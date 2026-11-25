La historia de uno de los personajes más emblemáticos de la literatura llegará nuevamente a la pantalla, esta vez con una producción que promete mostrar una perspectiva distinta de su vida. Se trata de ‘Quasimodo: El alma de París’, película protagonizada por el actor francés Vincent Cassel que próximamente estará disponible en Netflix.

Foto: Instagram Vincent Cassel

La cinta recupera al personaje creado por Víctor Hugo y explora los prejuicios sociales, el rechazo y la búsqueda del amor en una época en la que las diferencias físicas podían convertirse en motivo de persecución.

Con una ambientación inspirada en el París de otros tiempos y bajo la dirección de Jean-François Richet, esta adaptación se perfila como uno de los lanzamientos de la plataforma para cerrar noviembre.

Foto: Instagram Vincent Cassel

¿Qué día llegará ‘Quasimodo: El alma de París’ a Netflix?

Los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de esta nueva producción a partir del 27 de noviembre. La película presenta una reinterpretación de la historia de Quasimodo, un hombre cuya apariencia provoca miedo y rechazo entre quienes lo rodean.

El personaje apareció por primera vez en 1831, cuando el escritor francés Víctor Hugo publicó la novela "Nuestra Señora de París", obra en la que se desarrolla su historia.

En esta ocasión, la trama sigue a Quasimodo mientras enfrenta una sociedad que lo juzga por su aspecto. Sin embargo, detrás de su imagen se encuentra un hombre con sentimientos y deseos propios, que también busca experimentar el amor.

Su vida toma un rumbo diferente cuando conoce a una mujer gitana de quien queda cautivado, un encuentro que lo lleva a descubrir emociones que hasta entonces parecían estar fuera de su alcance.

Foto: Netflix

¿Quién interpreta a Quasimodo y qué actores participan?

El encargado de dar vida al protagonista es Vincent Cassel, reconocido actor francés que encabeza esta adaptación cinematográfica. La dirección corre a cargo de Jean-François Richet, quien reúne a diferentes intérpretes para recrear el universo de esta historia.

Entre los actores confirmados y los personajes que interpretarán se encuentran:

Vincent Cassel: Quasimodo.

Karim Leklou: Director de Seguridad.

Daphné Patakia: Benedetta.

Benjamin Voisin: El Médico.

Noémie Lvovsky: La Doctora.

Sébastien Pouderoux: D'Artagnan.

Foto: Netflix

El reparto también cuenta con la participación de Alexis Rosenstiehl, Eli Nachmani, Rudgy Pajany, Eugénie Richet, Quentin D'Hainaut, Loly Toublanc, Raphaël Magnabosco y Maximilien Alons.

Con esta producción, Netflix apuesta por recuperar un relato clásico de la literatura francesa y acercarlo a nuevas generaciones mediante una versión cinematográfica que vuelve a poner en el centro la historia de Quasimodo.