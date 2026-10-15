Los Tigres del Norte ponen en alto a México en Tiny Desk y desatan lágrimas de orgullo

Los Tigres del Norte llegaron al Tiny Desk este jueves 15 de octubre del 2026 y pusieron en alto a México, desatando lágrimas de orgullo entre el personal de NPR, la radio pública en Estados Unidos, que estaba presente en la grabación.

Su presentación de alrededor de 20 minutos se convirtió en un momento emotivo desde el inicio, debido a las palabras de agradecimiento de los presentes que les dejaron ver el importante referente que son para los mexicanos que han migrado a Estados Unidos.

Al llegar a las instalaciones de NPR, los Jefes de Jefes fueron recibidos por un grupo de trabajadores que les externo su sentir al tenerlos en el Tiny Desk.

Tengo que decir que no puedo hablar sin llorar. Yo entiendo la importancia para todos ustedes aquí, yo sé que muchos llegaron con sus papás, con su familia, ustedes son como familia para millones de personas. Entiendo cómo se sienten todos ustedes porque yo siento lo mismo, estoy pensando en el orgullo para mi familia, en este momento tenerles aquí, entonces gracias, de verdad, por venir”, les dijo una joven visiblemente conmovida.

Los Tigres del Norte en Tiny Desk. YT NPR Music

En tanto, un trabajador de NPR lloró al decir las siguientes palabras:

“Nuestra comunidad está bajo ataque. Y no es la primera vez. Puedes remontarte a 1848 cuando cambiaron la frontera, puedes remontarte después de la Segunda Guerra Mundial durante la llamada "Operación Wetback". Nos quita nuestra humanidad, ¿saben? Pero desde que tengo memoria, estos caballeros nos han estado devolviendo nuestra humanidad. Así que es... lo siento, pero es un honor muy grande para nosotros tenerlos aquí”.

Con esa introducción, entre aplausos, cargada de orgullo y agradecimiento, comenzó el Tiny Desk de Los Tigres del Norte.

Repertorio de Los Tigres del Norte en el Tiny Desk

Los Jefes de Jefes iniciaron con “Somos Más Américanos”, una canción que aborda la experiencia migrante y cuestiona las fronteras. El mensaje del tema conecta con la identidad musical del grupo que recae en contar las experiencias de las comunidades mexicanas dentro y fuera del país.

En esta ocasión, la sesión tomó un formato diferente y, en vez de solo enfocar a los músicos invitados, las cámaras también capturaron los rostros de los trabajadores que pudieron escuchar en vivo el concierto íntimo.

Los Tigres del Norte en Tiny Desk. YT NPR Music

Los aplausos y gritos para los músicos llegaron cuando el líder de la agrupación, Jorge Hernández, soltó la frase:

Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino. Somos más americanos que todititos los gringos”.

Luego de esa canción que conmovió al público de El Tiny, los Jefes de Jefes siguieron con:

Golpes en el corazón

Quiero volar contigo

Ni parientes somos

Al terminar ese último tema, el público los llamó a tocar otra canción y al unísono se escuchó “La Puerta Negra”. Sin dudar y animando a la gente a cantar, Los Tigres cerraron así su participación en el Tiny Desk con broche de oro.

Sonriendo y agradeciendo a los presentes, los Jefes de Jefes elevaron las manos en señal de que espectáculo había llegado a su fin.

Los Tigres del Norte celebran el Mes de la Herencia Hispana en EU

Los Tigres del Norte en Tiny Desk. YT NPR Music

Los originarios de Mocorito, Sinaloa, se presentaron en una edición especial de NPR Music, llamada El Tiny, como parte de las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana 2026.

Bajo ese formato, previamente participaron distintos artistas como Mon Laferte, Los Mirlos, Alex Ferreira, Los Texmaniacs, Draco Rosa, Panteón Rococó, entre otros.

De hecho, la presentación de Panteón Rococó fue una de las destacables de dicha edición luego de que, además de mostrar su talento musical, dejaron ver en su participación su apoyo a Palestina, migrantes y personas desaparecidas.

El Tiny lo que en realidad buscó mostrar fue la variedad de estilos que forman parte de la música latina, desde las propuestas contemporáneas hasta los géneros ligados a las raíces y tradiciones de distintas comunidades.

La iniciativa se enmarcó en el Mes de la Herencia Hispana, que se celebra en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre, fecha en la que cerraron Los Tigres del Norte, estrenando su presentación a las 10:00 horas por el canal oficial de YouTube de NRP Music.

A pocas horas del estreno, el video ya suma miles de vistas y comentarios, la mayoría, felicitando a los músicos y externando la carga emotiva de la presentación.

No estoy llorando, se me metieron Los Tigres del Norte en los ojos”, se lee en un comentario.

Los Jefes de Jefes triunfan en México y Estados Unidos

La presentación de Los Tigres del Norte en el Tiny Desk se suma a los grandes éxitos que han reunido a lo largo de su trayectoria. Entre los últimos, destaca la serie de reconocimientos recibidos recientemente en Estados Unidos.

Uno de los momentos más destacados ocurrió en Minneapolis, Minnesota, donde el alcalde Jacob Frey recibió a Los Tigres del Norte en el Ayuntamiento y proclamó el 9 de septiembre de 2026 como el “Día de Los Tigres del Norte”. El reconocimiento tomó en cuenta la trayectoria del grupo y su influencia entre las comunidades latinas de Estados Unidos. Un día después, la agrupación participó en los Hispanic Heritage Awards, donde también tuvo una participación especial.

Los homenajes continuaron en El Paso, Texas, y Albuquerque, Nuevo México, ciudades que también reconocieron la trayectoria de la agrupación durante su paso por Estados Unidos. En Chicago, además de su presentación en Ravinia, Los Tigres del Norte cuentan con un vínculo especial con la comunidad mexicana: en La Villita existe una vía que lleva su nombre, otro reconocimiento a la huella que han dejado a lo largo de los años.

Estos homenajes reflejan que el impacto de Los Tigres del Norte va más allá de sus canciones. Sin embargo, no solo en Estados Unidos son reconocidos, en México, se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum y le plantearon su intención de fortalecer la relación de su música con instituciones y organizaciones mexicanas.

Tras ello, algo que mantiene emocionados a los seguidores mexicanos de los Jefes de Jefes es la posibilidad de que ofrezcan un concierto en el Palacio de Bellas Artes, uno de los escenarios culturales más emblemáticos de México. Esto, tras las declaraciones de Luis Hernández quien en septiembre pasado dijo que pronto podrían dar la sorpresa.