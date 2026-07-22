¿Se divorcia? Ninel Conde rompe el silencio sobre los rumores de separación con José Ángel González

En los últimos días, Ninel Conde volvió a estar en el centro de la conversación, aunque esta vez no por alguno de sus proyectos profesionales. La actriz y cantante tuvo que salir a responder a los rumores que aseguraban que su matrimonio con el empresario venezolano José Ángel González Cedeño estaría atravesando por una crisis y que incluso podrían estar cerca de la separación.

Ante la información que comenzó a circular, la también conocida como el "Bombón Asesino" decidió hablar directamente con sus seguidores a través de un video publicado en sus redes sociales. Ahí fue muy clara: aseguró que continúa felizmente casada y que su relación con José Ángel González se encuentra bien.

Ninel explicó que, normalmente, prefiere no entrar en este tipo de polémicas. Sin embargo, en esta ocasión consideró necesario aclarar la situación porque se trata de un tema muy personal para ella.

A mí ya saben que no me gusta estar aclarando chismes, rumores, dimes, diretes, pero cuando se meten con algo sagrado para mí, es importante, expresó la artista.

Ninel Conde asegura que sigue felizmente casada

De acuerdo con la propia Ninel Conde, ella se enteró de los rumores gracias a su publicista, Alberto Gómez, quien le avisó que estaba circulando información relacionada con una supuesta separación de su esposo.

La respuesta de la cantante fue contundente. Según explicó, no existe ninguna ruptura y actualmente se encuentra feliz con su matrimonio.

Yo estoy felizmente casada, afirmó Ninel al referirse a las versiones que comenzaron a circular sobre su vida privada.

Parte de las especulaciones señalaban que el supuesto problema entre la pareja habría surgido debido al fuerte carácter de José Ángel González. Sin embargo, la actriz se tomó el tema con humor y aseguró que, si alguien en la relación tiene un carácter complicado, esa sería ella.

Bueno, miren, la del carácter fuerte ahí soy yo. También mi marido tiene lo suyo, pero si alguien estuviese diciendo la del carácter así dificilón, soy yo, comentó.

Con esto, Ninel dejó claro que no reconoce la versión sobre una crisis matrimonial y pidió que no se dé por cierta información que, según sus propias palabras, no corresponde con la realidad que vive actualmente.

Ninel Conde Foto de FB: Ninel Conde

¿Cómo surgieron los rumores de separación?

Las versiones sobre una posible separación de Ninel Conde y José Ángel González comenzaron a tomar fuerza después de que la periodista Martha Figueroa hablara sobre el tema en su programa de YouTube.

De acuerdo con la información difundida por la comunicadora, el empresario presuntamente habría comentado que el matrimonio estaba llegando a su fin. También se mencionó que uno de los posibles motivos de la supuesta crisis tendría que ver con el carácter de José Ángel, al que se describió como "disparejo y voluble".

Sin embargo, hasta ese momento no se habían dado a conocer mayores detalles sobre la presunta pelea ni se había confirmado que la pareja estuviera atravesando por una separación.

Fue precisamente ante esas versiones que Ninel Conde decidió reaccionar y aclarar públicamente cuál es su situación sentimental.

Ninel Conde Mezcalent

"Búsquense otra historia", dice Ninel Conde

La cantante también aprovechó su mensaje para pedir que se tenga mayor cuidado al momento de compartir información sobre la vida privada de las personas.

Incluso se dirigió directamente a la periodista que difundió la versión y le pidió investigar de dónde habría salido el supuesto rumor.

Cuéntame quién te contó ese chisme mal contado. Pregúntame, mi reina, pregúntame. Es más, te lo voy a presentar, yo sé que alguien a lo mejor te malinformó, señaló.

Ninel Conde insistió en que no hay ningún problema entre ella y su esposo. Explicó que, mientras ella se encuentra en Colombia por motivos de trabajo, José Ángel González continúa atendiendo los negocios que ambos tienen en Estados Unidos.

Así que están fríos, fríos, fríos, búsquense otra historia. Gracias a Dios está todo tranquilo, dijo la actriz.

De esta manera, Ninel buscó poner un freno a las especulaciones sobre un posible divorcio y aseguró que su matrimonio continúa estable.

Ninel Conde IG

Ninel Conde también respondió a otras polémicas

Durante sus declaraciones, la actriz aprovechó para hablar de otras situaciones en las que, según ella, algunas personas han intentado utilizar su nombre para conseguir atención.

Entre ellas mencionó la polémica que protagonizó con el maquillista Sergio Vilchis, quien anteriormente habría señalado a Ninel por una supuesta deuda económica relacionada con su participación en "El Tenorio Cómico".

La cantante negó las acusaciones y aseguró que, de acuerdo con su versión, el pago correspondiente debía realizarlo la producción del espectáculo. También mencionó a otros maquillistas que, según ella, sí recibieron el pago establecido en la nómina.

Ninel afirmó que Sergio Vilchis nunca se comunicó directamente con ella para hablar sobre el supuesto adeudo y que, en cambio, decidió hacer pública su inconformidad a través de las redes sociales.

No soy adivina ni bruja, nunca me contactó, nunca nada. Así que pues bueno, tuvo sus cinco minutos de fama, expresó.

Ninel Conde continúa con sus proyectos profesionales

Mientras los rumores sobre su matrimonio circulaban en redes sociales, Ninel Conde se encontraba en Colombia trabajando en un nuevo proyecto. La artista forma parte del reality "Top Chef VIP", donde continúa enfocada en su carrera y en sus compromisos profesionales.

Aunque la actriz suele evitar responder a los rumores que aparecen sobre ella, en esta ocasión consideró que era necesario hacerlo debido a que se estaba hablando de su matrimonio, un aspecto que calificó como algo sagrado en su vida.

Por ahora, Ninel Conde sostiene que no existe una separación ni un divorcio con José Ángel González Cedeño y que ambos continúan con sus respectivas actividades. Con sus declaraciones, la cantante busca cerrar las especulaciones y dejar claro que, al menos según su propia versión, su relación permanece estable.