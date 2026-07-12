Ni te lo imaginas: Esto es lo que ganaría Andrea Legarreta en el programa Hoy

Andrea Legarreta es una de las figuras más representativas de la televisión mexicana. Con más de dos décadas al frente del programa matutino Hoy, la conductora ha logrado consolidar una carrera que la mantiene entre las personalidades más queridas del entretenimiento, por lo que no resulta extraño que exista una gran curiosidad sobre cuánto podría ganar por su trabajo.

¿Cuánto ganaría Andrea Legarreta por conducir Hoy?

Aunque la cifra exacta nunca ha sido confirmada de manera oficial por la conductora ni por la empresa para la que trabaja, diversos medios y portales especializados han publicado estimaciones sobre el salario que recibiría por conducir el exitoso programa de las mañanas.

Diversos medios han difundido estimaciones sobre el salario que recibiría por conducir el matutino. IG

De acuerdo con esas versiones, Andrea Legarreta percibiría alrededor de 50 mil a 60 mil pesos mensuales únicamente por su participación en el matutino. Otros reportes, difundidos en años recientes, incluso estimaban ingresos anuales cercanos a los 850 mil pesos, aunque las cantidades varían dependiendo de la fuente consultada.

Es importante señalar que estas cifras corresponden únicamente a estimaciones publicadas por distintos medios y no han sido verificadas oficialmente.

La trayectoria que convirtió a Andrea Legarreta en una de las conductoras favoritas

Lo que sí es un hecho es que la presencia de Andrea Legarreta en Hoy se ha convertido en una de las claves del éxito del programa. Desde finales de la década de los noventa ha formado parte del proyecto y ha visto desfilar a decenas de conductores, actores, periodistas y especialistas que han compartido foro con ella.

Su trayectoria en televisión la ha convertido en una de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano. IG

Durante estos años ha trabajado junto a personalidades como Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona, Arath de la Torre, Tania Rincón y muchos otros famosos que han integrado el elenco del matutino en distintas etapas.

Su permanencia en la emisión también le ha permitido convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión nacional.

La ocasión en que Andrea Legarreta habló sobre una reducción de sueldo

Hace algunos años también surgieron versiones sobre una reducción salarial dentro de la empresa de televisión donde trabaja. El tema generó diversas especulaciones hasta que la propia Andrea habló públicamente al respecto.

Aunque las cifras publicadas varían, nunca han sido confirmadas oficialmente por la conductora. IG

La conductora explicó que sí existió un ajuste económico, aunque aseguró que aceptó esa decisión con buena disposición para contribuir a que no se afectara a otros colaboradores durante un periodo complicado para la industria del entretenimiento.

Con esas declaraciones dejó claro que nunca se trató de un conflicto personal, sino de una medida que consideró necesaria para proteger fuentes de empleo.

Fuentes de ingresos de Andrea Legarreta

Sin embargo, el sueldo que recibiría por conducir el programa representa solo una parte de sus ingresos. A lo largo de su carrera, Andrea Legarreta también ha demostrado ser mucho más que una conductora.

Además del programa, Andrea obtiene ingresos gracias a campañas publicitarias y colaboraciones con marcas. IG

Inició desde muy pequeña en la televisión y posteriormente desarrolló una sólida trayectoria como actriz, participando en exitosas producciones, entre ellas ¡Vivan los niños!, además de distintos programas de entretenimiento.

Además de su carrera como conductora, Andrea Legarreta ha participado en telenovelas, campañas publicitarias, eventos privados y colaboraciones comerciales con diversas marcas.

Gracias a su enorme presencia en redes sociales, donde reúne millones de seguidores, también suele convertirse en embajadora de productos relacionados con moda, belleza, bienestar y estilo de vida.

Por ello, especialistas en marketing consideran que sus ingresos podrían aumentar considerablemente gracias a acuerdos publicitarios, publicaciones patrocinadas y apariciones especiales.

Su presencia en redes sociales fortalece su perfil como una de las influencers más importantes del entretenimiento. IG

Su imagen cercana con el público y la conexión que ha construido durante tantos años la han convertido en una de las figuras más estables del medio artístico mexicano.

Y aunque en internet circulan cifras muy distintas, la realidad es que únicamente Andrea Legarreta y la empresa conocen el monto exacto de su contrato.