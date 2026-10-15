Russell Brand es llamado 'monstruo' por mujer que lo acusa de violación durante juicio

Russell Brand, actor británico y exesposo de Katy Perry, enfrenta uno de los momentos más complicados de su carrera después de que seis mujeres lo acusaran de delitos sexuales. Durante el juicio, una de las víctimas ofreció un estremecedor testimonio en el que mencionó que se comportó “como un monstruo”.

El jurado escuchó el testimonio de una mujer que acusa a Brand de haberla violado en Bournemouth, en el sur de Inglaterra, en 1999, cuando el actor participaba en una obra de teatro durante la conferencia del Partido Laborista.

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La mujer declaró detrás de una pantalla para no ser vista por los medios de comunicación ni por Brand.

"Me violó", afirmó ante el tribunal, después de que el abogado de Brand, Ian Winter, sugiriera que ella había aceptado la relación con el actor. "Le dije que no, que no quería mantener relaciones sexuales. No quería que su sucio pene estuviera dentro de mí. Valoro mi cuerpo", declaró, con la voz entrecortada, al borde del llanto.

Brand, de 51 años está siendo juzgado por tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor contra seis mujeres entre 1999 y 2009.

Russell Brand

La primera denunciante en prestar declaración, relató que había conversado con Brand durante su espectáculo y que después le propuso continuar hablando sobre un proyecto teatral en su habitación de hotel.

"Pensaba que estaba a salvo (...) Creía que era gay. Ese fue mi error de juicio y me arrepiento de ello hasta el día de hoy", señaló la mujer. "No di mi consentimiento y no me parecía atractivo".

El juicio contra Brand comenzó el lunes y la acusación lo describió el miércoles como un "depredador sexual" que actuaba de manera "despiadada" y "manipuladora".

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El jurado del tribunal de Southwark, en Londres, escuchará los testimonios de las seis mujeres que han presentado acusaciones por hechos que se remontan al periodo comprendido entre 1999 y 2009, cuando Brand comenzaba a alcanzar la fama.

Russell Brand, que vive en Florida, se encuentra en libertad bajo fianza.

Convertido en una estrella de las redes sociales, Brand expresa habitualmente ideas conspirativas, con 4,9 millones de seguidores en Instagram, 6,6 millones en YouTube y 10,1 millones en X.

En 2024 anunció que había sido bautizado en el río Támesis y, desde entonces, no ha dejado de repetir hasta qué punto su fe cristiana lo ha cambiado.

Russell Brand

La mujer explicó a la policía que decidió denunciar los hechos después de ver un documental de la televisión británica sobre Brand, emitido en 2023.

El juez Joel Bennathan indicó al jurado que las seis mujeres implicadas en el caso acudieron a la policía después de ver ese documental.

La denunciante explicó ante el tribunal por qué no quiso querellarse antes.

"Entonces no quería que nadie se enterara. Me avergonzaba. Sentía que nadie me creería", señaló.

Con información de AFP.