Durante una entrevista reciente, Carlos Rivera evitó polemizar, pero sí dejó clara su postura: la clave está en la explicación que dio Natalia Jiménez.

El cantante no defendió el traslado como tal, pero insistió en que había un contexto detrás. Para él, lo importante es que la cantante explicó públicamente lo ocurrido, algo que considera suficiente para que cada quien saque sus propias conclusiones.

También marcó un punto importante: su papel en la historia se limita a la invitación. No tuvo participación en la logística ni en cómo llegaron sus invitados, deslindándose así de cualquier decisión relacionada con el trayecto.

Aun así, dejó una idea sobre la mesa: este tipo de situaciones no pasan desapercibidas y terminan funcionando como referencia para lo que se debe —o no— hacer en escenarios similares.

La cantante hizo todo para poder estar en la fiesta de Carlos Rivera Especial

El traslado que puso a Natalia Jiménez en el centro de la conversación

Todo comenzó con un video breve, pero suficiente para detonar reacciones. En él, Natalia Jiménez muestra cómo salió de una presentación para intentar llegar al festejo de Rivera en Tlaxcala.

El tiempo jugaba en su contra. Minutos después de bajar del escenario, la cantante abordó una ambulancia en la Ciudad de México, aparentemente para avanzar entre el tráfico. El siguiente paso fue un helicóptero que la llevó directamente a su destino.

El detalle que más llamó la atención no fue el helicóptero, sino el uso del vehículo de emergencia. Usuarios señalaron que, en las imágenes, la ambulancia utilizaba señales que suelen estar reservadas para situaciones urgentes.

Ese punto cambió el tono de la conversación. Más allá de la logística, el debate se centró en el uso de recursos médicos en un contexto que, en apariencia, no era una emergencia.

Carlos Rivera rompe el silencio sobre Natalia Jiménez y el uso de la ambulancia Captura de pantalla

La versión de Natalia Jiménez: una decisión ligada a su salud

Frente a las críticas, Natalia Jiménez optó por ampliar la historia. En un video más largo, explicó que el traslado no respondió solo a la prisa por llegar a una fiesta.

La cantante reveló que ha enfrentado problemas de salud relacionados con prediabetes, además de episodios recientes de deshidratación. Bajo ese escenario, la ambulancia habría sido una forma de contar con monitoreo médico durante el trayecto.

La decisión, según su versión, no fue automática. Durante el recorrido, evaluó si estaba en condiciones de continuar el viaje o si debía detenerse.

Su esposo y mánager respaldó esta explicación, asegurando que la prioridad era cuidar su estado físico en ese momento, más allá del evento al que se dirigía.

Natalia Jiménez aclara por qué uso una ambulancia para llegar a una fiesta. Especial

Críticas que no desaparecen pese a la explicación

Aunque la cantante dio contexto, la conversación no se cerró. Parte del público cuestionó la coherencia entre su estado de salud y el hecho de asistir a una celebración.

También persistieron dudas sobre el uso de la ambulancia, especialmente en un país donde el uso indebido de estos vehículos puede tener implicaciones legales.

Las reacciones se mantuvieron incluso después de que la artista limitara los comentarios en sus redes sociales. El tema ya había tomado suficiente fuerza como para seguir circulando por otros espacios.

Una polémica que alcanza a Carlos Rivera sin estar directamente involucrado

La situación colocó a Carlos Rivera en medio de la conversación sin ser parte directa del hecho. Su cumpleaños fue el destino final del recorrido, pero no el origen del problema.

Su respuesta, medida pero firme, evita escalar el conflicto y se enfoca en un punto: la explicación ya está sobre la mesa.

Mientras tanto, el tema sigue generando lecturas distintas. Por un lado, quienes consideran válida la decisión bajo un contexto médico; por otro, quienes cuestionan el uso de un recurso pensado para emergencias.