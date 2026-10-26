Caí a ver la Motion Picture House de Radiohead en CDMX y salí deprimida 

Caminar por los pasillos del Maravilla Studios es entrar en un mundo donde la realidad comienza a distorsionarse y Radiohead se encargó de poner el ambiente... Nada de ir en fila, pues Radiohead’s Motion Picture House llegó a la Ciudad de México para revolverte la cabeza, sacudirte los oídos y ponerte la piel chinita.

La música espacial se transformó en un viaje psicodélico sin asientos asignados ni una ruta fija. Aquí uno camina, se pierde y se deja llevar por un camino que reproduce las rolas originales de Kid A y Amnesiac. Incluso después de escucharlos cientos de veces, estos discos todavía pueden sorprender.

La experiencia tiene algo de pesadilla, pero de esas que nadie quiere terminar. Por momentos inquieta y hasta asusta; luego aparece la nostalgia y, cuando menos lo esperas, dan ganas de bailar en plena penumbra. Las imágenes, los sonidos y las criaturas creadas por Stanley Donwood parecen acechar entre los pasillos. El monstruo, eso sí, no viene por ti... llega acompañado de una buena dosis de Radiohead.

Tras recorrer pinturas, bocetos y collages realizados por Thom Yorke y Donwood durante aquellas sesiones de grabación, llegamos al plato fuerte con un largometraje inmersivo de 75 minutos que lleva este universo a una experiencia audiovisual.

La instalación está dedicada a Kid A y Amnesiac ana alvarez

Conversamos con Matthew Davis, una de las figuras clave como productor audiovisual, para conocer cómo un proyecto pensado como exposición terminó convertido en algo que puede recorrerse muy por dentro.

Al recordar los orígenes y el reto de recuperar el material más de dos décadas después, Davis explicó que la pandemia obligó a replantear los planes:

Originalmente comenzó como una idea para una exhibición en la vida real en 2019 para celebrar los 20 años de Kid A y Amnesiac... pero el COVID destruyó eso. Eso nos impulsó a nosotros como diseñadores. El desafío para Sean Evans, el director creativo, y para Thom y Stanley fue: '¿Cómo tomamos todo este material y lo convertimos en algo que pueda caminar?'", señaló.

Lo que comenzó como una exposición se convirtió en un videojuego interactivo durante el confinamiento y, finalmente, en la experiencia inmersiva que hoy puede visitarse en la CDMX. El reto consistía en ordenar un universo de imágenes, sonidos e ideas sin quitarle el caos que lo vuelve tan particular.

El productor Audiovisual Matthew Davis, en la Experiencia Inmersiva del Grupo RadioHead / Motion Picture House. Darío Luna

¿Y cómo evitar que semejante revoltijo terminara en desastre? Davis lo resumió sin rodeos:

El mayor reto creativo fue no arruinarlo. Creo que ese era el gran desafío, porque sí, todo podía irse al demonio muy rápido. Había muchísimo material y el reto era crear coherencia dentro de todo eso", confesó entre risas.

La música cumple un papel central. No se trata sólo de escuchar los álbumes a todo volumen, sino de descubrir detalles que quizá habían pasado inadvertidos, incluso después de años de tenerlos en rotación.

Ciertamente, escuchas cosas ahí que nunca antes habías escuchado. Incluso si ves esta pieza diez mil veces, sigues notando pequeños detalles... El feedback que logramos en esta casa musical simplemente te atrapa, te da un paso más allá", explicó.

Para Davis, la instalación no busca cambiar la forma en que recordamos Kid A y Amnesiac, sino invitarnos a escucharlos desde otro ángulo:

Experiencia Inmersiva del Grupo RadioHead / Motion Picture House Darío Luna

Si eres fan de Radiohead, la expo te va a rayar Dario Luna

"Es como un prisma, estás mirando el álbum desde un ángulo diferente... Redescubrirlo y que al mismo tiempo sea una nueva experiencia, verlo nacer de nuevo por primera vez. Es muy emotivo, a la gente se le salen las lágrimas", concluyó.

Motion Picture House no es sólo un viaje para nostálgica ni una excusa para volver a escuchar dos discos fundamentales de Radiohead, sino que es una oportunidad para perderse en ellos otra vez.