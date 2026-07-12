Murió Wai Ching Ho, actriz que interpretó a Madame Gao en 'Daredevil'

Wai Ching Ho dejó un importante legado en el cine y la televisión tras darse a conocer su fallecimiento a los 82 años. La actriz, recordada por interpretar a Madame Gao en el universo de Marvel y a la Abuela Wu en la película animada Red, fue una figura reconocida en producciones de Hollywood durante varias décadas.

La noticia de la muerte de Wai Ching Ho fue compartida por el actor Peter Shinkoda, quien trabajó junto a ella en las primeras temporadas de Daredevil. Hasta ahora no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de su muerte, aunque no existían reportes públicos sobre enfermedades o lesiones relacionadas con la actriz.

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Peter Shinkoda despidió a Wai Ching Ho con un emotivo mensaje

El actor utilizó sus redes sociales para confirmar el fallecimiento de su compañera y dedicarle unas palabras en las que recordó el tiempo que compartieron durante las grabaciones de la serie de Marvel.

“Nunca te voy a olvidar”, ha escrito Shinkoda. “Aprendí de ti cada minuto que estuvimos juntos, tanto dentro como fuera del plató. Nos volveremos a ver, amiga mía. Eras preciosa”.

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¿Quién fue Wai Ching Ho?

Nacida el 16 de noviembre de 1943 en Hong Kong. Wai Ching Ho desarrolló una carrera artística que se extendió por varias décadas tanto en televisión como en cine.

Aunque muchos espectadores la identifican por su participación en Marvel y por prestar su voz a la Abuela Wu en Red, su trayectoria incluyó apariciones en numerosas producciones reconocidas.

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Entre ellas destacan las diferentes versiones de La Ley y el Orden, donde interpretó distintos personajes, además de Orange Is the New Black, Only Murders in the Building, Sight y la película Estafadoras de Wall Street (Hustlers).

El papel de Madame Gao la convirtió en un rostro conocido de Marvel

Dentro del universo de Marvel, Wai Ching Ho alcanzó gran popularidad gracias a Madame Gao, una de las fundadoras de La Mano y una de las villanas más influyentes de las series de Netflix.

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Además de aparecer en Daredevil, retomó el personaje en Iron Fist y The Defenders. En la historia, Madame Gao ocultaba sus actividades criminales detrás de una fachada empresarial mientras dirigía una red de tráfico de drogas y ejercía una gran influencia en los bajos fondos.

El destino del personaje quedó marcado después de que Daredevil frustrara los planes que había construido durante años, razón por la que Madame Gao ya no formó parte de las temporadas de Daredevil: Born Again.

La última actuación de Wai Ching Ho Su carrera continuó activa hasta hace poco. De acuerdo con su filmografía, su aparición más reciente en televisión fue en un episodio de La Ley y el Orden durante 2025, trabajo que terminó convirtiéndose, sin saberlo, en el último de una trayectoria que dejó huella entre los seguidores de la televisión y el cine