Naim Darrechi reaparece tras ser detenido en España y lanza mensaje

Naim Darrechi volvió a comunicarse con sus seguidores después de varias horas de incertidumbre por su situación en España.

El influencer, quien recientemente estuvo involucrado en una polémica con la mamá de Abelito en México, publicó un mensaje que dio nuevas pistas sobre lo ocurrido en Madrid.

El creador de contenido de 24 años reapareció este jueves 15 de octubre mediante una historia de Instagram, luego de que su amigo Derek Trejo informara que había sido detenido en el Aeropuerto de Madrid un día antes.

Detención de Naim Darrechi. @naimdarrechitv

¿Qué dijo Naim Darrechi tras reaparecer en Instagram?

La primera señal sobre la situación de Naim Darrechi llegó a través de su propia cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía acompañada de un breve mensaje para quienes estuvieron pendientes de él.

“Gracias a todos los que se preocuparon por mí, estoy bien”, escribió el exintegrante de La Mansión VIP, sin mencionar si enfrentó algún procedimiento legal después de lo ocurrido en el aeropuerto.

En la imagen se observa que el influencer se encontraba dentro de un vehículo, lo que hizo pensar que ya no estaba bajo custodia. Sin embargo, no mostró documentos ni ofreció una explicación sobre su situación jurídica.

Además de agradecer los mensajes recibidos, Darrechi adelantó que tenía previsto realizar una transmisión en vivo para hablar con sus seguidores.

En su publicación anunció que se conectaría alrededor de las 12:00 horas del centro de México, aunque no precisó si utilizaría ese espacio para explicar las circunstancias de su detención.

Por su parte, Derek Trejo compartió otra historia en la que celebró que la situación de su amigo pareciera haberse resuelto.

El influencer mexicano publicó un mensaje de agradecimiento y posteriormente apareció recorriendo Madrid, después de haber expresado su preocupación por Darrechi el miércoles.

Naim Darrechi reapareció en Instagram después de que Derek Trejo informara sobre su presunta detención en Madrid. IG naimdarrechitv

¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi en el Aeropuerto de Madrid?

La noticia sobre la detención de Naim Darrechi comenzó a circular el miércoles 14 de octubre, cuando Derek Trejo utilizó Instagram para contar que su amigo había tenido problemas al llegar al aeropuerto español.

Según explicó Trejo, ambos tenían previsto encontrarse en Madrid para trabajar en un proyecto de contenido. Sin embargo, recibió información de que Darrechi había sido detenido antes de que pudieran reunirse.

El mexicano comentó que intentaría comunicarse con la familia del influencer para conocer su situación y saber qué estaba ocurriendo.

Durante las horas siguientes no hubo información oficial que aclarara los motivos del arresto ni el procedimiento que pudieron haber seguido las autoridades españolas.

Aunque la reaparición de Darrechi apunta a que pudo continuar con sus actividades, su publicación no permite establecer las condiciones en las que habría recuperado la libertad.

Tampoco existe información pública suficiente para relacionar directamente lo ocurrido en Madrid con las acusaciones que enfrenta en México.

Naim Darrechi reapareció en redes sociales tras reportarse su detención en el Aeropuerto de Madrid, España. IG naimdarrechitv

Naim Darrechi y la denuncia de la mamá de Abelito en México

La detención reportada en España ocurrió semanas después de que Naim Darrechi fuera señalado por Cristina Romero Álvarez, madre del influencer mexicano Abelito, por presuntos actos de naturaleza sexual durante una celebración.

Los hechos denunciados habrían ocurrido el 27 de septiembre de 2026, durante la fiesta de cumpleaños de Abelito, a la que asistieron varios creadores de contenido.

Posteriormente, el 29 de septiembre, Romero Álvarez difundió un comunicado en el que aseguró haber sufrido tocamientos y roces corporales sin su consentimiento mientras bailaba con algunos asistentes.

En el documento, la madre del influencer anunció que emprendería acciones legales y señaló a tres creadores de contenido relacionados con lo ocurrido.

Tras difundirse videos de la fiesta, Darrechi ofreció disculpas por su comportamiento. No obstante, después sostuvo que, desde su perspectiva, el baile había sido consensuado y cuestionó la gravedad de las acusaciones.

La madre de Abelito mantuvo su postura y pidió que fueran las autoridades quienes investigaran los hechos y determinaran las posibles responsabilidades.

Darrechi salió de México el 29 de septiembre, el mismo día en que se hizo público el comunicado. En una transmisión posterior afirmó que su viaje ya estaba planeado y que consideraría regresar si el procedimiento legal lo requería.

Naim Darrechi reapareció en Instagram y aseguró estar bien después de que se reportara su detención en España. IG naimdarrechitv

¿Qué otros problemas legales ha enfrentado Naim Darrechi en España?

Antes de las controversias recientes, Naim Darrechi ya había enfrentado cuestionamientos legales en su país de origen.

En 2021 estuvo involucrado en un incidente con agentes de la Policía española que derivó en un procedimiento judicial por su comportamiento durante una intervención.

Ese mismo año recibió críticas por declaraciones realizadas en una transmisión en Twitch, donde afirmó haber engañado a mujeres sobre el uso de preservativos durante relaciones sexuales.

Sus comentarios provocaron denuncias y cuestionamientos públicos por las posibles implicaciones de esas conductas, aunque es importante distinguir entre las acusaciones, los procedimientos judiciales y las resoluciones de cada caso.

Respecto a su situación actual, Darrechi no ha revelado qué ocurrió en el Aeropuerto de Madrid ni si deberá presentarse ante alguna autoridad española.