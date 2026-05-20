A lo largo de su carrera, Cher ha lanzado decenas de canciones que marcaron distintas generaciones, pero hubo un tema que logró superar al resto y convertirse en el mayor éxito de toda su trayectoria.

Si habría que elegir cuál es el mayor éxito de Cher, sin duda existe uno que llegó justo en un momento donde muchos pensaban que la artista ya había vivido el punto más alto de su carrera.

Se trata de “Believe”, la canción que hizo que Cher volviera a dominar la radio, los clubes nocturnos, MTV y las listas de popularidad en todo el mundo.

¿Cuál es el mayor éxito musical de Cher? Reuters

La canción con la que Cher conquistó las listas mundiales

Cuando “Believe” salió oficialmente en 1998, Cher ya era una figura consolidada dentro de la industria musical. Desde los años 60 había construido una carrera enorme entre la música, la televisión y el cine, algo que pocas artistas lograron mantener durante tanto tiempo.

El sencillo tomó por sorpresa incluso a la propia industria. La canción alcanzó el primer lugar en más de 23 países y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de aquella época.

Además, ayudó a posicionar nuevamente a Cher entre las artistas más escuchadas del momento, incluso frente a una nueva generación de cantantes pop que comenzaban a dominar el mercado.

Parte de su éxito tuvo que ver con cómo logró conectar con públicos completamente distintos. Mientras algunos escuchaban la canción en discotecas y fiestas, otros simplemente quedaron atrapados por el sonido futurista que tenía para finales de los 90.

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¿Por qué la voz de Cher en Believe atrapó tanto al público?

Uno de los elementos más importantes de “Believe” fue precisamente el tratamiento que se le dio a la voz de Cher.

La canción utilizó un efecto digital que después se volvería conocido mundialmente como Auto-Tune.

Aunque hoy es algo común dentro del pop, el reguetón y la música urbana, en aquel momento sonaba completamente distinto a lo que se escuchaba en la radio.

De hecho, durante años mucha gente creyó que la voz había sido creada con sintetizadores o algún tipo de truco tecnológico secreto.

Con el paso del tiempo, ese recurso terminó siendo utilizado por decenas de artistas y productores alrededor del mundo. Por eso, muchas personas todavía conocen ese procesamiento vocal como el famoso “efecto Cher”.

Lo interesante es que la cantante no era una artista nueva intentando llamar la atención con tecnología moderna. Ya era una leyenda de la música cuando decidió experimentar con un sonido completamente diferente.

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Por qué “Believe” sigue siendo tan popular

Aunque han pasado más de dos décadas desde su lanzamiento, “Believe” sigue apareciendo constantemente en playlists, películas, programas de televisión y redes sociales.

Parte de eso tiene que ver con el mensaje de la canción. La letra habla sobre superar una ruptura amorosa y recuperar la confianza después de una decepción sentimental, algo con lo que muchas personas siguen conectando actualmente.

Además, el sencillo terminó convirtiéndose en un himno dentro de la comunidad LGBTQ+, especialmente por el mensaje de independencia y libertad emocional que transmite.

A eso se suma el impacto nostálgico que tienen actualmente muchas canciones de finales de los 90 y principios de los 2000, una época que constantemente regresa a TikTok y plataformas digitales.