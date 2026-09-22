Michael Bublé inauguró el Coliseo GNP Seguros con noche burbujeante y romántica

ZAPOPAN.- Amor y la sensación de sentirse bien, como lo dicen algunas de sus canciones, fue lo que trajo anoche Miguel Burbujas, como él mismo se nombró, anoche en la inauguración del Coliseo GNP seguros en este municipio de Jalisco. En una noche agradable que marcaba 21 grados centígrados y que hasta hicieron que Michel Bublé se quítara la corbata después d e la segunda canción, el canadiense se dio la oportunidad de presentarse en español luego de haber cantado clásicos como I’m feeling Good.

Hola, yo soy Miguel Burbujas. Es muy lindo estar aquí. Y más abriendo un estadio. Es fantástico. Quiero que canten conmigo”, dijo Bublé, quien animó a que le gritara “¡Bublé, Bublé, Bublé. Mi ego es grande, muy grande. Y cuando me gritan ‘Bublé, Bublé’ crece más”, gritó para arrancar la risa y los aplausos del respetable.

Y seguía hablando en español que lo hacían aún más carismático entre sus fanáticos. “¡Qué gran noche! ¡Qué calor! ¿Verdad?” Y hasta se dio el gusto de decir: “y para los gringos que no entendieron nada. Soy Michel Bublé y muy buenas noches.”

Y para acompañar a nuestro crooner favorito hubo 19 músicos tras mamparas individuales con las letras MB, además de cuatro más en la parte delantera del escenario incluyendo un baterista y tres coristas.

Y durante una oportunidad, Michael se refirió a ocho músicas violinistas subrayando que eran mexicanas.

Y con todo respeto para Sir Rod Stewart, quien debía haber inaugurado el Coliseo el 11 de septiembre pasado pero canceló por motivos de salud, no pudo haber mejor cantante que Miguel.

El canadiense se movía candente, sexy y provocativo de un lado a otro mientras interpretaba parte de sus éxitos y también se aventó unos pasitos cumbieros mientras comenzó a cantar en español Quién será.

Y como un agradecimiento a todos sus fans, bajó del escenario escenario mientras cantó Home.

¡Qué gran noche! ¡De verdad! No puedo creerlo. Hoy será noche de hacer muchos bebés. ¿Cuál es la población de Guadalajara? Porque sin duda, crecerá”, dijo el cantante al cierre de esta edición y con casi una hora de show, mientras cantaba un popurrí de temas de Elvis Presley como Can’t Falling in Love.

El show duró 90 minutos y cerró con Cry me a River y Always on my Mind.

El tradicional Estadio 3 de Marzo se remodeló para dar vida al Coliseo GNP Seguros, que fue inaugurado ayer con la presentación del canadiense Michael Bublé. Pero para todos aquellos amantes del futbol, aún se seguirán celebrando partidos relacionados con dicho deporte.

Ayer, en este municipio jalisciense donde se encuentra la Universidad Autónoma de Guadalajara, se realizó el corte de listón oficial de este inmueble que involucra, desde luego, a la UAG, a la empresa Ocesa, a GNP Seguros y a los gobiernos de Jalisco y Zapopan.

Con ello, se espera que Guadalajara —con su área conurbada— continúe siendo la capital del entretenimiento de occidente.

El nuevo espacio

Para el nuevo Coliseo GNP Seguros se aprovecharon los 60 mil metros cuadrados, que no sólo incluyen al estadio, sino áreas verdes y estacionamientos en sus alrededores.

En cuanto a lo que era el estadio, se recortaron unos 60 metros de la cabecera norte para poder albergar ahí el escenario, explicó en conferencia de prensa el arquitecto encargado de la remodelación, Óscar Rodríguez Castañeda.

Rodolfo Monroy

“Eso te da dos cosas: una es que el escenario esté atrás y te permite tener más invitados en el estadio, y la otra es que va a seguir siendo también el estadio de futbol. Entonces, poner el escenario y quitarlo siempre era afectar la cancha y tener tiempos muertos de uso. Hoy el escenario está en la parte de atrás, no afecta para nada la cancha y entonces se puede incluso quedar ahí sin necesidad de moverse”, dijo.

El corte de listón

Como parte de la inauguración, se realizó una ceremonia con la presencia de Alejandro Soberón Kuri, director general de Ocesa, quien subrayó el lugar especial que Jalisco ocupa en la historia artística y cultural de nuestro país y Guadalajara, que ha sido referente de eventos extraordinarios y que merece la mejor infraestructura que haya a nivel mundial”.

El poder hacer de este extraordinario Estadio 3 de Marzo, convertirlo en el Coliseo GNP y agradecerle los primeros 50 años de vida al estadio para invitarlo a los siguientes, espero que sean más de 50 años. Estoy viendo lo mejor del espectáculo internacional en la ciudad de Guadalajara.

El espectáculo, hoy en día, no es sólo una actividad aislada en donde reunimos personas a pasar momentos extraordinarios, son motores económicos que generan un desarrollo, una derrama fantástica de muchísimas otras industrias. Hoy está demostrado que el entretenimiento genera, realmente, un factor multiplicador de casi cuatro veces a uno de lo que genera la taquilla de un evento en derrama económica directa”, expresó Soberón Kuri.

Añadió que el año pasado significó que los 400 artistas internacionales que pasaron de alguna manera por nuestro país, producidos o promovidos por Ocesa, generaron 59 mil millones de impresiones digitales en todos sus canales, “con muestras, con expresiones de cariño, de respeto, de reconocimiento, de agradecimiento a nuestro país”.

Rodolfo Monroy

“Esa campaña, si se hubiera tenido que pagar o comprar, si fuera comprable, sería una campaña de casi 30 mil millones de dólares. Entonces, el espectáculo y el entretenimiento es una cosa que es absolutamente importante y relevante hoy en día en las economías de nuestras ciudades y de nuestro país”, destacó el directivo, quien agradeció al estado de Jalisco, al municipio de Zapopan, al rector de la Universidad de Guadalajara y al representante de GNP Seguros.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó cómo Guadalajara se está convirtiendo, como zona metropolitana, en la capital del entretenimiento, pero no sólo de Jalisco, sino de todo el occidente del país.

Personas que viven, por ejemplo, en Colima, en Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán y en algunas otras entidades cercanas han encontrado en la zona metropolitana de Guadalajara la capital del entretenimiento. Pero tenemos que verlo como un ecosistema.

Por eso, el Coliseo GNP es una noticia extraordinariamente importante para nuestra ciudad en esa logística. Podemos tener recintos de dos mil personas, de siete mil de 10 mil hasta de 11 mil 500, por hablar de algunas de ellas. Hoy tenemos ya prácticamente todas las ofertas para la presentación de grandes espectáculos con los distintos aforos; es decir, el Coliseo GNP para 30 mil personas”, sentenció el gobernador.

Natanael Cano, Gorillaz y Panteón Rococó también programaron shows.