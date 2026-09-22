“Ya déjenme en paz”: Aleks Syntek publica foto sin cabello

Aleks Syntek volvió a llamar la atención en redes sociales después de publicar una fotografía en la que aparece sin cabello en la parte superior de la cabeza mientras sostiene una pieza capilar, imagen que eliminó poco después de Instagram y que posteriormente utilizó también en su cuenta oficial de TikTok.

El cantante acompañó la primera publicación con un mensaje dirigido a quienes han hecho comentarios sobre su apariencia.

“Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, solo quiero hacer mi ricanrol en paz y ya ok? GRACIAS”.

La fotografía permaneció apenas unos instantes en su perfil antes de desaparecer, pero distintos usuarios alcanzaron a tomar capturas y comenzaron a compartirlas en X, Facebook y otras plataformas. La rápida eliminación hizo que algunos usuarios cuestionaran si se trataba de una imagen real, de una edición digital o de contenido generado con inteligencia artificial.

Aleks Syntek vuelve a utilizar la foto en TikTok

Las dudas aumentaron durante algunas horas porque Syntek no explicó por qué había borrado la publicación original ni hizo una aclaración inmediata.

Sin embargo, posteriormente actualizó su cuenta oficial de TikTok y utilizó como fotografía de perfil una imagen en la que aparece también sin cabello en la parte superior de la cabeza, además de compartir otra toma similar.

El movimiento confirmó al menos que las imágenes fueron difundidas desde sus plataformas oficiales y no únicamente desde cuentas de terceros.

Aun así, que una fotografía sea publicada por el propio artista no permite determinar por sí mismo si fue retocada, utilizó algún filtro o fue modificada antes de difundirse. Hasta ahora Syntek no ha explicado públicamente si las imágenes fueron editadas ni por qué decidió eliminarlas inicialmente.

¿Aleks Syntek usa peluquín?

El propio mensaje publicado por el cantante hace referencia explícita a un “peluquín”, mientras en la fotografía sostiene lo que parece ser una pieza capilar.

En 2014, Syntek reconoció que se había sometido a un procedimiento de injerto capilar después de enfrentar alopecia desde años anteriores. Medios de entretenimiento documentaron entonces el cambio en su apariencia y el propio intérprete habló públicamente del tratamiento.

La alopecia puede tratarse mediante diferentes procedimientos, entre ellos trasplantes o injertos capilares, que buscan redistribuir folículos de áreas con mayor densidad hacia zonas donde existe pérdida de cabello.

Sin embargo, Syntek no ha explicado recientemente qué tratamiento utiliza actualmente ni si la pieza que muestra en la fotografía forma parte de una rutina habitual o simplemente fue utilizada para responder a los comentarios que circulaban en redes.

La fotografía aparece en medio de días de polémica

La publicación ocurre después de varios días en los que Aleks Syntek ha estado particularmente activo en redes sociales y ha respondido públicamente a críticas relacionadas con sus presentaciones.

El 15 de septiembre, durante un concierto por las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez, el cantante tuvo varios intercambios con asistentes que lo abuchearon o solicitaron canciones de otros artistas. Videos de aquellos momentos comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales.

Días después, Syntek publicó un mensaje en el que aseguró que planeaba alejarse temporalmente de México y viajar a Inglaterra, mientras continuó realizando transmisiones en vivo y respondiendo a comentarios sobre su carrera.

Este 22 de septiembre también se informó que una de sus próximas presentaciones, prevista en Tlalnepantla, fue pospuesta después de la controversia de los últimos días.

La fotografía sin cabello terminó así sumándose a una semana en la que prácticamente cada nueva publicación del músico ha provocado conversación entre sus seguidores.