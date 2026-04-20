¡Ya es abuela! Cher descubre que tiene una nieta secreta de 15 años

Cher, la icónica cantante, volvió a ser tema de conversación luego de que se reportó que descubrió recientemente que tiene una nieta secreta de 15 años llamada Ever. La joven sería hija de su hijo menor, Elijah Blue Allman, fruto de la relación de Cher con Gregg Allman.

La madre de la adolescente es Kayti Edwards, exmodelo que aseguró, en una entrevista con The US Sun, haber tenido una breve relación con Elijah en 2010. De esa relación nació Ever, pero Elijah nunca habría asumido plenamente el papel de padre. De acuerdo con su versión, Cher no sabía con certeza de la existencia de la niña durante años.

La revelación habría ocurrido tras una llamada telefónica en 2025, cuando Cher contactó a Kayti para confirmar rumores familiares que circulaban desde tiempo atrás. La reacción de la artista fue quedar “sin palabras” al enterarse de que ya era abuela desde hacía más de una década.

Acercamiento de Cher con su nieta Ever

Cher, cantante. Especial

Después del impacto inicial, todo indica que Cher decidió acercarse a su nieta. Medios señalan que invitó a Kayti y a Ever a su casa en Malibu, donde convivieron, cenaron y comenzaron a conocerse. Incluso se reporta que Cher le mostró vestuario de sus conciertos, conversó con la adolescente sobre la escuela y ha seguido en contacto con ella mediante regalos y mensajes.

Fue amable y cordial, y cenamos juntas. Fue como si fuera una niña también”, afirmó Kayti.

Sobre Allman, la exmodelo añadió que, en un periodo posterior, habría intentado residir temporalmente con ella en California. Sin embargo, indicó que poco después de ese contacto, el músico fue hospitalizado tras un nuevo episodio médico en 2023, situación que habría reactivado la comunicación con Cher.

Además, reveló que el músico habría tenido conocimiento de la paternidad desde el inicio, aunque no habría asumido un rol parental constante.

Él siempre lo supo desde el primer día, pero nunca quiso ser padre. Pasaba a visitarnos cada dos años, pero solo para saludar”, señaló.

Asimismo, Kayti, que ahora está casada con Joshua Tree, aseveró que Ever “tiene un padre que la ha criado desde el primer día, y ese es su papá”.

Elijah Blue Allman, entre luchas con adicciones y salud mental

Elijah Blue Allman. Alamy

El tema llama la atención porque llega en medio de los problemas personales y legales de Elijah Blue Allman, quien ha enfrentado luchas con adicciones y salud mental. Cher incluso ha intentado intervenir legalmente para protegerlo en distintas ocasiones.

La cantante de 79 años habría solicitado en los últimos días una medida de tutela legal en relación con su hijo, argumentando preocupaciones sobre su capacidad para gestionar sus recursos económicos y personales, según documentos judiciales citados en medios estadounidenses.

En dichos documentos se señala que el hijo de la artista recibe ingresos de un fondo fiduciario vinculado a su padre, el músico fallecido Gregg Allman, aunque su administración estaría siendo objeto de revisión legal.

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