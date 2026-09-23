Chetes en concierto 2026: fecha, boletos, setlist y cómo llegar

Chetes es una de las figuras del rock alternativo en México y está a pocos días de reencontrarse con sus fans en un concierto que promete una noche llena de música. Si todavía no sabes si podrás acudir o estás pensando en comprar boletos, te contamos todo lo que debes saber antes de la fecha.

Y es que sus seguidores han tenido que esperar varios meses desde su última presentación, el pasado 4 de marzo de 2026, cuando el músico subió al escenario del Festival Vive Latino, realizado en el Estadio GNP Seguros.

Chetes en concierto: fecha, horario y boletos

El concierto de Chetes se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre y promete una noche para disfrutar en vivo algunos de los temas más conocidos de su trayectoria.

Si todavía no tienes boletos, pero quieres acudir al concierto, aún puedes encontrar algunas localidades disponibles. Los precios van desde 595.25 pesos hasta mil 488 pesos, dependiendo de la zona.

Posible setlist en el concierto de Chetes

Hasta el momento no hay un setlist oficial confirmado para esta presentación, pero los fans esperan escuchar algunos de los grandes éxitos de Chetes durante la noche.

Entre las canciones que podrían formar parte del concierto se encuentran:

Si tú no vuelves

Si tú no vuelves 16 de febrero

Arena

Completamente

Que me maten

Efecto dominó

Poco a poco

Querer

Aunque la lista puede cambiar, estos son algunos de los temas que los seguidores esperan escuchar en vivo.

¿Cómo llegar al Pabellón Oeste?

El concierto tendrá lugar en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, ubicado en Añil 667, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

El evento comenzará a las 8:30 de la noche, por lo que se recomienda tomar en cuenta el tiempo de traslado para llegar con anticipación.

Si quieres llegar en transporte público, una de las opciones es utilizar el Metro. La estación más cercana es Velódromo, correspondiente a la Línea 9.

Chetes en el Zócalo capitalino de la Verbena Navideña organizada por el gobierno local. Foto: Cuartoscuro.com / Daniel Augusto

¿Qué no puede entrar al Palacio de los Deportes?

Si ya tienes tus boletos y estás preparando todo para el concierto, es importante revisar qué objetos puedes llevar contigo para evitar contratiempos al momento de ingresar.

Entre las bolsas que sí están permitidas se encuentran:

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan 30 x 15 x 30 centímetros.

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan 30 x 15 x 30 centímetros. Bolsas de mano pequeñas, con o sin correa, que no excedan 11 x 16 centímetros.

Bolsas de almacenamiento transparentes, como las tipo Ziploc o similares, de tamaño mediano.

Cangureras que no excedan 11 x 16 centímetros.

Por otro lado, hay varios artículos que no están permitidos dentro del recinto, entre ellos:

Bolsas de uso diario.

Bolsas de uso diario. Mochilas.

Fundas para cámara.

Tote bags grandes.

Bolsas de mesh.

Carteles de más de 11 x 43 centímetros.

Pancartas o postes.

Cámaras profesionales, incluidas aquellas con lentes extensibles o intercambiables.

Equipo profesional de grabación de video o audio.

Accesorios para cámaras, como palos para selfies, GoPro, estuches o trípodes.

Luces o baterías, con excepción de baterías externas para celulares.

Dispositivos electrónicos grandes, como laptops, iPads, tabletas o lectores electrónicos.

Ropa, disfraces u objetos personales que puedan obstruir la vista de otros asistentes.

Cigarrillos, cajetillas abiertas o cerradas, vapeadores y encendedores.

Comida y bebidas.

Paraguas.

Sustancias ilegales.

Drogas o parafernalia.

Masajeadores.

Rayos láser.

Luces químicas.

Guantes LED.

Medicamentos de venta libre.

Peluches.

Armas.

Artículos que no están permitidos en el Palacio de los Deportes. Foto: Canva

Tomar en cuenta estas restricciones antes de salir de casa puede ayudarte a evitar sorpresas en los filtros de seguridad y, sobre todo, a concentrarte en disfrutar el concierto de Chetes y cantar junto con sus canciones favoritas.