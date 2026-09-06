¡Otra vez frente a frente! Masad confronta a Ese Pérez y exige disculpas para su mamá en LCDLF

La rivalidad entre Masad Altamimi y Ese Pérez escribió un nuevo capítulo durante la sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que ambos habitantes volvieran a quedar frente a frente en el posicionamiento de este domingo 6 de septiembre.

A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez fue Masad quien decidió colocarse frente a Ese Pérez, uno de los nominados de la semana, para explicar las razones por las que quería verlo fuera de la competencia.

El enfrentamiento ocurrió después de una semana particularmente complicada entre ambos, pues Masad, como líder de la casa, tuvo el beneficio de enviar directamente a uno de sus compañeros a la placa y eligió precisamente a Ese Pérez.

Masad exige a Ese Pérez que se disculpe con su mamá

Durante el posicionamiento, Masad retomó una de las polémicas que protagonizaron días atrás y centró su mensaje en una grosería de Ese Pérez relacionada con su madre.

“No quiero disculpas para mí, quiero disculpas para mi mamá, para todas las mujeres”, expresó Masad frente a su compañero durante la gala.

El influencer aseguró que no tenía problema con los comentarios que Ese pudiera realizar directamente sobre él, pero cuestionó que durante sus enfrentamientos se involucrara a otras personas.

Ese Pérez, por su parte, defendió su postura y señaló que, desde su perspectiva, la expresión que utilizó había sido entendida por las personas involucradas. También respondió que ofrecería una disculpa cuando considerara que era necesario y aprovechó el momento para recordar comentarios que Masad ha realizado dentro del reality, entre ellos uno relacionado con el valor de su ropa.

De esta manera, lo que comenzó como un posicionamiento terminó convirtiéndose en otro intercambio entre dos de los habitantes que han protagonizado algunos de los choques más fuertes de esta temporada.

Alexis Ayala también confrontó a Ese Pérez

El tema de la madre de Masad tuvo todavía más peso durante la gala debido a la inesperada entrada de Alexis Ayala, exhabitante de La Casa de los Famosos México, como parte de la dinámica de “Congelados”.

El actor dirigió varios mensajes a los actuales participantes, pero uno de los más contundentes fue para Ese Pérez. Ayala cuestionó que el influencer justificara algunas de sus expresiones como parte de su manera de hablar y le recordó que, desde su perspectiva, incluso “ser de barrio” implica respetar ciertos códigos.

Alexis también retomó directamente la discusión entre Ese y Masad y aseguró que “la madre es sagrada”, además de pedirle al creador de contenido que se hiciera responsable de sus palabras y no minimizara lo ocurrido.

Masad y Ese Pérez ya se habían enfrentado en otro posicionamiento

Uno de sus encuentros más polémicos ocurrió durante el segundo posicionamiento de la temporada, el pasado 9 de agosto, cuando Ese Pérez se colocó frente a Masad y cuestionó su participación en las tareas de limpieza de la casa.

La discusión escaló cuando Ese hizo referencia a la religión de Masad, quien respondió defendiendo su cultura y reclamándole además por anteriores bromas relacionadas con “bombas”, las cuales consideró ofensivas debido a su origen y creencias.

Desde entonces, la relación entre los dos influencers se ha mantenido tensa y sus diferencias han reaparecido en distintos momentos de la convivencia.

Ese Pérez llegó a la sexta gala de eliminación en la placa junto a Cynthia Klitbo, Flor Vigna, Gema Garoa y Memo Schutz, luego de que Masad utilizara su poder de salvación para sacar a Yahir de la nominación.