DocsMX: Ramón Llaven Zavala retrata La Muerteada de Etla en 'El baile de las ánimas'

¿Qué lugares visitaría una persona si pudiera regresar después de morir? Esa pregunta llevó al cineasta Ramón Llaven Zavala a filmar El baile de las ánimas, un documental que recorre su memoria y la de su comunidad en el valle de Etla, Oaxaca, donde las celebraciones del Día de Muertos reúnen música, bailes y recuerdos de quienes ya no están.

El proyecto nació de la relación personal del director con La Muerteada, celebración en la que participa desde niño, y de su interés por retratar a personas que conoce desde hace años. Entre ellas están Julia, quien realiza curaciones; Jaime, cuya familia depende del cultivo y la venta de flores; y las hermanas Balbina y Vico, quienes comparten momentos de canto y baile.

Tenía la pregunta de si al morir existe la oportunidad, como espíritu o como alma, de regresar y revisitar los lugares. Participo en La Muerteada y quería ofrecer la perspectiva de alguien que baila ahí, esa sensación visual y la forma en que se percibe la música, la saturación, las imágenes, los espejos y los cascabeles sonando", explicó Llaven en entrevista con Excélsior.

La voz del cineasta conduce el relato y acompaña escenas de su infancia, como cuando salía con otros niños a atrapar chapulines. El documental también muestra el trabajo que precede a la festividad: desde la elaboración de los trajes hasta la organización familiar y la venta de flores, actividad que proporciona ingresos para los meses siguientes.

Entrar a este ciclo es clave. La familia de Jaime, por ejemplo, se prepara porque esa temporada es la única en la que puede generar el dinero que le dará sustento para los siguientes meses. Se vuelve un trabajo familiar muy relevante", señaló.

El rodaje comenzó en 2021, pero las restricciones por la pandemia retrasaron la filmación de las secuencias de La Muerteada, las cuales se completaron en 2023. El montaje conectó imágenes cotidianas con reflexiones sobre la pérdida y el regreso a la tierra.

El documental retrasó su lanzamiento debido a la pandemia Derba

Una de esas asociaciones aparece tras el recuerdo de un amigo fallecido, cuando la película enlaza la creencia de que la energía debe regresar a la tierra con imágenes de un árbol y el agua que alimenta los cultivos. La secuencia construye una reflexión visual sobre la continuidad de la vida.

Al final, el sentido es decir que todo regresa a ese ciclo", dijo el director.

Para Llaven, filmar a sus vecinos también significó fortalecer los vínculos con su comunidad. El equipo trabajó con pocas personas para integrarse a la dinámica de las familias y acompañarlas en sus actividades cotidianas, más allá de las celebraciones.

"Aunque vemos a los protagonistas en un documental, fuimos recibidos por las familias. Te aceptan en su núcleo, comes con ellos, convives y estás ahí viviendo el día", contó.

Todo comenzó con una tradición de la que el director forma parte desde que era niño Derba

El director ya prepara su siguiente documental sobre un hombre de su comunidad que emigró a EU, se enlistó en el ejército y participó en la Guerra del Golfo Pérsico. A su regreso, encontró en el béisbol una parte central de su vida, historia con la que Llaven explorará nuevamente la migración, la identidad y la pertenencia.

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La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia y forma parte de la edición 21 de DocsMX. Tendrá funciones el 28 de octubre a las 20:15 horas en la Cineteca Nacional de las Artes, y el 29 a las 16:00 horas en La Casa del Cine Mx.