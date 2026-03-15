Carlos Rivera cumple 40 años y lo celebró con una lujosa fiesta; ellos fueron los invitados

Carlos Rivera celebró su cumpleaños número 40 este 14 de marzo con una fiesta privada que reunió a familiares, amigos cercanos y varias figuras del entretenimiento. Aunque el cantante suele ser muy reservado cuando se trata de su vida personal, algunos invitados compartieron fotografías y videos en redes sociales que permitieron conocer cómo fue el festejo organizado en su honor en Huamantla, Tlaxcala, su ciudad natal.

La celebración comenzó desde la tarde-noche del sábado en un ambiente elegante y exclusivo. De acuerdo con lo que mostraron algunos asistentes, la fiesta reunió a un grupo selecto de invitados, entre ellos celebridades de la televisión y la música, así como amigos cercanos de Carlos Rivera y de su esposa, Cynthia Rodríguez.

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La elegante fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera

El festejo se llevó a cabo en Casa Huamantla, un hotel boutique ubicado en una casona histórica del siglo XVII en el centro de Huamantla, Tlaxcala. Este lugar se convirtió en el escenario de una celebración con una decoración cuidada y con varios detalles que marcaron el ambiente de la noche.

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Las imágenes compartidas en redes sociales muestran que el evento tuvo un estilo muy elegante. El código de vestimenta también formó parte importante del concepto de la fiesta: las mujeres asistieron con atuendos en color rojo, mientras que los hombres vistieron trajes negros.

Para recibir a los invitados se colocó una alfombra roja a lo largo de un pasillo decorado con cortinas teatrales del mismo tono. A esto se sumaron candelabros y velas que dieron un ambiente cálido durante la recepción.

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Uno de los momentos que más llamó la atención fue el pastel del cantante. En un video compartido por Kristal Silva se observa a Carlos Rivera frente a un pastel de cinco pisos en color rojo. En la parte superior del postre se colocó el número “40”, mientras que varias velas encendidas iluminaron el momento antes de que el cantante lo partiera con una espada.

La decoración también destacó por el uso de flores. Las mesas largas tenían manteles rojos y vajilla blanca, acompañadas por pequeños jarrones de cristal con rosas rojas.

Durante la noche, los invitados pudieron disfrutar de música en vivo. Entre las presentaciones destacaron las del grupo Pandora y la cantante Laura León, quienes interpretaron algunos de sus éxitos y pusieron a bailar a los asistentes. En algunos momentos, el propio Carlos Rivera subió al escenario para cantar junto a ellas.

Invitados del espectáculo y amigos cercanos

La lista de invitados incluyó a varias personalidades del entretenimiento y amigos cercanos del cantante y de su esposa. Muchos de ellos han coincidido con Cynthia Rodríguez en el programa Venga La Alegría o mantienen una relación cercana con la pareja.

Entre los asistentes estuvieron Kristal Silva y su esposo Luis Ángel Garza; Tania Rincón junto a su novio Pedro Pereyra; Yordi Rosado, Mariana Seoane y José Luis Roma, integrante del dueto Río Roma.

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También acudieron Iván Cárdenas, entrenador de Cynthia Rodríguez, junto a su esposa; el grupo Pandora; la cantante Laura León; Roger González, Ulises Saldaña; Mauricio Mancera, Ismael Zhu, Dalílah Polanco, Héctor Sandarti, Adrián Uribe y la modelo Priscila Valverde.

Otras figuras del entretenimiento también compartieron momentos del evento en redes sociales. Entre ellas se encuentran Omar Chaparro, Ana Brenda Contreras, Ximena Navarrete y su esposo Juan Carlos Valladares, así como Anahí junto a su esposo.

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