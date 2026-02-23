¿Quién es Jesse Plemons? El actor nominado al BAFTA y esposo de Kirsten Dunst

Kirsten Dunst es una de las estrellas más queridas y consolidadas de Hollywood. Desde su icónico papel en Spider-Man hasta su interpretación en María Antonieta, la actriz ha demostrado un talento que la mantiene vigente en la industria.

Recientemente, acaparó miradas al aparecer junto a su esposo en la alfombra roja de los Premios BAFTA, despertando nuevamente la curiosidad del público: ¿quién es el hombre que le robó el corazón?

Se trata de Jesse Plemons, un actor que, al igual que ella, ha construido una sólida trayectoria en cine y televisión, ganándose cada vez más reconocimiento internacional.

Así comenzó la historia de amor de Jesse Plemons y Kirsten Dunst

La historia de amor entre Jesse Plemons y Kirsten Dunst comenzó en 2015 durante el rodaje de la serie Fargo.

En la ficción interpretaban a un matrimonio: Peggy y Ed Blumquist. Lo que empezó como una relación en pantalla terminó convirtiéndose en una conexión real que traspasó cámaras y guiones.

Un año después comenzaron a salir oficialmente. En 2018 dieron la bienvenida a su primer hijo, Ennis Howard, y en 2021 nació su segundo hijo, James Robert. Finalmente, en 2022, sellaron su historia de amor con una ceremonia privada e íntima.

¿Quién es Jesse Plemons?

Jesse Plemons nació el 2 de abril de 1988 en Dallas, Texas, Estados Unidos. Inició su carrera desde muy pequeño: tenía apenas diez años cuando debutó en la película Finding North.

Más adelante participó en producciones como Mini Campeones y tuvo apariciones en series como Walker, Texas Ranger. Eran papeles pequeños, pero ya dejaban ver el talento que lo llevaría mucho más lejos.

¿Quién es el esposo de Kirsten Dunst? Foto: Pinterest

Trayectoria y premios: de Breaking Bad a Cannes

Aunque comenzó con personajes secundarios, su primer gran protagónico llegó al interpretar a Landry Clarke en la serie Friday Night Lights.

En 2013 obtuvo el premio IGN Award como Mejor Villano de TV por su participación en Breaking Bad, una actuación que lo colocó en el radar internacional.

Su papel como Ed Blumquist en Fargo le valió una nominación al Emmy como Mejor Actor de Reparto, consolidando su prestigio en la industria.

En 2024, su participación en la película Kinds of Kindness lo llevó a ganar el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes, uno de los reconocimientos más importantes del cine mundial.

¿Quién es el esposo de Kirsten Dunst? Foto: Pinterest

Bugonia y su nominación a los BAFTA 2026

Uno de sus proyectos más comentados recientemente es Bugonia, donde interpreta a Teddy, un hombre que secuestra a una poderosa ejecutiva, personaje encarnado por Emma Stone.

Gracias a esta actuación, fue nominado como Mejor Actor en los Premios BAFTA 2026, ceremonia a la que asistió acompañado de su esposa, Kirsten Dunst, confirmando que además de talento, comparten una sólida historia de amor.

¿Quién es el esposo de Kirsten Dunst? Foto: Pinterest / Imagen ilustrativa

Con el paso del tiempo, Jesse Plemons se ha robado cada vez más los reflectores en la industria cinematográfica. Pero, sin duda, el reconocimiento más importante en su vida ha sido el amor y la complicidad que comparte con Kirsten Dunst, una pareja que nació en la ficción y se convirtió en una de las más estables de Hollywood.