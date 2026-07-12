¿Quién es ‘Jude’ en ‘Hey Jude' de The Beatles y qué tiene que ver Bellingham?

El fútbol y la música comparten un idioma universal: la pasión. Por eso no es casualidad que la historia de “Hey Jude” de The Beatles terminó siendo también himno de las victorias de la Selección de Inglaterra y Jude Bellingham.

En las gradas del Santiago Bernabéu del Real Madrid y los estadios donde Inglaterra ha disputado partidos de la Copa del Mundo 2026, los aficionados han adoptado un nuevo ritual cada que Bellingham anota un gol: cantar la icónica “Hey Jude” del cuarteto de Liverpool.

El fenómeno ha cobrado tanta fuerza que el propio futbolista se ha mostrado conmovido y asombrado por el enorme honor de que su nombre sea coreado con los acordes de la canción más exitosa en la trayectoria de The Beatles.

Sin embargo, pocos de los fanáticos conocen la carga emocional, el drama familiar y el acto de pura empatía humana que dieron vida a esta obra maestra en 1968.

Paul McCartney y Julian Lennon Facebook

¿Cuál es la historia de “Hey Jude”, la canción de The Beatles?

En el verano de 1968, John Lennon había tomado la decisión de terminar su matrimonio con Cynthia Powell tras iniciar su intenso y público romance con la artista conceptual japonesa Yoko Ono.

En medio de aquel torbellino mediático y legal, un pequeño de apenas cinco años quedó atrapado en el fuego cruzado del divorcio: Julian Lennon, el primogénito de John.

John abandonó la residencia familiar en Kenwood, Weybridge, dejando atrás no solo un matrimonio, sino también la rutina diaria con su hijo. Fue en ese momento cuando la figura más inesperada del entorno beatle dio un paso al frente para demostrar que los lazos afectivos iban más allá de los negocios y la música.

Paul McCartney, quien siempre había mantenido una relación cercana y cariñosa con el pequeño Julian, conmocionado por la forma en que la separación afectaría el bienestar emocional del menor, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados.

En el trayecto entre Londres y Weybridge, la magia de la composición se apoderó de McCartney:

Empecé con la idea de 'Hey Jules', que era Julian: no lo estropees, toma una canción triste y hazla mejor. Oye, trata de lidiar con esta situación tan terrible. Sabía que no iba a ser nada fácil para él, recordaría el propio Paul McCartney años más tarde.

La historia de "Hey Jude" de The Beatles Facebook

De ‘Jules’ a ‘Jude’ en la grabación de The Beatles

A pesar de que la motivación inicial llevaba el nombre de pila de Julian, el instinto perfeccionista de Paul McCartney le dictó que la composición requería un ajuste para ganar fuerza interpretativa.

Fue así como "Jules" se transformó definitivamente en "Jude". Este cambio no solo benefició la rítmica y estética de la canción, sino que, de forma inconsciente, le otorgó un carácter universal.

La grabación de “Hey Jude” se llevó a cabo a finales de julio y principios de agosto de 1968, repartiendo las sesiones entre los legendarios Abbey Road Studios y los Trident Studios, estos últimos elegidos porque contaban con una avanzada tecnología de grabación de ocho pistas, algo revolucionario para la época.

La producción de la canción estuvo marcada por debates sobre su dirección musical; por ejemplo, McCartney quería que Harrison se mantuviera alejado con su guitarra durante las primeras estrofas.

Mientras que Lennon avisó que no quería que la frase "The movement you need is on your shoulder" fuera reemplazada.

Pero lo que consagró a “Hey Jude” en un himno fue su revolucionaria estructura de tiempo y su sección final. Con una duración total de 7 minutos y 11 segundos, la canción desafió por completo las reglas de las estaciones de radio de la década de los sesenta, las cuales rechazaban cualquier sencillo que superara la barrera de los tres minutos por temor a perder el interés de los oyentes.

Jude Bellingham Instagram @judebellingham

El renacer de “Hey Jude” como himno de Jude Bellingham

Cincuenta y cinco años después de haber dominado las listas de popularidad de todo el planeta, "Hey Jude" experimentó una metamorfosis transgeneracional y se convirtió en el himno del mediocampista inglés Jude Bellingham.

La adopción del tema comenzó a gestarse de manera orgánica durante la etapa del jugador en el Borussia Dortmund de Alemania, pero alcanzó niveles de fenómeno global tras su multimillonario traspaso al Real Madrid en el verano de 2023.

La combinación de su innegable carisma, su madurez dentro del campo, su impactante racha goleadora y, por supuesto, la obvia coincidencia de su nombre de pila, llevaron a los hinchas del club español a rescatar el clásico de 1968 para transformarlo en su tributo personalizado.

La estampa se ha repetido infinidad de veces y en el contexto del Mundial 2026, el cántico de “Hey Jude” se adoptó por los hinchas ingleses: Bellingham anota, corre hacia la esquina del campo, abre los brazos de par en par en su ya icónico festejo de cara a la tribuna.

En entrevistas, Bellingham ha admitido que este gesto le genera una mezcla de timidez, orgullo y gratitud:

El solo hecho de escuchar cómo la gente lo canta y la energía que transmite me da una enorme motivación dentro del campo. Es un honor gigantesco que una afición tan grande adopte una melodía tan legendaria de The Beatles para mí.