Los trajes más atrevidos con los que Cher rompió las reglas de la moda

Hablar de Cher es hablar de una leyenda de la música, el cine y, por supuesto, la moda. Mucho antes de que las transparencias, los vestidos desnudos y los looks maximalistas dominaran las alfombras rojas, la artista ya convertía cada aparición pública en un auténtico espectáculo visual.

¿Quién vestía a Cher?

Gran parte de esa revolución estética nació gracias a su histórica colaboración con el diseñador Bob Mackie, responsable de algunos de los atuendos más memorables —y escandalosos— de la cultura pop.

Su “naked dress” de 1974 revolucionó las alfombras rojas y la Gala del Met. IMDb

Juntos construyeron una imagen que cambió para siempre la moda del entretenimiento y abrió el camino para artistas como Madonna, Beyoncé, Jennifer Lopez o Kim Kardashian. Uno de los momentos más icónicos de Cher ocurrió en 1974, cuando apareció con el famoso “naked dress” durante la Gala del Met y la temporada de premios.

El vestido, completamente transparente y cubierto de pedrería y plumas, desafió los códigos de elegancia tradicionales de la época. En aquellos años, mostrar tanta piel en un evento de alta sociedad era considerado prácticamente un acto de rebeldía.

Sus looks más famosos fueron creados junto al diseñador Bob Mackie. IMDb

El impacto fue tan grande que incluso algunas publicaciones evitaron mostrar las imágenes completas del atuendo. Sin embargo, lejos de generar rechazo, el look terminó convirtiéndose en uno de los más influyentes en la historia de la moda.

Décadas después, los vestidos transparentes siguen dominando las alfombras rojas y muchas celebridades continúan inspirándose en aquella propuesta revolucionaria de Cher y Bob Mackie.

Cher en los premios Oscar

Otro de sus estilismos más recordados llegó en los Premios Oscar de 1988, la noche en que ganó la estatuilla como Mejor Actriz por su papel en Moonstruck. Para la ceremonia, Cher apareció con un vestido negro transparente, adornado con pedrería estratégica y acompañado por un impresionante tocado de plumas que parecía salido de un espectáculo de fantasía.

En los Oscar de 1988 impactó con un atrevido vestido negro y un tocado de plumas. IMDb

El look causó sensación porque rompía completamente con la sobriedad que normalmente predominaba en los Oscar. Mientras muchas actrices apostaban por vestidos clásicos, ella decidió aparecer como una auténtica diosa del glamour. El resultado fue histórico: la prensa habló tanto de su premio como de su atuendo.

Pero Cher no solo revolucionó las alfombras rojas. Desde los años setenta ya había impuesto tendencias que hoy parecen básicas. Fue una de las primeras celebridades en popularizar los crop tops en televisión nacional y eventos importantes, mostrando el abdomen con total naturalidad cuando todavía era considerado algo demasiado provocador.

La artista transformó la percepción de la belleza y el glamour en Hollywood. IMDb

¿Cuál es el estilo de Cher?

Durante su etapa junto a Sonny Bono en The Sonny & Cher Comedy Hour, también convirtió el estilo hippie chic en una referencia global. Pantalones acampanados, flecos, túnicas, diademas y plataformas formaban parte de un guardarropa que mezclaba influencias bohemias con teatralidad absoluta.

Durante la era hippie chic impuso pantalones acampanados, flecos y plataformas. IMDb

Cher entendió antes que nadie que la moda podía ser divertida, exagerada y poderosa al mismo tiempo. Su capacidad para transformarse constantemente también fue clave en su impacto cultural.

A lo largo de las décadas experimentó con peinados imposibles, tocados extravagantes, maquillaje dramático y siluetas arriesgadas que pocas artistas se habrían atrevido a usar. Lo sorprendente es que siempre lograba que cada atuendo pareciera hecho exclusivamente para ella.

La cantante popularizó los vestidos transparentes mucho antes de que fueran tendencia. IMDb

Incluso en los años más recientes, Cher ha demostrado que continúa siendo una referencia absoluta de estilo. En 2024 volvió a captar la atención mundial durante su participación en el desfile de Victoria’s Secret, donde apareció con uno de sus clásicos bodys brillantes, confirmando que el tiempo no ha disminuido su capacidad para impactar sobre el escenario.

Más allá de la ropa, Cher cambió la percepción de la belleza en Hollywood. En una época dominada por cierto tipo de imagen femenina, ella apareció con su larga melena negra, rasgos marcados y una personalidad imposible de ignorar.