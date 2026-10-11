Mauricio Martínez explota contra serie de Timbiriche y defiende a Sasha Sokol: "La nostalgia no justifica"

Mauricio Martínez es uno de los actores mexicanos que no ha tenido miedo de expresar su opinión sobre diferentes situaciones que ocurren en el mundo del espectáculo. En esta ocasión, el cantante volvió a llamar la atención después de compartir un mensaje relacionado la serie de Timbiriche.

Durante las últimas semanas, la famosa agrupación mexicana ha vuelto a estar en boca de todos, pero no precisamente por un reencuentro o el lanzamiento de nueva música, sino por una serie que busca recordar parte de su historia.

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Aunque Timbiriche es uno de los grupos más recordados de México, su trayectoria también estuvo marcada por situaciones que, con el paso de los años, han provocado conversaciones y cuestionamientos sobre lo que ocurría detrás de los escenarios.

Mauricio Martínez arremete contra serie de Timbiriche y defiende a Sasha Sokol

Por medio de un mensaje, el actor manifestó su rechazo a la manera en que la serie de Timbiriche aborda la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano.

IG martinezmau

El cantante cuestionó que la producción utilizara como parte importante de su contenido la relación que existió entre ambos, la cual comenzó cuando Sasha tenía 14 años y el productor 39.

A consideración de Mauricio Martínez, convertir esta experiencia en parte de una serie de entretenimiento puede provocar que la artista vuelva a enfrentar una situación dolorosa, especialmente después de los años que ha dedicado a hablar públicamente sobre lo ocurrido.

“La historia de Sasha y Luis de Llano no es un recurso dramático ni una oportunidad de negocio”, escribió.

Cortesía

Para el también actor de teatro musical, la polémica no se trata simplemente de estar a favor o en contra de una serie, sino de entender que detrás de lo que aparece en pantalla existen personas que vivieron esas experiencias.

Asimismo, dejó claro que contar historias reales implica tener cuidado con la manera en que se presentan, sobre todo cuando se trata de situaciones relacionadas con abuso, violencia o diferencias de poder.

“Cuestionar esta serie no es censurar: es exigir ética y sensibilidad”, expresó.

Mauricio Martínez asegura que Sasha Sokol lo inspiró a alzar la voz

Más allá de las críticas, Mauricio Martínez aprovechó su mensaje para reconocer la valentía de Sasha Sokol, quien durante años ha buscado que se escuche su versión de lo ocurrido con Luis de Llano.

El actor compartió que la decisión de la cantante de hablar sobre su experiencia fue una de las razones que lo motivaron a él mismo a romper el silencio y denunciar que también fue víctima de abuso en el pasado.

IG: Mauricio Martínez

De acuerdo con Martínez, denunciar dentro del mundo del entretenimiento puede ser complicado, especialmente cuando las personas señaladas tienen una posición importante en la industria.

Desde su experiencia, considera que durante mucho tiempo se ha dado mayor protección a figuras poderosas que a quienes deciden contar públicamente situaciones difíciles.

Por esa razón, expresó su admiración por Sasha y aseguró que merece recibir respeto, apoyo y solidaridad, en lugar de que su historia sea utilizada nuevamente para despertar el interés del público.

Mauricio Martínez manda mensaje a quienes participan en series y películas

Las declaraciones del cantante también estuvieron dirigidas a los actores, productores y demás personas que trabajan en proyectos audiovisuales basados en acontecimientos reales.

En su mensaje, Martínez hizo un llamado a investigar las historias antes de aceptar participar en ellas, así como a conocer el contexto y revisar los guiones para entender las posibles consecuencias de contar determinados hechos.

IG: Mauricio Martínez

Mauricio Martínez manda mensaje a quienes participan en series y películas

Para el artista, tener la oportunidad de participar en una producción no significa que se deban dejar de lado los principios personales, especialmente cuando el contenido puede afectar a alguien que ya atravesó una experiencia complicada.

Mauricio Martínez apoya a integrantes de Timbiriche que se deslindaron de la serie

La controversia también ha involucrado a algunos de los integrantes originales de Timbiriche, quienes aclararon que no participaron en la realización de la producción. Los exintegrantes explicaron que tampoco fueron consultados sobre las historias que aparecen en pantalla, por lo que decidieron marcar distancia con el proyecto.

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Ante esta situación, Mauricio Martínez expresó su respaldo a quienes se deslindaron de la serie y consideró que existen valores que deben mantenerse por encima de los contratos y los intereses económicos.

“La memoria de una generación no puede construirse sobre la revictimización de una mujer”, sostuvo.

Finalmente, el actor reiteró su apoyo a Sasha Sokol y cuestionó que se recurra a una experiencia tan delicada para contar una historia relacionada con una agrupación que marcó a varias generaciones.

“La nostalgia no justifica la revictimización. El espectáculo no está por encima de la verdad. Y el silencio, mucho menos”.