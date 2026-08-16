Wendy Guevara revela que su mamá realiza exorcismos a personas “poseídas”

Wendy Guevara volvió a generar conversación en redes sociales después de compartir un aspecto poco conocido de su familia. Durante una charla en su podcast, la influencer contó que su mamá, Fabiola Venegas Vázquez, conocida como doña Faby, realiza oraciones y, según su relato, interviene en casos de personas que aseguran estar poseídas.

La declaración tomó por sorpresa a Nicola Porcella, quien reaccionó con humor ante la revelación. Sin embargo, Wendy insistió en que se trata de una práctica real para su madre y aseguró que no estaba inventando lo que contaba.

Foto: Captura de video

La confesión ocurrió durante el episodio “Los secretos de doña Faby” del podcast “Cómplices del desmadre”, conducido por Wendy Guevara y Nicola Porcella.

En esta ocasión, el programa tuvo como invitada especial a Fabiola Venegas Vázquez, madre de la creadora de contenido, quien habló sobre la manera en que realiza este tipo de oraciones.

Mi mamá hace ese tipo de exorcismo”, afirmó Wendy Guevara.

¿Qué dijo Wendy sobre las personas que atiende su mamá?

Después de escuchar la revelación, Nicola reaccionó entre risas y cuestionó a Wendy sobre por qué su madre nunca había intervenido para quitarle el supuesto demonio a ella.

Ante el comentario, Wendy cambió el tono y aseguró que hablaba completamente en serio, explicando que su mamá llega a rezar por personas que, según quienes las llevan con ella, presentan comportamientos asociados con una supuesta posesión.

Mi mamá en ocasiones va y les reza a las personas que están así como poseídas. Eso es de verdad, no es mentira, se los juro por Dios”, afirmó Wendy Guevara.

Foto: Captura de video

¿Cómo dice doña Faby que realiza estas oraciones?

Ante las dudas de Nicola, la madre de Wendy explicó frente a las cámaras qué ocurre cuando una persona llega con ella para pedirle ayuda.

Cuando llevan a una persona y dicen: ‘A ver si le puede hacer unas oraciones a esta persona’, y me cuentan qué está pasando con su vida, la pongo en oración, me hinco. Si a esa persona se le manifiesta el demonio, ahí es cuando Dios hace la liberación", detalló.

De acuerdo con su explicación, primero escucha la situación de la persona y posteriormente comienza a orar. Fue durante este proceso, según su propio relato, cuando podría presentarse lo que ella identifica como una manifestación.

La conversación también llevó a Nicola a preguntarle directamente a doña Faby si había recibido preparación especializada o contaba con algún permiso para realizar este tipo de prácticas.

La madre de Wendy respondió que no, pues considera que los dones que posee provienen de Dios. Ante esto, Wendy intervino para describir a su mamá como “la elegida”.

Foto: Instagram soywendyguevaraoficial

¿Qué reacciones provocó la confesión de Wendy Guevara?

El fragmento de la conversación comenzó a circular ampliamente en redes sociales y provocó opiniones divididas entre los usuarios.

Algunos internautas reaccionaron con humor o expresaron incredulidad ante lo relatado, mientras que otros cuestionaron que una persona sin preparación especializada lleve a cabo este tipo de prácticas.

Entre los comentarios publicados en redes sociales se pueden leer:

¿Cómo doña Faby realiza exorcismos? Eso ni los padres lo hacen”.

Eso es peligroso!!! No está preparada para eso, solo sé que son contados los padres que lo hacen”.

Eso no está bien, solamente algunos padres que han estudiado y que tienen permiso por el Vaticano lo pueden hacer, no cualquier gente”.

Doña Faby tiene autoridad espiritual y un buen corazón”.

Doña Faby tiene luz”.

¿Qué establece la Iglesia Católica sobre los exorcismos?

En el caso de la Iglesia Católica, los exorcismos forman parte de una práctica que cuenta con reglas y procedimientos específicos. El Derecho Canónico establece restricciones para este tipo de ceremonias, por lo que no cualquier persona puede realizarlas oficialmente en nombre de la Iglesia.

De acuerdo con esta normativa, este tipo de intervención requiere autorización y debe llevarse a cabo bajo determinadas condiciones, por lo que la práctica religiosa formal se encuentra reservada a personas que cumplen con los requisitos establecidos por la institución.

La declaración de Wendy y el testimonio de su mamá han abierto así un debate en redes sociales entre quienes consideran que se trata de una expresión de fe y quienes cuestionan los riesgos de realizar este tipo de prácticas sin preparación o autorización institucional.