Cynthia Klitbo revela la enfermedad incurable que la llevó a una fuerte depresión

Reconocida por sus intensos papeles de villana en telenovelas, Cynthia Klitbo mostró su lado más vulnerable al revelar que padece la enfermedad de Hashimoto, un padecimiento crónico que afecta el funcionamiento de la tiroides.

Todo comenzó con malestares persistentes que no parecían tener explicación clara. Cansancio extremo, cambios físicos y problemas digestivos encendieron las alarmas. Tras someterse a múltiples estudios médicos, los especialistas confirmaron que se trataba de un trastorno autoinmune.

La noticia fue un golpe inesperado. La actriz explicó que el diagnóstico implicó una transformación inmediata en su rutina diaria y en su manera de relacionarse con su propio cuerpo. No se trataba solo de tomar medicación, sino de adoptar una disciplina permanente.

El estado de salud de Cynthia Klitbo tras ser hospitalizada Cuartoscuro

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto?

La enfermedad de Hashimoto, también conocida como tiroiditis de Hashimoto, es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunológico ataca por error la glándula tiroides. Con el tiempo, este daño puede provocar hipotiroidismo, es decir, una producción insuficiente de hormonas tiroideas.

Estas hormonas son fundamentales para regular el metabolismo, la energía, la temperatura corporal y múltiples funciones del organismo. Cuando disminuyen, pueden aparecer síntomas como:

Fatiga constante

Aumento o dificultad para controlar el peso

Depresión y cambios de ánimo

Piel seca

Caída del cabello

Intolerancia al frío

Problemas digestivos

En algunos casos, como el que compartió Klitbo, también puede presentarse inflamación intestinal o “intestino permeable”, lo que complica aún más la alimentación y la absorción de nutrientes.

Aunque no tiene cura definitiva, el tratamiento adecuado y cambios en el estilo de vida permiten controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

La depresión tras la noticia

Más allá del impacto físico, Cynthia Klitbo confesó que la parte emocional fue la más difícil de enfrentar. La necesidad de modificar hábitos profundamente arraigados la llevó a atravesar una etapa de tristeza y frustración.

Despedirse de alimentos cotidianos fue uno de los mayores retos. Sushi, germinados, harinas, pizza, pan de masa madre, azúcares y soya quedaron fuera de su dieta. El cambio fue drástico y repentino.

La sensación de pérdida detonó un episodio depresivo. La intérprete reconoció que necesitó tiempo para asimilar que su nueva realidad implicaba disciplina constante y restricciones permanentes.

Una transformación radical en alimentación y ejercicio

Con el paso de los meses, Cynthia Klitbo logró convertir la adversidad en un proceso de reinvención personal. Adoptó un plan alimenticio estricto, eliminó productos inflamatorios y comenzó a ejercitarse diariamente.

La constancia se convirtió en su aliada. Cynthia Klitbo señaló que los cambios, aunque duros al principio, comenzaron a reflejarse en su bienestar general. Mejoró su piel, su energía y su figura.

Este giro en su estilo de vida no solo impactó su salud física, sino también su estabilidad emocional. Lo que comenzó como una etapa de depresión evolucionó hacia una conciencia más profunda sobre el autocuidado.

Visibilizar para crear conciencia

Al compartir su experiencia, Cynthia Klitbo se suma a otras figuras públicas que han decidido hablar abiertamente sobre enfermedades autoinmunes y salud mental. Su testimonio pone sobre la mesa la importancia de atender síntomas persistentes y no minimizar señales del cuerpo.

El Hashimoto es una condición que puede pasar desapercibida durante años, ya que muchos de sus síntomas se confunden con estrés o agotamiento. El diagnóstico oportuno y el seguimiento médico especializado son claves para evitar complicaciones.

Hoy, la actriz enfrenta su padecimiento con información, disciplina y una nueva perspectiva. Aunque reconoce que se trata de una enfermedad incurable, también afirma que el aprendizaje ha sido profundo.

