva versión apostaría por explorar una etapa poco vista de uno de los personajes más reconocibles de la franquicia.