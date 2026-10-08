¿Nodal brilló por su ausencia? Pepe Aguilar dedica conmovedor mensaje a Ángela por su cumpleaños

El cumpleaños 23 de Ángela Aguilar no pasó desapercibido en redes sociales. Este 8 de octubre, la cantante recibió una felicitación de su padre, Pepe Aguilar, quien aprovechó la fecha para compartir una fotografía de cuando ella era niña y dedicarle unas palabras sobre el tiempo que han compartido.

Pero mientras el mensaje del intérprete de Por mujeres como tú generó reacciones entre los seguidores de la familia, otra cosa llamó la atención, hasta el momento, Christian Nodal no había publicado una felicitación para su esposa. La falta de una dedicatoria en sus cuentas oficiales abrió la conversación entre los usuarios, que comenzaron a preguntarse si el cantante preparaba algo en privado o si este año optaría por mantener la celebración lejos de las redes.

Pepe Aguilar recuerda los 23 años que ha visto crecer a su hija

Para felicitar a Ángela, Pepe Aguilar eligió una imagen de su infancia y acompañó la fotografía con un mensaje en el que recordó los 23 años que lleva viéndola crecer y aprendiendo junto a ella. También expresó el orgullo que siente por su hija y le deseó que se mantenga fiel a quien es.

La publicación recibió numerosas interacciones y mensajes de personas que se sumaron a la celebración de la cantante. Para muchos seguidores, la felicitación fue una muestra de la cercanía entre padre e hija, justo en una fecha en la que buena parte de la atención también se dirigió a su matrimonio con Nodal.

Por su parte, Ángela compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a su mascota. En la imagen destacaron unas botas de una marca italiana cuyo precio se estima en alrededor de 3 mil dólares. Aunque algunos usuarios las relacionaron con un posible regalo de cumpleaños, no se confirmó que se tratara de un obsequio ni quién se las habría dado.

Así, entre felicitaciones, fotografías y comentarios, la cantante celebró un año más de vida mientras sus seguidores seguían pendientes de las publicaciones de su esposo.

¿Por qué llamó la atención el silencio de Christian Nodal?

La expectativa no surgió de la nada. En octubre de 2024, cuando Ángela cumplió 21 años, Nodal compartió una fotografía en la que aparecían juntos, rodeados de rosas rojas y pirotecnia. El cantante acompañó la imagen con una felicitación en la que la llamó "vida mía".

Aquella celebración fue especial porque llegó meses después de que ambos hicieran pública su relación y se casaran por lo civil el 24 de julio de 2024, en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos.

Sin embargo, para el cumpleaños 22 de Ángela, en octubre de 2025, el cantante tampoco publicó una felicitación al inicio de la jornada. Días después circularon imágenes de una celebración privada en la playa y versiones sobre un regalo de joyería, aunque esos detalles no confirmaron qué ocurrió exactamente entre la pareja.

Christian Nodal desaparece en le cumpleaños de Ángela Aguilar Foto de IG: Ángela Aguilar

El contraste también alimenta los comentarios porque Ángela suele compartir muestras públicas de cariño cuando llega el cumpleaños de Nodal. En enero de 2025, por los 26 años del sonorense, publicó un video con momentos de su relación y una frase dedicada a él.

Un año después, la cantante organizó el llamado Nodal Fest en Zacatecas, una celebración de varios días que incluyó temática pirata, callejoneada, mariachi y un caballo como regalo para su esposo. Ángela compartió distintas partes del festejo en sus redes sociales.

Las redes siguen pendientes de la pareja

La diferencia entre esas celebraciones y la falta de una felicitación pública en el cumpleaños 23 de Ángela ha dado pie a distintas interpretaciones. Algunos usuarios consideran que Nodal podría estar buscando mantener su vida privada lejos de la conversación digital; otros recuerdan que el cantante también puede pasar periodos sin publicar mientras se concentra en sus compromisos profesionales.

Por ahora, la ausencia de un mensaje público no permite confirmar si hubo una celebración privada ni cuál fue el motivo de que no apareciera una felicitación en sus perfiles. Tampoco significa, por sí sola, que exista algún problema en el matrimonio.

Algunos usuarios consideran que Nodal podría estar buscando mantener su vida privada lejos de la conversación digital Foto: X@NodalEncantada

Mientras los seguidores esperan saber si Nodal compartirá alguna fotografía o dedicatoria más adelante, el mensaje de Pepe Aguilar se convirtió en una de las principales muestras públicas de cariño para Ángela en su cumpleaños. La pregunta que circula en redes sigue siendo la misma: ¿el cantante sorprenderá a su esposa en privado o romperá el silencio con una publicación?