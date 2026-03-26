“Me siento ultrajada”: Cynthia Klitbo expone experiencia médica que desata polémica

La actriz mexicana Cynthia Klitbo utilizó sus redes sociales para compartir una experiencia personal que ha generado un intenso debate entre internautas. Con un video directo y sin filtros, la intérprete denunció sentirse “ultrajada” tras someterse a estudios médicos de rutina, lo que desató opiniones encontradas entre sus seguidores.

¿Qué dijo Cynthia Klitbo?

Fue a través de sus historias de Instagram donde Klitbo relató lo ocurrido. La actriz explicó que acudió a realizarse estudios como el papanicolaou y la mastografía, procedimientos médicos preventivos fundamentales para la salud femenina, pero que en su caso estuvieron acompañados de una situación que la hizo sentir profundamente incómoda.

La actriz aseguró que no le pidieron autorización para la presencia de terceros. Mezcalent

Según narró, durante los exámenes se permitió la entrada de dos personas adicionales en la sala, presuntamente personal en capacitación. Sin embargo, lo que más le molestó fue que en ningún momento le pidieron autorización para ello.

Yo entiendo que hay gente nueva que quiere aprender, pero deberían preguntar”, expresó visiblemente afectada.

Cynthia Klitbo revela que se sintió ultrajada

La protagonista de melodramas como El privilegio de amar y Teresa no ocultó su malestar al describir lo invasivo que resulta este tipo de estudios. En su testimonio, señaló que, de por sí, estas pruebas pueden hacer que una mujer se sienta vulnerable, por lo que la presencia de terceros sin previo aviso incrementó su incomodidad.

Una como mujer ya se siente expuesta… y que haya más gente viendo sin que te pregunten, no está bien”, dijo.

Confesó sentirse vulnerable durante el procedimiento ginecológico. IG laklitbocynthia

Entre lágrimas, Klitbo confesó que la experiencia la dejó con ganas de llorar y con una sensación de haber sido utilizada como “conejillo de indias”. Incluso utilizó una palabra contundente para describir su sentir, lo que rápidamente encendió la polémica en plataformas digitales.

Cynthia Klitbo genera polémica con sus declaraciones

El video no tardó en viralizarse, generando una ola de reacciones divididas. Por un lado, muchos usuarios empatizaron con la actriz, señalando la importancia del consentimiento en cualquier procedimiento médico, especialmente en aquellos que implican exploraciones íntimas.

La actriz describió la experiencia como invasiva y humillante. IG laklitbocynthia

Otros, en cambio, consideraron que sus declaraciones fueron exageradas y criticaron el tono en el que se refirió a los estudios, recordando que tanto el papanicolaou como la mastografía son pruebas esenciales que pueden detectar enfermedades graves a tiempo.

También surgieron voces que explicaron que la presencia de un tercero en este tipo de procedimientos puede responder a protocolos médicos, ya sea con fines de enseñanza o como medida de protección tanto para el paciente como para el personal de salud.

¿Cuál es la enfermedad de Cynthia Klitbo?

Más allá de la controversia, lo ocurrido con Cynthia Klitbo ha puesto sobre la mesa un tema relevante: los límites de la privacidad y el consentimiento dentro de la atención médica. La experiencia de la actriz abrió un espacio para reflexionar sobre la importancia de informar a los pacientes y respetar su decisión en todo momento.

Especialistas recuerdan que estos estudios son esenciales para la salud. Mezcalent

Cabe recordar que la actriz atraviesa un momento delicado en términos de salud. Recientemente reveló que padece enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que afecta la tiroides y que ha implicado cambios significativos en su estilo de vida. A pesar de ello, Klitbo ha mostrado una actitud resiliente, adoptando nuevos hábitos alimenticios, rutinas de ejercicio y un enfoque más riguroso en su autocuidado, lo que ha contribuido a mejorar su bienestar general.

Lo cierto es que, con su testimonio, Cynthia Klitbo no solo compartió una vivencia personal, sino que también detonó una conversación necesaria sobre la dignidad del paciente. Su experiencia, aunque polémica, evidencia que aún hay aspectos en la atención médica que pueden mejorar, especialmente en lo que respecta a la comunicación y el respeto por la intimidad.