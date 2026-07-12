Jimin de BTS y Haaland: el inesperado parecido que encontró ARMY; así reaccionó el idol

Jimin de BTS y Haaland protagonizaron uno de los momentos más comentados entre las ARMY durante el paso del grupo por Alemania. Todo comenzó cuando el cantante recibió un cartel de una fan en el que aparecía comparado con el futbolista noruego Erling Haaland y con el actor Chris Hemsworth, quien interpreta a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Mientras se realizaba el soundcheck en Múnich, el integrante de BTS se acercó a la orilla del escenario para observar el cartel con más atención. Al descubrir la comparación, no pudo ocultar su sorpresa: sonrió, sostuvo el micrófono sobre su frente mientras seguía viendo la imagen y, después de unos segundos, continuó con la presentación.

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El cartel mostraba a Chris Hemsworth, Haaland y Jimin con una expresión seria y un rasgo que llamó la atención de las fans: los tres lucían una larga cabellera rubia, lo que dio origen a la divertida comparación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Además de las fotografías, el mensaje incluía una frase escrita en coreano para describir a cada uno de ellos:

“Dios del trueno… Dios del futbol… nuestro dios”.

Jimin sorprendió al imitar la forma de caminar de Haaland

La comparación con el delantero noruego no terminó con el cartel. Más adelante, durante su presentación en el Allianz Arena, Jimin hizo una referencia directa a Erling Haaland al recrear uno de los videos más populares del futbolista.

El atacante del Manchester City se ha vuelto viral en varias ocasiones por su peculiar manera de caminar, caracterizada por pasos largos, una postura rígida y una expresión seria. Esa forma de desplazarse se convirtió en un meme en redes sociales y el cantante decidió sumarse a la broma.

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Frente a miles de asistentes, Jimin acomodó su cabello hacia atrás y comenzó a caminar por el escenario imitando el estilo del futbolista. La referencia fue reconocida casi de inmediato por las ARMY, que respondieron con gritos y aplausos al ver que el integrante de BTS recreaba uno de los gestos más conocidos de Haaland.

¿Por qué compararon a Jimin con Haaland y Thor?

Aunque pertenecen a mundos completamente distintos, las fans encontraron un detalle que unía a los tres personajes del cartel: su apariencia en esas imágenes. Chris Hemsworth, Erling Haaland y Jimin aparecían con el cabello largo y rubio, además de una expresión seria frente a la cámara.

IMAGN IMAGES via Reuters

Además, que después de la eliminación de Noruega del Mundial, varios ARMYs han mencionado que ya no podrá haber una reunión entre Jimin y Haaland, ya que hay que recordar que BTS se presentará en el medio tiempo durante la final del Mundial 2026.