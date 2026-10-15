¡Alfredo Olivas, Los Ángeles Azules y Duelo juntos! Así será el Festival Ánimas 2026

El Día de Muertos se acerca y este año la tradición estará acompañada por la música regional mexicana con la llegada del Festival Ánimas Que Sí Amanezca 2026. En su primera edición, el encuentro tendrá como protagonistas a Alfredo Olivas, Los Ángeles Azules y Duelo, tres exponentes con propuestas musicales distintas.

El evento se llevará a cabo en Zapopan, Jalisco, con una programación que también incluye a otros artistas del regional mexicano y la cumbia. La propuesta busca reunir a distintas generaciones en una jornada musical que coincidirá con las celebraciones del Día de Muertos.

Alfredo Olivas, Los Ángeles Azules y Duelo encabezarán el Festival Ánimas 2026 Festival Ánimas

¿Qué artistas estarán en el Festival Ánimas 2026? Este es el cartel completo

De acuerdo con la información publicada por la plataforma de venta TicketCity, así como las imágenes del evento difundidas en las redes sociales del festival, el concierto comenzará a las 15:00 horas y ofrecerá más de 10 horas de música.

La propuesta busca reunir a distintas generaciones mediante canciones y estilos que forman parte del panorama musical mexicano.

La primera edición de Ánimas Que Sí Amanezca reunirá siete propuestas musicales en una jornada dedicada a distintos géneros populares en México. El cartel completo está integrado por:

Alfredo Olivas

Los Ángeles Azules

Duelo

Lenin Ramírez

Mi Banda El Mexicano de Germán Román

Moy Bobadilla

Lado Tres

La diversidad de artistas permitirá combinar sonidos del regional mexicano con música norteña y cumbia. De esta manera, el festival busca ofrecer una alternativa para quienes desean celebrar el Día de Muertos a través de conciertos y canciones populares.

Alfredo Olivas, Los Ángeles Azules y Duelo encabezarán el Festival Ánimas 2026 Festival Ánimas

Alfredo Olivas, Los Ángeles Azules y Duelo: así será su participación en Ánimas

Uno de los principales atractivos del festival será la reunión de tres proyectos musicales con públicos y estilos distintos.

Alfredo Olivas destaca dentro del regional mexicano por sus interpretaciones de corridos y canciones románticas. Su repertorio combina historias de amor, desamor y experiencias personales, elementos que han contribuido a consolidar su presencia entre los seguidores del género.

Los Ángeles Azules aportarán el ritmo de la cumbia. La agrupación, originaria de Iztapalapa, Ciudad de México, cuenta con una trayectoria que le ha permitido conectar con diferentes generaciones y sumar colaboraciones con intérpretes de diversos estilos.

Por su parte, Duelo llevará al escenario su propuesta de música norteña romántica, con canciones centradas en las relaciones sentimentales y el desamor. Su participación complementará la programación dirigida a quienes disfrutan de las agrupaciones del regional mexicano.

A ellos se sumarán Lenin Ramírez, Mi Banda El Mexicano de Germán Román, Moy Bobadilla y Lado Tres, que ampliarán la variedad musical del encuentro.

Hasta el momento, la información consultada confirma a los artistas anunciados, pero no establece un horario individual para cada presentación. Por ello, se recomienda revisar las actualizaciones que publique la organización antes de asistir.

Alfredo Olivas, Los Ángeles Azules y Duelo encabezarán el Festival Ánimas 2026 Festival Ánimas

¿Cuándo y dónde será el Festival Ánimas Que Sí Amanezca 2026?

El Festival Ánimas Que Sí Amanezca se realizará el domingo 1 de noviembre de 2026 en la Explanada del Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.

Estos son los datos principales para quienes planean asistir:

Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026.

Sede: Explanada del Estadio Akron.

Ubicación: Circuito JVC 2800, El Bajío, 45014 Zapopan, Jalisco, México

Hora de inicio anunciada: 15:00 horas

Duración anunciada: más de 10 horas de música

La fecha coincide con las celebraciones del Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México. El festival plantea una manera de sumarse a estas fechas mediante una jornada de música en vivo.

Quienes planean asistir pueden consultar con anticipación las indicaciones de acceso al recinto y las actualizaciones sobre el programa, a fin de organizar su traslado y estancia durante el evento.

Alfredo Olivas, Los Ángeles Azules y Duelo encabezarán el Festival Ánimas 2026 Festival Ánimas

¿Cuánto cuestan los boletos para el Festival Ánimas 2026? Zonas y precios

Los boletos están disponibles a través de TicketCity, con distintas modalidades de acceso. Estos son los costos anunciados:

Cancha General, fase 1: mil 830 pesos

Cancha VIP, fase única: 4 mil 880 pesos

Terraza Ánimas, nivel 1: Boleto individual 9 mil 750 pesos

Terraza Ánimas, nivel 2: Boleto individual 7 mil 310 pesos

Terraza Ánimas, nivel 3: Boleto individual 4 mil 880 pesos

Los precios corresponden a las tarifas publicadas y pueden cambiar según la disponibilidad.

En el caso de las terrazas, las mesas se comercializan completas, por lo que es importante revisar las condiciones de compra y el número de asistentes que pueden ocupar cada espacio.

Antes de adquirir las entradas, se recomienda consultar la plataforma de venta para verificar los precios vigentes, la disponibilidad de localidades y las condiciones aplicables a la compra.

Alfredo Olivas, Los Ángeles Azules y Duelo encabezarán el Festival Ánimas 2026 Festival Ánimas

Día de Muertos, música y fiesta: qué hace diferente al Festival Ánimas

Ánimas Que Sí Amanezca busca vincular los conciertos con el significado cultural del Día de Muertos. La propuesta parte de la música, la memoria y el reencuentro para celebrar las tradiciones mexicanas desde una perspectiva de convivencia.

Las canciones pueden ocupar un lugar importante en los recuerdos personales y familiares, ya sea por las historias que evocan o por su relación con momentos compartidos. A partir de esa idea, el festival propone una jornada musical que reúne a intérpretes de distintos géneros y generaciones.

La elección de Alfredo Olivas, Los Ángeles Azules y Duelo permite combinar regional mexicano, cumbia y música norteña en un mismo espacio. Las otras cuatro propuestas completan una cartelera con diferentes estilos dentro de la música popular.

Los organizadores también han planteado la posibilidad de ampliar el proyecto en futuras ediciones, con más artistas, escenarios, días de actividades y espacios de convivencia. Estas iniciativas forman parte de sus planes de crecimiento y no deben confundirse con actividades confirmadas para la primera edición.

Con su debut en Zapopan, el Festival Ánimas Que Sí Amanezca se incorpora a la oferta de espectáculos que acompañan las celebraciones de noviembre en Jalisco.