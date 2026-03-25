De Cynthia Klitbo a Rosanna Nájera: famosos que han sido víctimas de fraude

Lamentablemente, los fraudes están a la orden del día y algunos famosos han dado a conocer que han sido víctimas de estafas, un problema que puede afectar a cualquier persona sin importar su profesión o ingresos.

En distintos espacios como entrevistas y redes sociales, celebridades han contado lo que vivieron al ser engañadas. Estas experiencias permiten entender mejor cómo actúan los responsables de estos delitos y ayudan a alertar a otras personas para que no pasen por lo mismo.

Famosos que han sido víctimas de estafa

Rosanna Nájera

Tras participar en diversas entrevistas, Rosanna Nájera dio a conocer que fue engañada durante la compra de un inmueble en preventa. La actriz explicó que realizó varios pagos sin que le entregaran la propiedad.

“Compré un departamento en preventa… pagué, pagué, pagué y nunca me entregaron ningún departamento”.

IG

Sobre la situación legal, confirmó que ya existe un proceso en curso contra los responsables, aunque no puede compartir todos los detalles por el momento.

“Estamos justamente en audiencias y estamos esperando a que la justicia haga lo que tiene que hacer”, explicó.

José Eduardo Derbez

En el programa Miembros al aire, José Eduardo Derbez recordó una experiencia relacionada con una supuesta oportunidad de inversión. De acuerdo con su relato, una persona que decía conocer a su familia le propuso participar en un negocio de máquinas para sacar peluches.

Instagram

Más adelante, el actor aclaró que la situación fue exagerada tras difundirse en medios.

“Fue una tontería. Pero ya lo había comentado que en Miembros, luego todos dicen cosas bien locas y nada más a mí me hacen unas notas que dices: ‘No es cierto, o sea, lo distorsionan todo.’ Nada más dije que un señor me había ofrecido hacer un negocio de las garras esas y que nunca se apareció. Entonces, pues, ya fue una tontería”.

Lety Calderón

En 2025, Leticia Calderón compartió que fue víctima de un intento de fraude por más de 300 mil pesos. Afortunadamente, la institución bancaria intervino antes de que se concretaran más movimientos.

“Mi banco bloqueó una parte”, explicó.

Lety Calderón Instagram

Gracias a esta acción, no se realizaron más transferencias desde su cuenta.

Sandra Echeverría

A inicios de 2026, Sandra Echeverría utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente un fraude relacionado con inversiones. La actriz explicó que el problema comenzó tras contratar servicios con la empresa Metaxchange Capital.

Según detalló, esta compañía recibió grandes cantidades de dinero de aproximadamente mil personas, incluida ella. Después de más de un año intentando recuperar sus recursos y entender lo ocurrido, decidió hacer público el caso para alertar a otros.

Sandra Echeverría con mano en cabello y vestido gris; piano de fondo

También señaló que la investigación ya es atendida por la Fiscalía General de la República (FGR) y que incluso se han realizado detenciones vinculadas con este presunto fraude.

Sofía Niño de Rivera

La comediante Sofía Niño de Rivera fue víctima de vishing, un tipo de estafa en el que los delincuentes se hacen pasar por instituciones bancarias para obtener datos personales.

A través de un video en redes sociales, explicó que perdió todos sus ahorros debido a este engaño.

Sofía Niño de Rivera,

Cynthia Klitbo

Un caso similar fue el de Cynthia Klitbo, quien también fue víctima de delincuentes que se hicieron pasar por su banco.

De acuerdo con lo que contó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, los estafadores lograron obtener su información y vaciar sus cuentas.

cynthia klitbo

Arath de la Torre

En una transmisión en vivo, Arath de la Torre relató que fue engañado al intentar reservar una habitación de hotel por internet. Tras realizar un depósito, fue bloqueado por los supuestos proveedores del servicio.

El conductor explicó que perdió el dinero al no poder recuperar el contacto con quienes ofrecían la reservación.

Arath de la Torre

Germán Ortega

Durante un encuentro con medios, Germán Ortega señaló que contrató a la empresa Iconic Kitchen para remodelar su cocina.

Sin embargo, después de entregar anticipos que sumaron 230 mil pesos, el trabajo nunca se llevó a cabo.

Germán Ortega

PJG