Cumpleaños 23 de Ángela Aguilar: del lujoso menú en su fiesta al escueto mensaje de Nodal

Ángela Aguilar celebró su cumpleaños número 23 el jueves 8 de octubre de 2026 con una cena privada que llamó la atención por su decoración en tonos rosa, los platillos que conformaron el menú y las publicaciones que compartieron sus familiares en redes sociales. Sin embargo, uno de los detalles que más comentarios generó fue la felicitación de su esposo, Christian Nodal.

Las imágenes de la celebración fueron difundidas principalmente por Leonardo Aguilar, hermano de la cantante, quien mostró algunos detalles de la reunión. Entre ellos destacaron la decoración, la presentación de la mesa y una carta con nueve propuestas gastronómicas que combinó ingredientes exclusivos con alimentos más populares.

Fiesta de cumpleaños 23 de Ángela Aguilar

Cumpleaños 23 de Ángela Aguilar. @leonardoaguilaroficial

La celebración tuvo una decoración en tonos rosa, fucsia y magenta. En las fotografías compartidas en redes sociales se observó una mesa con mantelería satinada, vajilla en tonos rosados, copas de colores, centros de mesa con rosas rojas y velas encendidas.

Otro detalle fue una proyección luminosa con las iniciales “AA” y la frase “23 Birthday”, que sirvió como fondo para algunas fotografías de la festejada y sus familiares.

Para la ocasión, Ángela lució una blusa rosa intensa, el cabello suelto con ondas, maquillaje marcado y aretes largos. También llevó varios anillos, incluido el de casada.

Aunque se conocieron algunos detalles del festejo, no se ha confirmado públicamente el lugar exacto donde se realizó ni el número de invitados que asistieron. La reunión tuvo un carácter privado y fueron las publicaciones de sus familiares las que permitieron conocer parte de lo que ocurrió.

El menú de nueve tiempos en el cumpleaños de Ángela

Cumpleaños 23 de Ángela Aguilar. @leonardoaguilaroficial

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el menú preparado para la cena, cuya presentación también estuvo coordinada con la estética rosa de la celebración. La carta incluyó nueve propuestas, con ingredientes asociados a la gastronomía de lujo, como el caviar, la langosta y la carne wagyu, además de opciones más sencillas.

Entre los platillos que aparecieron en el menú se encontraban:

Caviar bar: una barra de caviar, considerado un producto exclusivo dentro de la gastronomía.

Lobster rolls : panecillos rellenos de langosta.

Crispy rice con spicy tuna: arroz crujiente acompañado de atún picante.

Yellowtail con jalapeño: una preparación de pescado con jalapeño.

Wagyu sliders: pequeñas hamburguesas elaboradas con carne wagyu , reconocida por su marmoleado.

Chicken nuggets : piezas de pollo empanizadas.

Papas a la francesa: una opción clásica dentro de la propuesta gastronómica.

Ensalada César: una alternativa más ligera.

Barra de postres: una selección de dulces para cerrar la cena.

La selección combinó preparaciones sofisticadas con alimentos cotidianos, como los nuggets y las papas fritas. Esta mezcla fue uno de los detalles que despertó comentarios entre quienes conocieron la carta a través de las redes sociales.

Aunque la carta permitió conocer los platillos que se sirvieron durante la celebración, no se ha revelado cuánto costó la cena ni cuál fue el presupuesto total de la fiesta.

El precio de ingredientes como el caviar, la langosta y la carne wagyu puede variar considerablemente según su calidad, procedencia y presentación.

Mensaje de Christian Nodal a Ángela Aguilar

Cumpleaños 23 de Ángela Aguilar. @nodal

La felicitación de Christian Nodal fue otro de los temas que llamó la atención durante el cumpleaños de la cantante. El intérprete compartió en sus historias de Instagram una fotografía de Ángela sentada a la mesa, con parte de la decoración del festejo al fondo. La imagen estuvo acompañada por la canción Mañanitas Tapatías, interpretada por Pepe Aguilar.

Junto a la fotografía, Nodal escribió un mensaje en el que expresó su cariño y sus buenos deseos para su esposa:

Feliz cumpleaños amor de mi vida. Dios te siga bendiciendo y llenando de cosas lindas la vida. Es un honor cada vuelta al sol a tu lado. Te amo con todo mi ser”.

Aunque la dedicatoria fue breve, el cantante utilizó expresiones románticas para felicitar a Ángela por sus 23 años.

La publicación generó comentarios debido a los antecedentes de sus felicitaciones públicas. En octubre de 2025, cuando Ángela cumplió 22 años, el cantante no publicó una felicitación durante la fecha. Por ese antecedente, algunos internautas compararon ambos cumpleaños y cuestionaron la manera en que Nodal expresa públicamente su afecto.

Además, este año, Nodal tardó para publicar algo acerca del cumpleaños de Ángela, en contraste con Pepe Aguilar, quien desde temprana hora publicó un mensaje dedicado a su hija.

La felicitación de Pepe Aguilar a su hija

Pepe Aguilar también felicitó públicamente a Ángela por sus 23 años. El cantante compartió una fotografía de archivo en la que aparece junto a su hija cuando era pequeña y acompañó la imagen con un mensaje sobre el orgullo que siente al verla crecer.

23 años de verte crecer, de aprender contigo y de sentir ese orgullo que no cabe en el pecho. Que la vida te encuentre siempre siendo tú, y que nunca te falten motivos para sonreír. ¡Feliz cumpleaños @angelaaguilar! ¡¡Te amo!!”.

La publicación tuvo un tono nostálgico, pues mostró una imagen de la infancia de la cantante, en contraste con las fotografías de su celebración actual. La felicitación también recibió comentarios de seguidores que se sumaron a los buenos deseos para la intérprete.

Celebraciones anteriores de Ángela Aguilar

Los cumpleaños de Ángela Aguilar han llamado la atención por los detalles de sus festejos y las publicaciones que comparte su círculo cercano.

En 2023, cuando cumplió 20 años, la cantante mostró imágenes de una celebración con un pastel blanco decorado con fresas y el número 20 en dorado. Para esa ocasión llevó un vestido blanco y una diadema con la frase Birthday girl.

En 2024, cuando cumplió 21 años, la fecha estuvo marcada por las muestras públicas de cariño de Christian Nodal, con quien había hecho pública su relación meses antes. Durante ese periodo también circularon imágenes de una sorpresa con rosas rojas y pirotecnia durante las Fiestas de Octubre de Guadalajara.

Un año después, para sus 22 años, la cantante celebró de manera privada en un entorno de playa. Aunque Nodal habría estado presente, no publicó una felicitación durante el día .

Este 2026, su celebración vuelve a poner en el ojo público a Ángela Aguilar, quien, desde el anuncio de su relación con Nodal se mantiene en controversia. La exposición constante de su vida sentimental ha hecho que incluso pequeños gestos se conviertan en temas de conversación, a menudo por encima de su carrera musical.