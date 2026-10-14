Luis de Llano reaparece tras su arresto: comparte una FOTO en medio del caso Sasha Sokol

Luis de Llano volvió a dar señales de vida en redes sociales después de las semanas de polémica que ha enfrentado por su caso legal con Sasha Sokol. Esta vez, el productor dejó de lado los temas relacionados con los tribunales para compartir una fotografía junto a su padre y dedicarle unas palabras con motivo de su cumpleaños.

La publicación llamó la atención porque llegó poco después de que el exdirectivo fuera detenido en septiembre de 2026, en medio del proceso judicial que mantiene con la cantante y exintegrante de Timbiriche.

Extraño mucho tu sonrisa y tu forma tan especial de ser. No sabes cuánto pensamos en ti, escribió Luis de Llano junto a la imagen.

En su mensaje también recordó una frase que su padre solía repetir sobre la felicidad y mencionó que la familia continúa creciendo. Aunque no hizo referencia directa a Sasha Sokol ni a su situación legal, la publicación marcó su regreso a la actividad en redes sociales en un momento complicado para el productor.

¿Por qué fue arrestado Luis de Llano?

La detención de Luis de Llano ocurrió en septiembre de 2026 y estuvo relacionada con el incumplimiento de órdenes judiciales derivadas del juicio civil que Sasha Sokol promovió en su contra.

De acuerdo con la información del caso, un juez de la Ciudad de México ordenó su reclusión temporal en el Centro de Sanciones de San Fernando. La medida no correspondió a una nueva condena por los hechos denunciados por la cantante, sino a su negativa a cumplir determinadas disposiciones judiciales.

Entre ellas se encontraba la obligación de grabar una disculpa dirigida a Sasha Sokol y entregar el material ante el juzgado como constancia de cumplimiento. También debía difundir un resumen de la resolución judicial en la que se estableció su responsabilidad civil por el daño causado a la cantante.

La defensa de Sasha Sokol advirtió que el incumplimiento podría derivar en consecuencias legales adicionales, incluido un posible proceso por otro delito.

El caso tiene como antecedente una resolución judicial de 2023 que determinó que el productor había vulnerado derechos de la cantante, entre ellos los relacionados con su honor y su estabilidad emocional. La sentencia también contempló medidas de reparación.

El caso Sasha Sokol llegó hasta la Suprema Corte

La controversia legal tiene su origen en la relación que Sasha Sokol mantuvo con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39. En ese momento, la cantante formaba parte de Timbiriche y el productor tenía una posición de poder dentro de su carrera artística.

Durante décadas, el tema permaneció fuera de la conversación pública. Sin embargo, en 2022, después de que De Llano hablara sobre aquella relación en una entrevista, Sasha Sokol decidió contar su versión y cuestionar la manera en que se había presentado lo ocurrido.

La cantante emprendió acciones legales y llevó el caso por la vía civil. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el último recurso del productor, con lo que quedó firme la resolución judicial en su contra.

La controversia legal tiene su origen en la relación que Sasha Sokol mantuvo con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39.

Uno de los aspectos relevantes del fallo fue el reconocimiento de que las víctimas de abuso sexual durante la infancia o adolescencia pueden buscar una reparación por la vía civil, incluso cuando el tiempo transcurrido impide perseguir penalmente los hechos.

Sasha Sokol también ha expresado que destinará el dinero de la indemnización a una organización que apoya a víctimas de abuso y violencia sexual infantil.

La serie de Timbiriche vuelve a poner el conflicto bajo los reflectores

A la disputa judicial se sumó la polémica por una producción televisiva inspirada en la historia de Timbiriche. La serie volvió a poner sobre la mesa episodios relacionados con la vida personal de sus integrantes y el vínculo entre Sasha Sokol y Luis de Llano.

El equipo legal del productor manifestó su inconformidad por el uso de su imagen sin autorización. Por su parte, varios integrantes del grupo, entre ellos Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana Garza, Erik Rubín, Diego Schoening y Alix Bauer, expresaron objeciones sobre la utilización de sus identidades en la producción.

A la disputa judicial se sumó la polémica por una producción televisiva inspirada en la historia de Timbiriche. Cuartoscuro

Por ahora, Luis de Llano no abordó ninguno de estos asuntos en su publicación familiar. Su mensaje estuvo dedicado a recordar a su padre, mientras su situación legal continúa siendo parte de una controversia que ha marcado los últimos años de su vida pública.