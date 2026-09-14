Aldo Rendón sorprende con su regreso a La Casa de los Famosos México; así fue su reaparición

La noche del domingo 13 de septiembre tuvo una sorpresa para los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. Después de abandonar el reality por motivos de salud, Aldo Rendón volvió a entrar a la casa, aunque esta vez en una condición muy distinta: no como competidor, sino como parte de la dinámica “Congelados”.

El stylist había dejado el programa a principios de septiembre, después de cinco semanas de competencia. Su salida generó especulaciones entre los seguidores del reality, pero él mismo aclaró que necesitaba atender su estado de salud.

Por ello, su aparición durante la séptima gala causó sorpresa entre los habitantes y el público, sobre todo porque Aldo tuvo la oportunidad de volver a encontrarse con quienes fueron sus compañeros durante su estancia en el programa.

Aldo Rendón sorprende con su regreso a La Casa de los Famosos México Captura de pantalla La Casa de los Famosos

¿Por qué Aldo Rendón regresó a La Casa de los Famosos México?

La aparición de Aldo Rendón ocurrió durante la dinámica “Congelados”, en la que los habitantes deben permanecer inmóviles mientras una persona entra a la casa. En ese momento, el stylist aprovechó su regreso para recorrer nuevamente los espacios del reality y dirigirse a algunos de sus antiguos compañeros.

La visita ocurrió semanas después de que el stylist abandonara la competencia por motivos de salud. La noche del 1 de septiembre, Rendón decidió dejar el programa después de cinco semanas debido a los problemas de salud que enfrentaba.

Antes de su regreso, Aldo también había reaparecido en redes sociales para hablar sobre su recuperación. En esa ocasión explicó que necesitaba continuar con atención médica y que esperaba recibir autorización de sus doctores para volver a alguna de las galas. La posibilidad finalmente se concretó, aunque no como un regreso a la competencia.

Aldo recorrió la casa y se acercó a algunos de los participantes con el estilo directo que lo caracterizó durante sus semanas dentro del reality.

¡Jefaaaa, ya llegué!, ¿me extrañó?”, gritó el stylist al entrar a la casa por el almacén.

Aldo Rendón sorprende con su regreso a La Casa de los Famosos México Captura de pantalla La Casa de los Famosos

Después de eso, Rendón se dirigió a la sala, donde los participantes de La Casa de los Famosos México permanecían inmovilizados por la dinámica.

“Ahora sí, inmundos, se los va a cargar la…”, dijo con su característico sentido del humor.

Así fue el inesperado regreso de Aldo Rendón durante “Congelados”

La llegada de Aldo ocurrió durante la séptima gala de eliminación y tomó por sorpresa a los habitantes, quienes tuvieron que permanecer completamente quietos para cumplir con las reglas de la dinámica.

El stylist saludó a sus excompañeros y mencionó que le hubiera gustado estar participando en silencio, como se encontraban los habitantes.

“Solo vengo a decirles algo, no me vean con esa cara de ‘este inmundo ya regresó’”, señaló Rendón, quien aseguró que está bien y en vías de una recuperación perfecta.

Después, comenzó a dirigirse a cada uno de los participantes.

Rendón se dirigió primero a Mariana Ochoa:

“No puedo creer que no te has ido, no me entra en la cabeza. Pero ¿sabes qué? Algo bueno estás haciendo, porque lo estás haciendo muy bien. La gente te quiere, pero a mí más”.

Después se dirigió a Cynthia Klitbo, a quien elogió por su atuendo.

“Amo que estés en smoking. Si ganas la casa, te va a alcanzar para pagarme y así te voy a vestir”.

Este comentario surgió a raíz de que la actriz comentó que el stylist no estaba “a su nivel”, ya que él era contratado y ella contrataba a personas para vestirla.

“Te esperaste a que me fuera para vestirte de la chingada, Gema”, dijo a su excompañera, a quien también le mencionó que la extrañaba y que estaba orgulloso de ella por su desempeño en el reality.

Mientras que a Karina Torres le dijo: “La gente nos ama, ponte loba”.

A Ese Pérez le reclamó que no lo había defendido y, entre risas, le dijo: “Nunca supe que te apestaba la boca”. Después pasó a un mensaje más conmovedor:

“Te amo, eres el wey más chistoso que he conocido, gracias por las carcajadas”.

Con Memo Schutz bromeó acerca de sus shorts “horribles” y le dijo cuánto lo extrañaba. Por su parte, a Ernesto Laguardia le sugirió ir al grano para generar más impacto, mientras que a Brianda le mencionó que “haga desmadre”.

A Yair le dijo: “Tu hijo me dice tío, me urge que me diga madrastra”.

Aunque a Massad no le dirigió palabras como a sus compañeros, sí le mencionó que también lo extrañaba y les preguntó en general si querían que se quedara.

Finalmente, el stylist pidió descongelar a los participantes para poder darles un abrazo y les aclaró que su enfermedad no es equivalente a una gripa, pero que iba a estar bien.

Aldo Rendón sorprende con su regreso a La Casa de los Famosos México Captura de pantalla La Casa de los Famosos

¿Quién es Aldo Rendón y por qué se convirtió en uno de los personajes más comentados de LCDLFM?

Aldo Rendón llegó a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México con una trayectoria consolidada en el mundo de la moda y la imagen.

Fue el cuarto habitante confirmado de la temporada. La compañía lo presentó como fashion stylist y consultor de imagen, con una trayectoria relacionada con importantes figuras del espectáculo.

Su participación en el reality permitió que el público conociera una faceta diferente de su personalidad. Sus comentarios directos, sentido del humor y opiniones sobre otros habitantes lo colocaron entre los personajes que generaron conversación durante las primeras semanas de la temporada.

Aldo Rendón sorprende con su regreso a La Casa de los Famosos México Captura de pantalla La Casa de los Famosos

Incluso antes de su salida definitiva, Aldo había conseguido regresar a la competencia después de ser salvado por el público en la gala del 3 de agosto, cuando se anunció que Rendón era el segundo habitante salvado y podía continuar dentro del reality.

Sin embargo, su historia cambió semanas después, cuando decidió abandonar el programa por cuestiones de salud.

Aunque esta vez no regresó para competir, Aldo Rendón demostró que todavía tiene una historia pendiente con La Casa de los Famosos México, al menos como uno de los personajes que dejaron huella en esta temporada.