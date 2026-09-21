Yahir se molesta porque no arreglaron su voz en canción de La Casa de los Famosos; así sonó en vivo

Yahir y Mariana Ochoa externaron su molestia debido a que no arreglaron sus voces en la canción que grabaron de La Casa de los Famosos junto a sus compañeros.

En la recta final del reality show, los habitantes que aún quedan participaron en una dinámica en la que tuvieron que componer una canción, a fin de conseguir un 10% extra del presupuesto semanal. Esto, luego de que Gema ofreció el 100% para conseguir su inmunidad.

Fue durante la gala de eliminación del pasado 20 de septiembre, en donde se presentó el tema que compusieron sobre su experiencia en el reality show. Sin embargo, lejos de ponerse contentos por escucharla, Yahir y Mariana Ochoa mostraron su descontento.

Yahir y Marina Ochoa molestos porque no arreglaron sus voces

Yahir se molesta porque no arreglaron su voz en LCDLFM. @lacasafamososmx

Tras escuchar la canción en vivo antes de que se anunciara a Cynthia Klitbo como la eliminada de la noche, Karina comentó que había quedado bien “perra” la composición, en tanto Brianda le reclamó a Yahir porque les había dicho que seguramente iba a tener algún arreglo vocal.

En ese momento, Mariana Ochoa externó su opinión y sugirió que la canción había estado editada por profesionales en video, no en audio. Yahir le dio la razón y aseguró que no tenía ningún arreglo.

El cantautor originario de Sonora platicó a sus compañeras que había grabado antes la guitarra y el teclado, pero que nadie de producción le dijo que grabara su voz, incluso cuando él mismo lo propuso.

En esta línea, Mariana enfatizó que esa canción no podía subirse así a ninguna plataforma, a lo que los demás le contestaron que ya estaba en todos lados.

Cómo puede ser posible que no hagas una edición, que no le metas un poquito de amor. Hicieron edición de video, no de rola. Yo no escuché nada y grabé varias tomas”, dijo Yahir.

Al comentario, Ochoa hizo hincapié en que tuvieron que haber llamado a un ingeniero de audio y que hay quienes trabajan de forma rápida, pero que no lo hicieron.

No está bien, no está chido exponerte así”, enfatizó Yahir a tiempo que Brianda confesó que ya los habían dejado en mal.

Así suena la canción de La Casa de los Famosos compuesta por participantes

Para sacar adelante el reto que les puso La Jefa, los participantes recibieron instrumentos y comenzaron a trabajar en las letras, la melodía y los diferentes versos. Entre quienes ayudaron a darle forma a la canción estuvieron Yahir y Mariana Ochoa, quienes aprovecharon su experiencia musical para apoyar a sus compañeros durante el proceso de composición y los ensayos.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la participación de Mariana Ochoa, quien decidió convertir en parte de la letra una de las bromas que ha surgido dentro de la casa: las constantes peticiones de sus compañeros para que deje de hablar. Incluso retomaron la frase “solo quédate en silencio cinco minutos”, en referencia a una canción de RBD, pero adaptada a la situación que vive Mariana en el reality.

La canción también incluye referencias a las personalidades y anécdotas de distintos habitantes. Ernesto Laguardia, Memo Schutz, Gema Garoa, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Yahir y Mariana Ochoa, entre otros, tienen sus propios versos, en los que hacen alusión a situaciones que han protagonizado durante la competencia.

El tema cuenta además con un coro colectivo en el que los habitantes cantan sobre la convivencia dentro del reality y recuerdan que, pese a las amistades, bromas y enfrentamientos, solo uno de ellos podrá quedarse con el premio.

El proceso no fue sencillo. Durante los ensayos tuvieron que repetir varias partes para ajustar las voces, la melodía y las entradas de cada participante, además de ayudarse entre ellos para recordar sus respectivos versos. Finalmente, el 20 de septiembre de 2026, realizaron el último ensayo y dejaron lista la interpretación.

Cabe destacar que esa canción es diferente de “Yo quiero fama”, el tema oficial de La Casa de los Famosos México 2026. En este caso, se trata de una creación hecha por los propios habitantes como parte de una dinámica dentro del reality, utilizando el humor, las anécdotas y algunos de los momentos que han marcado su convivencia.

La canción fue presentada el mismo 20 de septiembre en vivo, durante la gala de eliminación, y ya se encuentra en las plataformas oficiales de La Casa de los Famosos México 2026.

¿Cuándo acaba el reality y cuál es el premio?

El reality entró en su recta final luego de la gala de eliminación del domingo 20 de septiembre, en la que Cynthia Klitbo se convirtió en la octava y penúltima eliminada de la temporada. Con su salida, ocho habitantes permanecen dentro de la competencia y continúan en la lucha por llegar a la gran final.

Los famosos que siguen en el reality son:

Brianda Deyanara

Ernesto Laguardia

Ese Pérez

Gema Garoa

Karina Torres

Mariana Ochoa

Memo Schutz

Yahir

A partir de ahora, cada dinámica cobra mayor importancia, pues quedan pocas semanas para conocer al ganador de esta temporada.

La salida de Cynthia ocurrió a solo dos semanas de la gran final y también marcó el cierre definitivo de la habitación Malibú, por lo que Tulum se convirtió en el único cuarto disponible para los ocho habitantes que permanecen en el reality.

La Casa de los Famosos México 2026. @lacasafamososmx

La gran final está programada para el domingo 4 de octubre de 2026, en tanto que este lunes 21 de septiembre comenzará la búsqueda del primer finalista. De acuerdo con lo anunciado por Galilea Montijo al término de la gala, los habitantes se enfrentarán a una prueba cuyo ganador obtendrá directamente su pase a la final y quedará fuera de la última nominación.

El habitante que consiga convertirse en el ganador de la cuarta temporada recibirá 4 millones de pesos. Esta cantidad es el premio principal que está en juego y por el que los ocho participantes que continúan dentro de la casa buscarán asegurar su lugar en la final.