Dani Flow critica a Ángela Aguilar: "se me hace bien nefastilla"; habla de su pleito con Nodal

Dani Flow sumó nuevos comentarios a las diferencias que ha tenido con Ángela Aguilar y Christian Nodal. En su participación en el podcast Los Talegones, el reguetonero habló sobre varios episodios relacionados con la pareja, desde publicaciones en redes sociales hasta la opinión que tiene de la cantante de regional mexicano.

El tema surgió a partir de una pregunta de los conductores, quienes quisieron conocer su postura sobre la hija de Pepe Aguilar.

¿Por qué Dani Flow critica a Ángela Aguilar?

Al escuchar la pregunta sobre Ángela, el reguetonero criticó la actitud que percibe en la cantante.

“Es bien nefastita, ¿no? O sea, ella, por ejemplo... Pues no sé... a mí se me hace bien nefastilla. Como que siento que no se da cuenta”.

Instagram: angela_aguilar_

Su explicación se concentró en los videos de la artista. Para Dani Flow, lo que observa en esas grabaciones influye en la manera en que algunas personas reaccionan a sus apariciones.

“Pero ella sí se ve muy nefasta, o sea, como que cae gorda, ¿sabes? En los videos. Siento que eso es lo que le afecta en realidad”.

Estas declaraciones estuvieron dirigidas a la imagen que él percibe de Ángela frente a las cámaras. Por otra parte, reconoció que hablaba desde su opinión, como alguien que también consume música y observa a otros artistas.

Dani Flow

“Pero bueno, ¿y quién soy yo? Es mi opinión como... público de la música, así lo veo yo ¿sabes?”.

Las críticas a Ángela Aguilar tienen antecedentes

El desacuerdo del reguetonero con la cantante ya había aparecido en sus redes sociales. En enero de 2025, después de que Ángela cuestionara el estado actual de la música, Dani Flow expresó que ella no cumplía con sus expectativas como pareja.

Ese episodio forma parte de una serie de comentarios en los que también ha mencionado a Christian Nodal y Cazzu. Durante aquella ocasión, incluso señaló que prefería la música de Grupo Firme sobre la del intérprete sonorense.

Foto de IG: Ángela Aguilar

¿Qué pasó entre Dani Flow y Christian Nodal?

Hablando de Nodal, Dani Flow recordó una publicación que compartió en 2024. Por entonces, Nodal había terminado su relación con Cazzu y comenzado un romance con Ángela Aguilar.

La imagen era un meme sobre ambas cantantes que, según contó, encontró en otra página y decidió publicar.

“Fíjate recién dejó a Cazzu y recién se metió con Ángela. Yo subí una foto que decía: ‘las hubieran juntado a las dos’. Yo no inventé ese meme, lo robé de una página y lo subí y se volvió súper viral”.

A partir de ahí, aseguró que Nodal comenzó a dar likes en el perfil de su esposa, Jocelyne Lino. El reguetonero lo interpretó como una reacción y decidió responder.

“Entonces por algún motivo empezó a regar likes en el perfil de mi esposa y ya de ahí me agarré yo”.

Sobre ese mismo conflicto, en enero de 2025 había explicado que sus publicaciones de las dos artistas respondían a lo que consideró una provocación de Nodal.

“Me estaba molestando el muchacho y yo quise responder con una serie de fotos en donde sale Ángela Aguilar y Cazzu, fue en respuesta a que estaba molestándome con likes”.

Foto: X @NodalEncantada

En el podcast retomó estos hechos al hablar del bloqueo que recibió en TikTok por parte de Nodal.

Dani Flow también ha expresado su apoyo a Cazzu

Frente a sus críticas a Ángela Aguilar, el reguetonero ha mostrado su apoyo a Cazzu. En abril de 2025 se tatuó en honor a la argentina y manifestó su interés en hacer música con ella.

@cazzu

“De Cazzu lo único que sé es que es una súper buena mamá y una súper buena artista con la que me gustaría trabajar próximamente”.

Además de reconocer su trabajo y su papel como madre, pidió que cesaran los ataques contra la rapera.