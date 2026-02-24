¿Daniel Radcliffe al UCM? El actor responde a rumores sobre su llegada a X-Men

Durante años, Daniel Radcliffe ha aparecido una y otra vez en conversaciones sobre el futuro de Wolverine en el UCM. La insistencia del fandom convirtió un simple fancast en un rumor recurrente sobre su posible incorporación al reinicio de los X-Men en Marvel Studios.

Ahora, el actor británico volvió a pronunciarse y aclaró qué tan real es esa posibilidad, enfriando las especulaciones que lo colocaban como sucesor de Hugh Jackman.

¿Daniel Radcliffe estuvo realmente cerca de ser Wolverine en el UCM?

Daniel Radcliffe explicó que el rumor nació en internet y creció sin que existiera una base real dentro de Marvel Studios.

Según el actor de Harry Potter, nadie con capacidad de decisión lo contactó para discutir el papel de Wolverine, pese a que durante años su nombre encabezó listas de posibles candidatos en redes sociales y foros especializados.

Y es que los fancasts suelen amplificarse hasta convertirse en tendencia global, especialmente cuando un personaje atraviesa una etapa de transición. Eso es precisamente lo que ocurre con Wolverine, cuyo futuro permanece en suspenso mientras el estudio define cómo integrará oficialmente a los X-Men tras la adquisición de Fox.

Aunque Radcliffe reconoció que la idea podía resultar halagadora, dejó claro que nunca fue una posibilidad concreta.

¿Por qué los fans insistieron tanto en verlo como Wolverine?

La conexión entre Daniel Radcliffe y Wolverine no surgió al azar. En los cómics, Logan se caracteriza por su baja estatura y complexión robusta, rasgos que durante años quedaron relegados en el cine debido a la presencia imponente de Hugh Jackman, quien mide cerca de 1.88 metros.

Radcliffe, en cambio, encaja mucho más con la versión clásica del personaje en términos físicos.

Esa similitud alimentó la conversación digital. Además, su carrera posterior a Harry Potter reforzó la percepción de que podía asumir un rol intenso y físicamente exigente. Películas independientes con alto compromiso corporal y psicológico demostraron que no teme a personajes extremos.

Sin embargo, el debate no es solo físico. El peso cultural de Hugh Jackman como Wolverine complicó cualquier especulación.

Durante más de dos décadas, su interpretación definió al personaje en la pantalla grande, desde X-Men (2000) hasta Logan (2017), y ahora con su regreso en proyectos ligados al multiverso. Reemplazar una figura tan consolidada implica inevitablemente comparaciones constantes.

La insistencia del fandom, entonces, mezcló fidelidad al cómic con la búsqueda de un “nuevo comienzo” para los X-Men dentro del UCM.

¿Qué dijo Daniel Radcliffe sobre su posible futuro en Marvel?

Aunque descartó haber estado cerca de convertirse en Wolverine, Daniel Radcliffe no cerró completamente la puerta a trabajar en el UCM.

El actor subrayó que evalúa cada proyecto por la calidad del guion y no por el tamaño de la franquicia.

También dejó entrever que asumir el legado directo de Hugh Jackman no está entre sus prioridades. Y es que heredar un personaje tan asociado a un solo actor puede convertirse en una carga profesional difícil de gestionar.

Además, Radcliffe ha sido vinculado en el pasado con otros personajes del universo Marvel, incluidos rumores que lo relacionaban con posibles proyectos televisivos antes de que se confirmaran los elencos oficiales.

Nada de eso se materializó, pero demuestra que su nombre circula dentro de la conversación de casting cuando se trata de adaptaciones de cómics.

¿Qué significa esto para el futuro de Wolverine y los X-Men en el UCM?

La negativa de Daniel Radcliffe no cambia el hecho central: el futuro de Wolverine en el UCM sigue sin definirse públicamente.

Marvel avanza hacia eventos clave del multiverso que podrían funcionar como punto de transición para los X-Men, pero el estudio aún no anuncia oficialmente quién liderará esa nueva etapa.

El regreso temporal de Hugh Jackman ha extendido la vida cinematográfica del personaje, pero también retrasa la decisión de un recast definitivo. Mientras el estudio explora las posibilidades narrativas del multiverso, mantiene abiertas distintas rutas para integrar a los mutantes en la continuidad principal.

Desde una perspectiva estratégica, Marvel Studios enfrenta un dilema: optar por un actor joven que acompañe la franquicia durante más de una década o elegir una figura consolidada que aporte peso inmediato al reinicio.

En cualquiera de los casos, el nuevo Wolverine deberá equilibrar fidelidad al cómic y renovación frente a la sombra de Jackman.