"En nuestra vida, soy una gran broma": Woody Harrelson se sincera sobre la serie Casi hermanos

En 1999, el director Ron Howard tuvo la idea de juntar a Matthew McConaughey y Woody Harrelson en una película donde interpretarían a los hermanos Pekurny; la cinta era EDTv. Veinticinco años después, Matthew reveló en una entrevista con Kelly Ripa en Let’s Talk Off Camera que él y Woody podrían ser hermanos.

Esa fue la premisa para que Harrelson, McConaughey, Lee Eisenberg y David West Read tomaran ese rumor y lo llevaran a la pantalla en forma de comedia con Casi hermanos, la serie que llega hoy a la pantalla digital a través de la plataforma Apple TV+.

“Bueno, mi familia estaba de vacaciones con la familia de Woody —ya ni sé por qué vez— y estábamos en Grecia. Estábamos viendo el Mundial. Sí, la selección femenina de estadunidense ganó la final; puede que pase un buen tiempo antes de que la masculina lo logre, pero al final, algún día... sí, dentro de un par de décadas, sucederá.

“Mis hijos siempre lo llamaban tío Woody, y sus hijos me llaman tío Matthew. Una noche estábamos allí sentados con nuestras familias, probablemente pasada la medianoche, todo el mundo estaba ya bastante alegre por la bebida y, de repente, así de la nada, mi madre dijo: ‘Oh, yo lo conocía, a tu padre, Woody...’. Y la pausa, los puntos suspensivos bastaron para que incluso mi hijo de seis años dijera: ‘Oh, creo que sé lo que eso puede significar’...

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“Pero la insinuación detrás de eso fue... ¡pum! Los niños empezaron a alborotarse: ‘¡Lo sabía! ¡Son parientes! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía!’. Y Woody decía: ‘Yo lo sabía’. Mientras tanto, yo estaba a un lado riéndome y diciendo: ‘Sí, claro, claro, claro’. Pero la historia ya estaba sembrada y ellos siguieron tirando del hilo; empezaron a encontrar pequeñas pistas que, cronológicamente, sugerían que era posible que hubieran estado juntos y tenido un lío, ya que habría sido durante el segundo divorcio de mis padres cuando ella habría estado libre para salir con alguien por el oeste de Texas. Así que él está totalmente convencido de que es verdad. Yo no”, dijo Matthew en conferencia de prensa.

Woody apuntó a señalar que él no tenía ninguna duda, ninguna.

Es absolutamente cierto. Al cien por cien. Apostaría mi testículo derecho. Bueno, no, no apostaría mi...”, dijo Harrelson. “No apuestes eso, no hagas eso, yo no lo haría”, agregó Matthew.

“Así es como empezó todo. Eso fue hace ocho años, dijimos: ‘Oye, hagamos una comedia sobre una familia, una comedia sobre esto’. No creo que sea verdad, pero podemos hacernos una prueba de ADN... que es lo que yo he estado diciendo: hagámoslo. Pero él no quiere porque no quiere confirmar el hecho de que su padre era simplemente un hombre muy agradable, no su padre biológico. Big Jim, ese hombre que creías que era tu padre, era en realidad sólo un hombre agradable en tu vida, Matthew. Por desgracia, nunca conoció a su padre biológico, pero le habría gustado. Tienen muchas similitudes”, dijo Woody, poniendo en aprietos a su amigo-hermano.

Los actores tienen una de las amistades más estables y largas de Hollywood, y mucha de la raíz de esa relación y hermandad que mantienen se sembró en EDTv, creció con los años y se reafirmó con True Detective.

Bueno, siempre ha habido algo natural entre nosotros”, dijo Matthew.

Sí, siempre hemos tenido buena química, pero no es que pensáramos que éramos hermanos de verdad hasta que ‘Momac’ (mamá McConaughey) hizo esa revelación en una isla griega”, señaló Woody.

Sí, esa revelación en una isla griega es como The White Lotus o algo así. Sí, una revelación en una isla griega, buen título para un álbum”, bromeó Matthew.

Las familias de los actores son muy cercanas. Apple TV+

Cada proyecto en el que comparten el set es único para Woody y Matthew, y en cada uno el tono los hace descubrir los actores que son, al punto de que permea en su relación personal, lo que hace que su hermandad —biológica o no— se afiance aún más, como fue en True Detective.

“No hay comparación. Él interpretaba a Rust Cohle y, unos nueve de cada 10 días de rodaje, yo quería darle una bofetada. Era muy irritante, se mantenía en el personaje todo el maldito día y no podías tener una conversación real con él hasta que terminaba la jornada. En cambio, en esta serie, como interpreta a Matthew

McConaughey —y muy bien, debo añadir—, fue divertido. Lo pasamos genial; éramos como... sí, como adolescentes revoltosos en el set, ¿verdad?”, preguntó Woody.

“Sí, lo éramos. No en True Detective, sino en Brothers. Debo decir que en realidad interpretarnos a nosotros mismos es mucho más difícil de lo que parece porque al principio, y durante un tiempo, estaba haciendo una versión extraña de mí mismo; me comportaba de forma un poco... ya sabes, haciendo tonterías. Me di cuenta y pensé: ‘¡Dios mío! Si tenemos que volver a grabar escenas, voy a arreglar esto’. Por suerte, pudimos hacer nuevas tomas y al final no quedé tan ridículo”, señaló Matthew entre risas.

Llevan años colaborando en proyectos de cine y televisión. Apple TV+

“Es más difícil interpretar una versión o representación de uno mismo de lo que imaginaba. Me refiero a que ciertas cosas que creía que serían muy graciosas, al verlas después, me hacían pensar: ‘Vaya... no tienen tanta gracia como creía’, y en una comedia episódica de 30 minutos, la acción tiene que fluir, tiene que ser ágil. Cada pequeña escena tiene un inicio, un desarrollo y un remate. Inicio, desarrollo, remate. Inicio, desarrollo, remate. Y yo, en nuestra vida, soy más bien una broma larga”, agregó Woody, continuando la risa.