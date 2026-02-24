Kali Uchis en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y lo que debes saber del concierto

Kali Uchis hace unos días se convirtió en noticia tras haber cancelado el concierto que daría en Guadalajara por la ola de violencia tras la muerte de 'El Mencho', pero tras lo ocurrido, la artista llega a CDMX para dar un concierto que forma parte de su "The Sincerely Tour".

Si eres fan de la famosa e irás al concierto que dará en la CDMX, aquí te contamos todos los detalles sobre su próximo show en tierras mexicanas.

¿Cuándo y dónde se presentará Kali Uchis en el Palacio de los Deportes?

La cantante dará un concierto en la Ciudad de México ante miles de fans. El show será este 25 de febrero en el Palacio de los Deportes.

Se espera que el show de Kali Uchis dé inicio a las 8:00 PM.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de Kali Uchis en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Kali Uchis interprete en su concierto en la CDMX.

Muñekita

¿Por qué te demoras?

Labios mordidos

Me pongo loca

Muévelo

Pensamientos intrusivos

Hasta cuando

Sad Girlz Luv Money

fue mejor

Diosa

Si no es contigo

Dame beso // Muévete

Igual que un ángel

Speed

Loner

Melting

Dead to Me

After the Storm

See You Again

Moonlight

Sugar! Honey! Love!

Lose My Cool

It's Just Us

For: You

All I Can Say

Angels All Around Me…

Telepatía

Y si peleamos

No eres tú

Quiero sentirme bien

I Wish You Roses

