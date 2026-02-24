Inicia un nuevo mes y con él llega la cartelera de marzo 2026. Y es que marzo se perfila como uno de los periodos más variados del año, con propuestas que van desde el terror y la ciencia ficción hasta el drama político, el romance y la comedia.

Los estrenos de marzo 2026 incluyen producciones con estrellas ganadoras del Oscar, secuelas de franquicias populares y apuestas originales que podrían sorprender en taquilla.

A continuación, te contamos de todo lo que puedes ver este mes.

Estos son los estrenos de marzo 2026

¡La Novia! - 5 de marzo

Dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Christian Bale y Jessie Buckley, La Novia 2026 reimagina el universo de Frankenstein en el Chicago de los años treinta. La historia sigue a un solitario Frankenstein que busca crear una compañera con ayuda de una científica.

Lo que comienza como un experimento científico se transforma en un relato de amor, violencia y revolución cultural. Es una propuesta que mezcla drama, horror clásico y crítica social.

Cartelera de estrenos de cine marzo 2026: ¡La Novia! y Proyecto Fin del Mundo de lo más esperado Redes Sociales

Coyotes: Terror en la Ciudad - 5 de marzo

Una tormenta deja aislada a una familia en Hollywood mientras incendios forestales avanzan y una manada de coyotes se vuelve cada vez más agresiva.

Reproducir Cuando una tormenta los aísla en su casa de Hollywood, una familia “un poco” disfuncional se encuentra atrapada entre un incendio forestal y una extraña manada de coyotes sedientos de sangre.

Hoppers: Operación Castor - 5 de marzo

Una amante de los animales utiliza tecnología experimental para transferir su conciencia a un castor robótico.

Esta película mezcla aventura, ciencia ficción ligera y mensaje ecológico. Es una opción pensada para público familiar y juvenil.

Cartelera de estrenos de cine marzo 2026: ¡La Novia! y Proyecto Fin del Mundo de lo más esperado YouTube

Si Pudiera, Te Patearía - 5 de marzo

Linda enfrenta la enfermedad de su hija mientras su entorno se desmorona. La historia aborda temas de salud mental, frustración y aislamiento emocional.

Reproducir SI PUDIERA TE DARÍA UNA PATADA Tráiler Oficial Español (2026)

No Te Olvidaré - 12 de marzo

Tras salir de prisión, Kenna intenta recuperar la relación con su hija. El conflicto emocional se intensifica cuando enfrenta la resistencia de quienes no confían en ella.

Se trata de un drama íntimo sobre segundas oportunidades y el peso del pasado.

Cartelera de estrenos de cine marzo 2026: ¡La Novia! y Proyecto Fin del Mundo de lo más esperado YouTube

El Guardián: Último Refugio - 12 de marzo

Un hombre solitario rescata a una niña en medio de una tormenta en una isla remota. La historia se convierte en un relato de supervivencia y redención.

Ideal para quienes disfrutan historias de resiliencia en entornos naturales extremos.

Reproducir EL GUARDIAN ÚLTIMO REFUGIO Tráiler Español Latino Subtitulado (2026) Jason Statham, Subtitulado © 2026 - Diamond Films

Socias Por Accidente - 12 de marzo

Dos mujeres descubren que el mismo hombre las engañó y deciden unir fuerzas para enfrentarlo.

Una comedia ligera con situaciones absurdas y humor contemporáneo.

Cartelera de estrenos de cine marzo 2026: ¡La Novia! y Proyecto Fin del Mundo de lo más esperado Videocine

El Testimonio de Ann Lee - 12 de marzo

Amanda Seyfried interpreta a la líder de los Shakers en esta historia sobre fe, igualdad y utopía.

Es un drama histórico con elementos musicales que explora ideales sociales.

Reproducir Pon tu fe en la Madre Ann. Amanda Seyfried protagoniza #ElTestimonioDeAnnLee. Muy pronto, solo en cines.

La Grazia: La Belleza de la Duda - 19 de marzo

Dirigida por Paolo Sorrentino, ganador del Oscar, esta película sigue al presidente saliente de Italia mientras enfrenta dilemas morales y personales.

Es una obra reflexiva sobre poder, responsabilidad y familia, pensada para quienes buscan cine más contemplativo.

Cartelera de estrenos de cine marzo 2026: ¡La Novia! y Proyecto Fin del Mundo de lo más esperado YouTube

Pasajero - 19 de marzo

Un hombre tímido se involucra con un misterioso motociclista en una relación marcada por el deseo y la dependencia.

Reproducir PASAJERO Tráiler Español Latino Subtitulado (2026) Alexander Skarsgård, Harry Melling © 2026 - Cine Canibal

Proyecto Fin del Mundo - 19 de marzo

Protagonizada por Ryan Gosling, esta producción de ciencia ficción sigue a un profesor que despierta en el espacio sin memoria y debe descubrir cómo salvar a la Tierra.

Proyecto Fin del Mundo de Ryan Gosling apunta a ser una de las grandes apuestas comerciales del mes. Combina ciencia, aventura y emoción.

Cartelera de estrenos de cine marzo 2026: ¡La Novia! y Proyecto Fin del Mundo de lo más esperado Redes Sociales

Los Extraños: Capítulo 3 - 19 de marzo

La saga de terror continúa con nuevas amenazas que ponen en riesgo la vida de su protagonista.

Para los fans del horror psicológico, es uno de los lanzamientos más esperados dentro del género.

Reproducir LOS EXTRAÑOS CAPÍTULO 3 Tráiler Español Latino Doblado (2026) Terror © 2026 - Corazón Films

Boda Sangrienta 2 - 26 de marzo

La historia de Grace continúa tras sobrevivir a la familia Le Domas. Ahora enfrenta una lucha de poder aún más peligrosa.

Combina acción, terror y sátira social.

Cartelera de estrenos de cine marzo 2026: ¡La Novia! y Proyecto Fin del Mundo de lo más esperado Disney Plus

¿Cuál será el estreno más esperado de marzo?

Entre todos los estrenos de marzo 2026, hay dos títulos que destacan por expectativa y alcance comercial, La Novia y Proyecto Fin del Mundo.

La primera tiene el respaldo de nombres reconocidos por la Academia y una reinterpretación audaz de un clásico literario. La segunda apuesta por espectáculo de gran escala con Ryan Gosling al frente.

Aunque, Proyecto Fin del Mundo podría convertirse en el estreno más esperado de marzo 2026, gracias a su mezcla de ciencia ficción y drama humano, además del atractivo internacional de su protagonista.