¡Scary Movie 6 ya tiene fecha de estreno! Y con esto regresa una de las películas de parodia favoritas de muchos.

La nueva entrega de la franquicia de comedia regresará a los cines este 2026 para burlarse del terror contemporáneo.

En esta ocasión, las películas elegidas para la sátira incluyen títulos recientes que han marcado conversación crítica y comercial, como Sinners, Weapons, Un lugar tranquilo y Terrifier 3.

¿Cuáles son las películas que parodiará ‘Scary Movie 6’? IG therealdjsw1

Estas son las películas que parodiará Scary Movie 6

Sinners

Uno de los títulos más llamativos en la lista es Sinners, película dirigida por Ryan Coogler que ha sido reconocida por la crítica y que incluso ha figurado en conversaciones de premios.

Para entender por qué esto es relevante, hay que considerar que el terror ha cambiado en los últimos años.

Que Scary Movie 6 elija a Sinners como blanco de parodia indica que la franquicia no solo apunta a películas populares, sino también a aquellas que han sido consideradas “serias” dentro del género.

Según los primeros reportes, una de las referencias incluiría una reinterpretación del antagonista, con un guiño visual que recuerda a la máscara de Ghostface, aunque con modificaciones que podrían generar debate.

¿Cuáles son las películas que parodiará ‘Scary Movie 6’? HBO Max

Weapons

Otra de las películas que parodia Scary Movie 6 es Weapons, dirigida por Zach Cregger.

Esta cinta ha sido considerada por algunos críticos como un nuevo referente del terror moderno debido a su atmósfera inquietante y escenas diseñadas para generar tensión prolongada.

Los creadores de la nueva entrega preparan una secuencia inspirada en uno de los elementos más recordados del filme original, el timbre que juega un papel clave en la historia. En la versión paródica, este recurso se convertiría en el centro de una situación absurda protagonizada por la tía Gladys, personaje recurrente en la saga.

¿Cuáles son las películas que parodiará ‘Scary Movie 6’? Weapons

A Quiet Place

Entre las películas confirmadas también se encuentra A Quiet Place, o mejor conocida como “Un lugar en silencio” en Latinoamérica, dirigida por John Krasinski.

El uso del silencio como recurso narrativo fue una de las claves de su éxito. Precisamente por eso, es un blanco ideal para la comedia que caracteriza a Scary Movie 6.

En las primeras entregas de la franquicia, los personajes solían romper las reglas básicas de supervivencia de manera torpe y exagerada. En este caso, el concepto del silencio ofrece múltiples posibilidades como ruidos accidentales, malentendidos y situaciones que lleven la tensión al extremo absurdo.

¿Cuáles son las películas que parodiará ‘Scary Movie 6’? Captura de Pantalla

Terrifier 3

Si hay un título que puede generar discusión y que no puede faltar en esta clase de películas, es Terrifier 3.

La saga protagonizada por Art el Payaso se ha caracterizado por su violencia explícita y escenas gráficas que dividen al público.

En esta ocasión, la parodia incluiría una reinterpretación de una escena ambientada en un centro comercial, una de las más comentadas por los fanáticos del horror reciente. La versión cómica buscaría exagerar aún más el contraste entre lo grotesco y lo absurdo.

¿Cuáles son las películas que parodiará ‘Scary Movie 6’? Terrifier 3

¿Cuándo se estrena Scary Movie 6?

Scary Movie 6 llegará a los cines el 12 de junio. El lanzamiento del primer tráiler está previsto para la última semana de febrero de 2026, lo que permitirá ver por primera vez cómo se adaptarán estas referencias al estilo característico de la franquicia.