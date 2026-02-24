Cartelera de estrenos de cine marzo 2026: ¡La Novia! y Proyecto Fin del Mundo, de lo más esperado
Marzo 2026 llega con terror, drama y ciencia ficción en cartelera.
Inicia un nuevo mes y con él llega la cartelera de marzo 2026. Y es que marzo se perfila como uno de los periodos más variados del año, con propuestas que van desde el terror y la ciencia ficción hasta el drama político, el romance y la comedia.
Los estrenos de marzo 2026 incluyen producciones con estrellas ganadoras del Oscar, secuelas de franquicias populares y apuestas originales que podrían sorprender en taquilla.
A continuación, te contamos de todo lo que puedes ver este mes.
Estos son los estrenos de marzo 2026
¡La Novia! - 5 de marzo
Dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Christian Bale y Jessie Buckley, La Novia 2026 reimagina el universo de Frankenstein en el Chicago de los años treinta. La historia sigue a un solitario Frankenstein que busca crear una compañera con ayuda de una científica.
Lo que comienza como un experimento científico se transforma en un relato de amor, violencia y revolución cultural. Es una propuesta que mezcla drama, horror clásico y crítica social.
Coyotes: Terror en la Ciudad - 5 de marzo
Una tormenta deja aislada a una familia en Hollywood mientras incendios forestales avanzan y una manada de coyotes se vuelve cada vez más agresiva.
Hoppers: Operación Castor - 5 de marzo
Una amante de los animales utiliza tecnología experimental para transferir su conciencia a un castor robótico.
Esta película mezcla aventura, ciencia ficción ligera y mensaje ecológico. Es una opción pensada para público familiar y juvenil.
Si Pudiera, Te Patearía - 5 de marzo
Linda enfrenta la enfermedad de su hija mientras su entorno se desmorona. La historia aborda temas de salud mental, frustración y aislamiento emocional.
No Te Olvidaré - 12 de marzo
Tras salir de prisión, Kenna intenta recuperar la relación con su hija. El conflicto emocional se intensifica cuando enfrenta la resistencia de quienes no confían en ella.
Se trata de un drama íntimo sobre segundas oportunidades y el peso del pasado.
El Guardián: Último Refugio - 12 de marzo
Un hombre solitario rescata a una niña en medio de una tormenta en una isla remota. La historia se convierte en un relato de supervivencia y redención.
Ideal para quienes disfrutan historias de resiliencia en entornos naturales extremos.
Socias Por Accidente - 12 de marzo
Dos mujeres descubren que el mismo hombre las engañó y deciden unir fuerzas para enfrentarlo.
Una comedia ligera con situaciones absurdas y humor contemporáneo.
El Testimonio de Ann Lee - 12 de marzo
Amanda Seyfried interpreta a la líder de los Shakers en esta historia sobre fe, igualdad y utopía.
Es un drama histórico con elementos musicales que explora ideales sociales.
La Grazia: La Belleza de la Duda - 19 de marzo
Dirigida por Paolo Sorrentino, ganador del Oscar, esta película sigue al presidente saliente de Italia mientras enfrenta dilemas morales y personales.
Es una obra reflexiva sobre poder, responsabilidad y familia, pensada para quienes buscan cine más contemplativo.
Pasajero - 19 de marzo
Un hombre tímido se involucra con un misterioso motociclista en una relación marcada por el deseo y la dependencia.
Proyecto Fin del Mundo - 19 de marzo
Protagonizada por Ryan Gosling, esta producción de ciencia ficción sigue a un profesor que despierta en el espacio sin memoria y debe descubrir cómo salvar a la Tierra.
Proyecto Fin del Mundo de Ryan Gosling apunta a ser una de las grandes apuestas comerciales del mes. Combina ciencia, aventura y emoción.
Los Extraños: Capítulo 3 - 19 de marzo
La saga de terror continúa con nuevas amenazas que ponen en riesgo la vida de su protagonista.
Para los fans del horror psicológico, es uno de los lanzamientos más esperados dentro del género.
Boda Sangrienta 2 - 26 de marzo
La historia de Grace continúa tras sobrevivir a la familia Le Domas. Ahora enfrenta una lucha de poder aún más peligrosa.
Combina acción, terror y sátira social.
¿Cuál será el estreno más esperado de marzo?
Entre todos los estrenos de marzo 2026, hay dos títulos que destacan por expectativa y alcance comercial, La Novia y Proyecto Fin del Mundo.
La primera tiene el respaldo de nombres reconocidos por la Academia y una reinterpretación audaz de un clásico literario. La segunda apuesta por espectáculo de gran escala con Ryan Gosling al frente.
Aunque, Proyecto Fin del Mundo podría convertirse en el estreno más esperado de marzo 2026, gracias a su mezcla de ciencia ficción y drama humano, además del atractivo internacional de su protagonista.