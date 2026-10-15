¡No te lo pierdas! Esta es la fecha de estreno del esperado capítulo 3 de Timbiriche

La historia detrás de uno de los grupos juveniles más famosos de México continúa en la pantalla. Tras el lanzamiento de los dos primeros episodios, la serie de ficción Timbiriche se prepara para presentar su tercer capítulo, en el que los espectadores podrán seguir descubriendo los momentos que marcaron el camino de la agrupación hacia la fama.

¿Cuándo se estrena el capítulo 3 de Timbiriche?

La producción, disponible en ViX, está inspirada en el fenómeno musical de Timbiriche, aunque utiliza recursos de ficción para construir su propia narrativa. La serie busca recrear la época en la que el grupo conquistó al público mexicano y mostrar algunos de los conflictos que rodearon a sus integrantes durante sus primeros años.

El capítulo 3 de Timbiriche llegará a ViX este viernes 16 de octubre después de las 19:00 horas. IG Vix

Si ya viste los primeros dos episodios, el estreno del capítulo 3 de Timbiriche llegará a ViX este viernes 16 de octubre a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La producción tendrá un lanzamiento semanal durante octubre, por lo que los seguidores tendrán que esperar algunos días entre cada episodio para continuar con la historia. La primera entrega llegó a la plataforma con dos capítulos, mientras que los siguientes se estrenarán individualmente cada viernes.

¿Qué pasó en el primer capítulo de la serie Timbiriche?

El primer episodio, titulado “Somos amigos”, presentó a los personajes que forman parte de la agrupación y recreó sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. La historia muestra las audiciones, los ensayos y las primeras presentaciones que llevaron a los jóvenes integrantes a convertirse en un fenómeno musical.

La serie recrea el nacimiento y ascenso de Timbiriche, aunque incorpora elementos de ficción para desarrollar su narrativa. Cortesía Vix

También se recrea su debut y el momento en que Miguel Bosé aparece como padrino artístico del grupo, además de sus primeras experiencias en televisión y teatro, incluida la puesta en escena de Vaselina.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la representación de las primeras interacciones entre Sasha y Luis de Llano dentro de la ficción. La producción también presenta un conflicto relacionado con Benny Ibarra y su incorporación al proyecto.

Cabe recordar que estos acontecimientos forman parte de una dramatización y no constituyen necesariamente una reconstrucción documental de lo ocurrido.

¿Qué pasó en el segundo capítulo de la serie Timbiriche?

El segundo episodio, “Corro, vuelo, me acelero”, profundizó en las tensiones entre los integrantes y mostró algunos de los primeros conflictos internos de la agrupación. La historia también aborda la salida de Benny del grupo y su interés por comenzar una carrera independiente.

Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa y Osvaldo Benavides forman parte del elenco de esta producción de ViX. Cortesía Vix

Además, el capítulo representa una fiesta relacionada con los 15 años de Sasha y muestra el surgimiento de controversias alrededor de fotografías de los integrantes en reuniones, pese a que eran menores de edad.

¿De qué tratará el capítulo 3 de la serie Timbiriche?

Aunque la producción mantiene bajo reserva los detalles específicos de la tercera entrega para evitar spoilers, el episodio continuará desarrollando las relaciones personales y profesionales de los jóvenes mientras Timbiriche avanza en su camino hacia el éxito.

La producción tendrá ocho capítulos y estrenará una nueva entrega cada viernes durante octubre. Cortesía Vix

La serie pretende mostrar no solamente los escenarios y las canciones que hicieron famoso al grupo, sino también el entorno detrás de cámaras: los ensayos, las decisiones de producción, las diferencias entre sus integrantes y las presiones que acompañaron su crecimiento frente al público.

El elenco está encabezado por Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Andrea Chaparro y Osvaldo Benavides, entre otros actores. Cada uno interpreta a personajes vinculados con esta versión dramatizada de la historia.

¿Por qué ha sido polémica la serie Timbiriche de ViX?

El estreno de Timbiriche también ha generado conversación debido a la postura de algunos de los integrantes originales. Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín señalaron públicamente que no participaron en la creación de la serie ni fueron consultados sobre las historias que presenta.

La producción ha generado polémica luego de que integrantes originales señalaran que no participaron en su creación ni fueron consultados. Cuartoscuro

Por su parte, la producción se presenta como una ficción inspirada en hechos reales, por lo que algunos personajes y situaciones fueron adaptados para la narrativa televisiva.

Con ocho episodios y un lanzamiento semanal, la serie continuará revelando su versión de una época fundamental para el pop mexicano.