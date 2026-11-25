Netflix presentó el primer tráiler de El asesinato de JonBenét Ramsey, una miniserie que recupera uno de los casos criminales más mediáticos de Estados Unidos, protagonizada por Melissa McCarthy y Clive Owen, quienes interpretan a los padres de la menor.

La producción llegará a la plataforma de streaming en diciembre, a casi 30 años del crimen ocurrido en Boulder, Colorado, y abordará tanto la investigación policial como las consecuencias que tuvo la exposición mediática para la familia Ramsey.

Melissa McCarthy y Clive Owen protagonizan El asesinato de JonBenét Ramsey, miniserie que llegará a Netflix el 10 de diciembre. Netflix

¿De qué trata El asesinato de JonBenét Ramsey, la nueva serie de Netflix?

La miniserie reconstruye los acontecimientos que rodearon la muerte de JonBenét Ramsey, una niña de seis años cuyo cuerpo fue encontrado el 26 de diciembre de 1996 en el sótano de su casa, después de que su madre reportara su desaparición.

El avance comienza con una llamada al servicio de emergencias realizada por Patsy Ramsey, quien descubre que su hija no está en su habitación y encuentra una nota de rescate dentro de la vivienda familiar.

Lo que en un principio parecía un secuestro terminó convirtiéndose en una investigación por homicidio que atrajo la atención de los medios de comunicación estadounidenses y colocó a los integrantes de la familia bajo el escrutinio público.

A diferencia de otras producciones sobre crímenes reales, la miniserie no pretende ofrecer una respuesta sobre la identidad del responsable. Su historia se concentra en las dificultades de la investigación y en la manera en que el caso fue presentado ante la sociedad.

En entrevista con The Hollywood Reporter, Clive Owen explicó que uno de los principales puntos de referencia para interpretar su papel fue recordar que, más allá de las teorías surgidas alrededor del crimen, el acontecimiento central era la muerte de una niña.

Por su parte, Melissa McCarthy señaló que la atención que recibió el caso terminó desplazando el duelo de los padres. La actriz considera que la búsqueda de un culpable se convirtió en el principal atractivo de la cobertura mediática.

La producción también aborda las contradicciones que surgieron durante la investigación, los problemas relacionados con el manejo de las evidencias y la presión que enfrentaron las autoridades ante las exigencias de una sociedad que esperaba respuestas.

Clive Owen interpreta a John Ramsey, padre de JonBenét, en la miniserie que reconstruye el crimen ocurrido en 1996. Netflix

El caso real de JonBenét Ramsey que inspiró la serie de Netflix

JonBenét Ramsey participaba en concursos de belleza infantiles en Estados Unidos. Tras su asesinato, las imágenes de sus presentaciones comenzaron a circular en programas de televisión y publicaciones que dedicaron amplios espacios a discutir las circunstancias de su muerte.

La investigación estuvo a cargo de la Policía de Boulder, mientras que la atención nacional sobre el caso aumentó conforme aparecieron distintas hipótesis. Los padres de la menor, John y Patsy Ramsey, quedaron en el centro de las especulaciones públicas.

Sin embargo, las sospechas difundidas en los medios no se tradujeron en una resolución judicial que permitiera establecer quién cometió el homicidio. La falta de respuestas convirtió el expediente en uno de los casos sin resolver más conocidos de Estados Unidos.

Esta ausencia de un desenlace fue uno de los aspectos que despertaron el interés de Richard LaGravenese, responsable creativo de la miniserie, quien explicó que desarrollar una historia criminal sin una resolución definitiva representaba un desafío para la producción.

El proyecto también enfrentó dificultades antes de encontrar un espacio en el catálogo de Netflix. En 2024 recibió luz verde de Paramount+, donde estaba previsto que inaugurara una antología dedicada a casos criminales que permanecen abiertos.

La adquisición de Paramount por Skydance interrumpió los planes de distribución. Posteriormente, los movimientos empresariales relacionados con la productora 101 Studios permitieron que el proyecto encontrara una nueva plataforma, pese a que las grabaciones habían concluido a principios de 2025.

Melissa McCarthy interpreta a Patsy Ramsey, madre de JonBenét, quien enfrentó el escrutinio mediático durante la investigación del asesinato. Netflix

¿Cuándo se estrena El asesinato de JonBenét Ramsey en Netflix y quiénes participan?

El asesinato de JonBenét Ramsey estará disponible en Netflix a partir del 10 de diciembre de 2026. La plataforma lanzará los seis episodios de la miniserie, por lo que los espectadores podrán conocer la historia completa desde el día del estreno.

Además de Melissa McCarthy y Clive Owen, la producción cuenta con actores encargados de representar a los integrantes de la familia, así como a las personas vinculadas con la investigación que se desarrolló tras el hallazgo del cuerpo.

Entre los nombres que forman parte del reparto se encuentran los siguientes.

Melissa McCarthy como Patsy Ramsey.

Clive Owen como John Ramsey.

Emily Mitchell como JonBenét Ramsey.

Angus Caldwell como Burke Ramsey.

Shea Whigham como el fiscal de distrito Alex Hunter.

Garrett Hedlund.

Alison Pill.

Will Patton.

Margo Martindale.

Clifton Collins Jr.

Owen Teague.

La miniserie cuenta con la dirección de Anne Sewitsky, mientras que Harrison Query y Tommy Wallach participaron en la escritura del proyecto junto con Richard LaGravenese. Su estreno ocurrirá durante el mismo mes en el que se cumplirán 30 años del asesinato.