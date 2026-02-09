Carlos Rivera responde a las declaraciones de Toñita sobre su matrimonio con Cynthia Rodríguez

La relación entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ha despertado curiosidad desde sus inicios. Aunque eligieron mantener su romance lejos del ojo público por varios años, con el tiempo han demostrado que su unión es sólida, y ahora disfrutan de una vida en común como esposos y padres. A pesar del hermetismo con el que han llevado su relación, los comentarios y suposiciones no han desaparecido.

En 2022, la pareja confirmó su compromiso y poco después celebraron su boda en Ribera del Duero, España. Un año más tarde, en agosto de 2023, dieron la bienvenida a su primer hijo, León.

Las críticas de Toñita hacia el matrimonio de Carlos Rivera

Algunas figuras del medio han puesto en duda la autenticidad de la relación entre Rivera y Rodríguez. Una de ellas fue la cantante Toñita, quien en diferentes ocasiones ha insinuado que su matrimonio no es del todo real.

Hace días la famosa aseguró que el matrimonio entre los cantantes podría ser para aparentar la preferencia sexual de Carlos Rivera.

Carlos Rivera reacciona a las declaraciones de Toñita

Lejos de entrar en polémica, Carlos Rivera fue cuestionado por la prensa sobre estos comentarios y respondió con serenidad. Según el cantante, ha llegado a un punto en su vida en el que no siente la obligación de aclarar lo que se dice sobre él.

"No, no tengo mucho qué decir. Les decía que ya llega un punto en el que ya no gasta saliva en dar explicaciones a nada”, expresó el artista.

Para el intérprete originario de Tlaxcala, su bienestar y la tranquilidad con sus seres queridos tienen más peso que cualquier juicio externo.

"La gente que me quiere no necesita que le explique nada y la gente que no me quiere, aunque les explique, van a pensar lo que quieren".

El cantante ha sido constante en mostrar respeto hacia otras figuras del medio. Ante las críticas, su reacción no ha sido de confrontación.

"Nosotros no nos metemos con nadie, nunca hablamos mal de nadie”, afirmó. Aunque admitió que en ocasiones es difícil entender de dónde provienen ciertos comentarios, considera que no vale la pena invertir energía en responder.

También mencionó que ha aprendido a comprender la dinámica del medio del espectáculo. Consciente de que algunos optan por generar polémica,

"Entendemos el juego del mundo del espectáculo, hay gente que le gusta jugar, hay gente que no. Todo está bien, o sea, yo estoy tranquilo", dijo.

