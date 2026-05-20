¡Rick and Morty 9 ya tiene fecha en México! Esta es la hora exacta del estreno

La espera para los fanáticos de Rick and Morty está por terminar. La popular serie animada para adultos regresará este mes con su novena temporada y Adult Swim ya reveló la fecha oficial de estreno, además de algunos detalles sobre el horario en que llegará el primer episodio.

La cuarta temporada de 'Rick and Morty' ya está en camino. Foto: Adult Swim

¿A qué hora se estrena la temporada 9 de Rick and Morty en México?

La temporada nueve de Rick and Morty se estrenará el próximo 24 de mayo de 2026 a través de Adult Swim en Estados Unidos.

De acuerdo con la programación oficial, el primer episodio llegará a las 11:00 PM (ET), por lo que en México podrá verse aproximadamente a las 9:00 PM, tiempo del centro del país.

Como ya ocurrió con entregas anteriores, la serie también estará disponible en la plataforma de streaming Max —antes HBO Max— a partir del 25 de mayo.

Cabe señalar que los capítulos se estrenarán cada lunes, con un episodio por semana. Esta estrategia de lanzamiento busca mantener activa la conversación en redes sociales, tal como sucedió con temporadas anteriores que ayudaron a convertir a la serie en un fenómeno global.

¿A qué hora se estrena la novena temporada de Rick and Morty? IG

¿Cuántos episodios tendrá la nueva temporada de Rick and Morty?

La novena temporada tendrá un total de 10 episodios, manteniendo el formato tradicional de la serie.

Aunque Adult Swim todavía no revela todos los detalles de la trama, ya circula el posible nombre del primer capítulo: “There’s Something About Morty”.

Los episodios se estrenarán semanalmente hasta finales de julio de 2026. Este será el calendario de estreno de la temporada 9:

Episodio 1 - 24 de mayo de 2026

Episodio 2 - 31 de mayo de 2026

Episodio 3 - 7 de junio de 2026

Episodio 4 - 14 de junio de 2026

Episodio 5 - 21 de junio de 2026

Episodio 6 - 28 de junio de 2026

Episodio 7 - 5 de julio de 2026

Episodio 8 - 12 de julio de 2026

Episodio 9 - 19 de julio de 2026

Episodio 10 - 26 de julio de 2026

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¿Qué se sabe de la historia de Rick and Morty 9?

Adult Swim adelantó que esta nueva entrega retomará el estilo clásico que hizo famosa a la serie, con historias centradas en la familia Smith y nuevas aventuras espaciales.

La sinopsis oficial señala:

Rick and Morty ¡Ya está de vuelta, cariño! La temporada 9 está llena de éxitos. ¡Nada de basura de IA! Solo basura orgánica de primera, hecha por humanos reales con rasgos humanos reales como vello en la espalda y quistes. Por favor, mírenla, o habremos descuidado a nuestras familias en vano.

Además, la producción continuará con el humor irreverente y las referencias de ciencia ficción que caracterizan a la franquicia creada por Dan Harmon.

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Desde su tercera temporada, Rick and Morty se consolidó como una de las series de televisión por cable más exitosas en Estados Unidos, al liderar los índices de audiencia dentro del género de comedia durante sus temporadas 3, 4, 5 y 6. Además, la serie obtuvo dos premios Emmy en la categoría de Mejor Programa Animado.

El elenco principal cuenta con las voces de Ian Cardoni como Rick, Harry Belden como Morty, Sarah Chalke como Beth, Chris Parnell como Jerry y Spencer Grammer como Summer.

La producción ejecutiva está a cargo de Dan Harmon y Scott Marder, quien también funge como showrunner de la serie.

La novena temporada tendrá un lanzamiento internacional en más de 170 países y podrá verse en 42 idiomas distintos. En Estados Unidos, los episodios estarán disponibles en plataformas digitales un día después de su transmisión original por Adult Swim.

La temporada nueve de Rick and Morty promete mantener el estilo caótico y humorístico que convirtió a la serie en una de las producciones animadas más populares de los últimos años. Con estrenos semanales y nuevas aventuras espaciales, los seguidores ya cuentan los días para el regreso de Rick y Morty.