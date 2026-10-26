Cronos y Frankenstein de Guillermo del Toro llegan gratis a CDMX: fechas y dónde ver las películas

Los amantes del cine de terror, tendrán una oportunidad para disfrutar gratuitamente dos producciones de Guillermo del Toro en la Ciudad de México. Se trata de

"Cronos" y "Frankenstein", películas que representan distintas etapas de la trayectoria del director mexicano y que llegarán a recintos culturales como parte de la programación previa a Halloween.

Las proyecciones se realizarán en días diferentes y no será necesario comprar entradas ni hacer reservaciones. Sin embargo, el acceso estará sujeto a la capacidad de cada sede, por lo que se recomienda llegar con anticipación para alcanzar lugar.

¿De qué trata "Cronos", la primera película de Guillermo del Toro?

Estrenada en 1992, Cronos marcó el debut de Guillermo del Toro como director de largometrajes. La historia combina elementos de terror, fantasía y drama para presentar una particular visión sobre la inmortalidad y sus consecuencias.

La trama sigue a Jesús Gris, un anticuario interpretado por Federico Luppi, quien descubre un extraño artefacto oculto en una estatua. El objeto, relacionado con un alquimista del siglo XVI, promete prolongar la vida, pero también provoca una transformación que altera la existencia del protagonista.

Acompañado por su nieta Aurora, el personaje se enfrenta a las consecuencias de su descubrimiento, mientras otras personas se interesan en obtener el misterioso mecanismo.

La película destaca por construir una mitología propia alrededor de un objeto fantástico y por explorar la relación entre la vida, la muerte y los deseos humanos.

Cronos obtuvo reconocimiento por su propuesta original y por combinar el horror con una historia profundamente humana. Su universo también anticipa algunos de los temas que el director retomaría en películas posteriores.

Foto: Amazon

¿Cuándo y dónde ver gratis Cronos en CDMX?

La película Cronos, se proyectará el 28 de octubre a las 17:00 horas en la FARO Indios Verdes, ubicada en avenida Huitzilihuitl 51, colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero.

La función formará parte de la Muestra del Patrimonio Audiovisual 2026, una iniciativa que reúne a distintas instituciones culturales, entre ellas la Secretaría de Cultura federal, el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿De qué trata Frankenstein, la adaptación de Guillermo del Toro?

La cinta retoma la historia del científico Victor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, quien desafía los límites de la vida al crear un ser que después no sabe cómo aceptar. La criatura, encarnada por Jacob Elordi, emprende un camino marcado por el rechazo y la búsqueda de un lugar en el mundo.

La narración presenta las perspectivas de ambos personajes a través de sus testimonios ante el capitán de un barco atrapado en el hielo del Ártico. Este recurso recupera elementos de la estructura de la novela original de Mary Shelley.

Más allá del terror, la película explora temas como el aislamiento, la responsabilidad de los creadores frente a sus creaciones y la necesidad de recibir afecto. La criatura no solo intenta comprender su origen, sino también encontrar respuestas sobre su identidad y el motivo por el que fue condenada a vivir al margen de los demás.

El guion, escrito por el propio Del Toro, incorpora referencias literarias como El paraíso perdido, de John Milton, mientras que la propuesta visual apuesta por una ambientación gótica y detallada.

Foto: IG

¿Qué día proyectarán Frankenstein de Guillermo del Toro?

La adaptación de Frankenstein, basada en la novela de Mary Shelley, tendrá dos funciones el 30 de octubre, a las 12:00 y a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Futurama.

El recinto se encuentra en Otavalo 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

La película formará parte de un ciclo dedicado al cine de terror, cuya programación también contempla títulos como El muñeco de arcilla, Hereditary, Abigail y Espíritus oscuros.

Foto: Netflix

Las dos proyecciones se llevarán a cabo en espacios culturales distintos de la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que es importante revisar las direcciones antes de salir.

Las funciones representan una alternativa para quienes buscan actividades culturales relacionadas con Halloween sin gastar en entradas de cine. También ofrecen la oportunidad de apreciar dos momentos distintos de la carrera de Guillermo del Toro, desde su debut cinematográfico hasta su aproximación a uno de los relatos clásicos del terror.