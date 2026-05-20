La temporada de premios musicales continúa y ahora es turno de los American Music Awards 2026, una de las ceremonias más importantes de la industria.

Este año, los AMAs 2026 reunirán a artistas de distintos géneros y generaciones, desde figuras históricas del rock y el pop hasta algunos de los nombres más fuertes de la música latina y el streaming actual. Entre los confirmados para presentarse en vivo están KAROL G, Maluma, Twenty One Pilots y Teddy Swims.

Además de las actuaciones musicales, la ceremonia también incluirá homenajes especiales y premios que llevaban años sin entregarse.

AMAs 2026: fecha, hora, artistas y lo que debes saber de la premiación IG AMAS

¿Cuándo serán los AMAs 2026?

Los American Music Awards 2026 se celebrarán el próximo 25 de mayo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

La transmisión comenzará a las 6:00 p.m. (hora del centro de México) y podrá verse en México y Latinoamérica mediante Paramount+.

En Estados Unidos, el evento también estará disponible a través del canal CBS y la plataforma de streaming Paramount+.

Como suele ocurrir cada año, se espera que previo a la ceremonia principal también haya cobertura de alfombra roja, entrevistas con artistas y algunas presentaciones especiales antes del arranque oficial.

AMAs 2026: fecha, hora, artistas y lo que debes saber de la premiación IG AMAS

Los artistas confirmados para cantar en vivo

Algo que esperan los fans cada año son las presentaciones musicales y esta edición apostará por una mezcla bastante variada de estilos.

La lista de artistas confirmados incluye a:

Hootie & The Blowfish

KAROL G

KATSEYE

Keith Urban

Maluma

New Kids on the Block

Riley Green

SOMBR

Teddy Swims

Teyana Taylor

Twenty One Pilots

AMAs 2026: fecha, hora, artistas y lo que debes saber de la premiación Captura de pantalla

KAROL G recibirá un premio histórico

Además de cantar en vivo, KAROL G será una de las artistas más importantes de la noche debido a que recibirá el Premio Internacional a la Excelencia Artística.

El reconocimiento llamó la atención porque llevaba sin entregarse desde 2009, cuando fue otorgado a Whitney Houston.

La lista de artistas que han recibido este premio incluye nombres como Michael Jackson, Beyoncé, Rod Stewart, Led Zeppelin, Bee Gees y Aerosmith, por lo que para muchos fans representa uno de los reconocimientos más importantes que ha obtenido la colombiana hasta ahora.

La cantante llega a este momento después de varios años dominando charts, plataformas digitales y giras internacionales. Además, se convirtió en una de las figuras latinas con mayor presencia dentro de la industria global del pop y la música urbana.

Billy Idol también será homenajeado

Otro de los momentos importantes de la ceremonia será el homenaje a Billy Idol, quien recibirá el Premio a la Trayectoria por sus contribuciones a la música.

El cantante británico fue una de las figuras más reconocibles del rock en los años 80 gracias a canciones como Rebel Yell, White Wedding y Eyes Without a Face.

Aunque actualmente nuevas generaciones lo conocen principalmente por videos en redes sociales o playlists retro, Billy Idol sigue siendo una figura bastante presente dentro de festivales y conciertos internacionales.

AMAs 2026: fecha, hora, artistas y lo que debes saber de la premiación IG AMAS

Por qué los AMAs siguen siendo los premios más importantes

A diferencia de otras premiaciones musicales, los American Music Awards mantienen una característica que sigue llamando la atención de los fans y es que gran parte de los ganadores son elegidos mediante votaciones del público.

Eso provoca que fandoms completos se organicen en redes sociales para apoyar a sus artistas favoritos, algo que termina convirtiendo la premiación en uno de los eventos musicales más comentados del año en internet.