PISA 2025: una alerta que nos convoca a todos

Cada vez que la OCDE publica los resultados de PISA, el país repite una incomodidad conocida: días de indignación, declaraciones cruzadas y, después, el olvido. Esta vez no podemos permitirnos esto. Los resultados de 2025 no son un asunto técnico para especialistas. Son una radiografía de lo que ocurre en nuestras aulas y, por lo tanto, del país que tendremos dentro de algunos años.

Las cifras son claras. México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias. Frente al año 2022, la caída en matemáticas es estadísticamente significativa y en lectura, retrocedimos de 415 a 408. En 2012 alcanzábamos 424 puntos en lectura y 413 en matemáticas: lo cual nos dice que no es un tropiezo aislado, sino una tendencia de más de una década. Y sólo tres de cada 10 jóvenes de 15 años alcanzan el nivel básico en matemáticas.

En lectura estamos 53 puntos por debajo del promedio de la OCDE (461). Es cierto que ese promedio también ha caído y que incluso países de alto desempeño, como Finlandia, han retrocedido. Pero que otros tropiecen no es consuelo: es una advertencia de que algo cambió en la manera en que los jóvenes leen y aprenden.

¿Por qué insistir en la comprensión lectora? Porque es la puerta de entrada a todo lo demás. Quien no comprende lo que lee difícilmente resuelve un problema matemático, interpreta un texto científico, distingue una noticia falsa de una verdadera, entiende un contrato o sigue una instrucción de seguridad en su trabajo. La comprensión lectora dejó se ser sólo una habilidad escolar: en la era de la IA, es condición para la ciudadania plena y para un empleo digno. Las empresas lo vemos y lo vivimos todos los días.

Por eso este tema nos corresponde a todos. No es sólo tarea del gobierno ni responsabilidad exclusiva de los maestros. Las familias, que forman al lector desde la mesa del comedor; las empresas, que pueden impulsar la educación dual y la mentoría; los medios, las universidades y la sociedad civil: todos formamos parte del ecosistema que enseña, o que deja de enseñar. Se puede debatir el alcance de cualquier prueba, pero ese debate no debe ser pretexto para ignorar lo que los datos señalan.

Necesitamos, primero, visión de largo plazo. Aprender a leer bien madura en años, no en sexenios. Las políticas que cambian de nombre y de prioridades con cada administración no alcanzan a rendir frutos ni a ser evaluadas. Requerimos metas verificables que trasciendan los calendarios políticos y una evaluación transparente de lo que funciona para corregir con evidencia y no con consignas. Y necesitamos una alianza real: un gobierno que ofrezca rectoría, continuidad y recursos, maestros reconocidos, bien formados y bien remunerados y acompañados como protagonistas del cambio, y una sociedad que exija, participe y lea. Lo que está en juego es el futuro del país: su productividad, su cohesión social y la calidad de su democracia.

La buena noticia es que esa alianza ya empezó a construirse desde la sociedad civil. El pasado 1 de septiembre, Mexicanos Primero, Fondo Alternativa y otras organizaciones presentaron el Compromiso por la Comprensión Lectora en México, con una meta concreta: que en 2030 todas las niñas y niños de 10 años comprendan lo que leen. Lo acompaña la campaña Comprenderlo cambia todo, que invita a conocer el texto, comprender su significado y compartir lo aprendido, y que convoca a familias, escuelas, autoridades, academia, empresas y medios. Es el tipo de esfuerzo que merece el respaldo de todos, y el sector empresarial no puede ser espectador: debemos sumarnos, difundirlo y hacerlo propio.

Hay razones para la esperanza. En PISA nos mantuvimos e incluso mejoramos ligeramente en ciencias, y alrededor de 12% de los estudiantes en situación de desventaja logró ubicarse entre los de mejor desempeño: el origen no es destino cuando hay buenas escuelas y buenos maestros. En la Coparmex, que, por cierto, este mes cumple 97 años, sabemos que las instituciones sólidas se construyen con constancia y unidad. Tenemos jóvenes con talento, maestros con vocación y una sociedad capaz de organizarse. Hagamos de este resultado el punto de partida de una generación que lee, comprende y es capaz de transformar su comunidad y su país.

*Director General de la Coparmex